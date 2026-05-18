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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

A importância do Direito Tributário para os concursos de carreiras fiscais

Karina Jaques

Entre os concursos públicos mais aguardados do país, os da área fiscal continuam ocupando posição de destaque. Secretarias de Fazenda estaduais e municipais, fiscos federais e órgãos de arrecadação seguem com expectativa de novos editais, impulsionados pela necessidade de reforço na fiscalização e modernização da administração tributária. Nesse cenário, o Direito Tributário se consolida como uma das disciplinas mais importantes para quem deseja ingressar nessas carreiras.

Mais do que uma matéria do edital, o Direito Tributário passou a ocupar papel central na preparação dos candidatos, especialmente após as mudanças trazidas pela Reforma Tributária. A Emenda Constitucional nº 132/2023 alterou significativamente o Sistema Tributário Nacional, criando novos tributos, redefinindo competências e estabelecendo regras de transição que já começaram a impactar os concursos públicos.

Com isso, o candidato da área fiscal precisa dominar não apenas os temas clássicos previstos nos arts. 145 a 162 da CRFB/88 — como competências tributárias, limitações ao poder de tributar, imunidades e repartição de receitas —, mas também compreender as novas estruturas criadas pela reforma.

E as bancas já perceberam esse movimento. O Direito Tributário aparece cada vez mais associado à interpretação constitucional, à jurisprudência dos tribunais superiores e à aplicação prática das normas tributárias. Em provas da FGV, por exemplo, é comum a cobrança de casos concretos envolvendo fiscalização, arrecadação e conflitos de competência tributária.

Outro aspecto importante é que o estudo da disciplina aproxima o candidato da futura atividade profissional. O servidor da área fiscal atua diretamente na arrecadação de receitas, no combate à sonegação e na efetivação das políticas públicas do Estado.

Por isso, para quem sonha com uma carreira fiscal, estudar Direito Tributário deixou de ser apenas uma exigência do edital. Tornou-se um diferencial competitivo em um cenário de transformação do sistema tributário brasileiro e de fortalecimento das carreiras ligadas à administração fazendária.

Professora Graça Penelva orienta os candidatos que querem dominar Direito Tributário para os próximos concursos.

Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos da área fiscal, como as Secretarias de Finanças de Belém e Ananindeua, a coluna entrevistou Graça Penelva, Professora de Direito Tributário.

Segundo Graça:     

  1. Direito Tributário é uma disciplina importante e com muitas questões na prova, dominar o seu conteúdo é essencial;     
  2. Treinar questões de provas recentes, com as mudanças da Reforma Tributária, ajuda o candidato a gabaritar as questões na prova.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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