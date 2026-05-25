Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Karina Jaques chevron right

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Direito Administrativo: a base que pode acelerar sua aprovação

Karina Jaques

Entre as disciplinas jurídicas cobradas nos concursos públicos, o Direito Administrativo ocupa um espaço de destaque ao lado do Direito Constitucional. São matérias consideradas básicas porque aparecem de forma recorrente em editais das mais diversas áreas — tribunais, carreiras policiais, área fiscal, administrativa, legislativa, controle e até concursos municipais.

Mais do que uma disciplina isolada, o Direito Administrativo representa o funcionamento do próprio Estado. É ele que explica como a Administração Pública atua, como os serviços públicos são organizados, como ocorrem as licitações, quais são os poderes e limites da Administração e como funcionam os atos administrativos, os agentes públicos e a responsabilidade estatal.

Por isso, o candidato que começa sua preparação construindo uma base sólida em Direito Administrativo tende a ganhar vantagem estratégica. Em vez de recomeçar os estudos a cada novo edital, ele passa a trabalhar apenas com revisão, atualização legislativa e adaptação do conteúdo ao perfil da banca examinadora.

Outro ponto importante é que o Direito Administrativo dialoga diretamente com várias outras disciplinas. Ele se conecta ao Direito Constitucional, ao Direito Tributário, ao Direito Financeiro, ao Processo Administrativo e até às normas de controle e improbidade administrativa. Ou seja, estudar Direito Administrativo fortalece o desempenho do candidato em diferentes matérias ao mesmo tempo.

Além da leitura da legislação atualizada, o estudo da doutrina continua sendo essencial. O Direito Administrativo possui forte construção doutrinária e muitos conceitos cobrados pelas bancas exigem interpretação técnica, comparação entre institutos e compreensão da atuação prática da Administração Pública.

Somado a isso, resolver questões anteriores é indispensável. O treino permite identificar padrões das bancas e compreender como os temas são efetivamente cobrados nas provas.

Em concursos públicos, construir base não é perder tempo: é acelerar resultados futuros. E começar pelo Direito Administrativo pode ser um dos caminhos mais inteligentes para quem deseja uma preparação antecipada, sólida e estratégica.

Professor Igor Daltro – o “Jesus dos Concursos” - fala sobre a importância do Direito Administrativo para o concurseiro

Para auxiliar quem está estudando para os próximos concursos, a coluna entrevistou Igor Daltro, Advogado e Professor de Direito Administrativo.

Segundo Igor:

  1. Direito Administrativo é uma disciplina estratégica para o concurseiro e temas como Licitações, Estatutos dos Servidores e Atos Administrativos são assuntos recorrentes nas provas;     
  2. O treino de questões de provas é essencial, e o concurseiro não deve “brigar” com a questão. “Quem briga com questão ou é o candidato principiante ou é o candidato reprovado”.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMOS POSTS

Direito Administrativo: a base que pode acelerar sua aprovação

25.05.26 7h15

A importância do Direito Tributário para os concursos de carreiras fiscais

18.05.26 7h15

O Poder Executivo e as múltiplas possibilidades do serviço público

11.05.26 7h15

O serviço público é lugar de todos — e o PCD também tem seu espaço

04.05.26 7h15

Área fiscal em alta: a importância da Contabilidade para a aprovação

27.04.26 7h15

Cargo público ou emprego público: você sabe a diferença?

20.04.26 7h15

Concursos no Poder Judiciário: constância, estrutura e oportunidade

13.04.26 7h15

Ressaca pós-prova: quando a prova acaba, mas a ansiedade continua

06.04.26 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda