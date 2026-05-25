Direito Administrativo: a base que pode acelerar sua aprovação Karina Jaques 25.05.26 7h15 Entre as disciplinas jurídicas cobradas nos concursos públicos, o Direito Administrativo ocupa um espaço de destaque ao lado do Direito Constitucional. São matérias consideradas básicas porque aparecem de forma recorrente em editais das mais diversas áreas — tribunais, carreiras policiais, área fiscal, administrativa, legislativa, controle e até concursos municipais. Mais do que uma disciplina isolada, o Direito Administrativo representa o funcionamento do próprio Estado. É ele que explica como a Administração Pública atua, como os serviços públicos são organizados, como ocorrem as licitações, quais são os poderes e limites da Administração e como funcionam os atos administrativos, os agentes públicos e a responsabilidade estatal. Por isso, o candidato que começa sua preparação construindo uma base sólida em Direito Administrativo tende a ganhar vantagem estratégica. Em vez de recomeçar os estudos a cada novo edital, ele passa a trabalhar apenas com revisão, atualização legislativa e adaptação do conteúdo ao perfil da banca examinadora. Outro ponto importante é que o Direito Administrativo dialoga diretamente com várias outras disciplinas. Ele se conecta ao Direito Constitucional, ao Direito Tributário, ao Direito Financeiro, ao Processo Administrativo e até às normas de controle e improbidade administrativa. Ou seja, estudar Direito Administrativo fortalece o desempenho do candidato em diferentes matérias ao mesmo tempo. Além da leitura da legislação atualizada, o estudo da doutrina continua sendo essencial. O Direito Administrativo possui forte construção doutrinária e muitos conceitos cobrados pelas bancas exigem interpretação técnica, comparação entre institutos e compreensão da atuação prática da Administração Pública. Somado a isso, resolver questões anteriores é indispensável. O treino permite identificar padrões das bancas e compreender como os temas são efetivamente cobrados nas provas. Em concursos públicos, construir base não é perder tempo: é acelerar resultados futuros. E começar pelo Direito Administrativo pode ser um dos caminhos mais inteligentes para quem deseja uma preparação antecipada, sólida e estratégica. Professor Igor Daltro – o “Jesus dos Concursos” - fala sobre a importância do Direito Administrativo para o concurseiro Para auxiliar quem está estudando para os próximos concursos, a coluna entrevistou Igor Daltro, Advogado e Professor de Direito Administrativo. Segundo Igor: Direito Administrativo é uma disciplina estratégica para o concurseiro e temas como Licitações, Estatutos dos Servidores e Atos Administrativos são assuntos recorrentes nas provas; O treino de questões de provas é essencial, e o concurseiro não deve “brigar” com a questão. “Quem briga com questão ou é o candidato principiante ou é o candidato reprovado”. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Direito Administrativo: a base que pode acelerar sua aprovação 25.05.26 7h15 A importância do Direito Tributário para os concursos de carreiras fiscais 18.05.26 7h15 O Poder Executivo e as múltiplas possibilidades do serviço público 11.05.26 7h15 O serviço público é lugar de todos — e o PCD também tem seu espaço 04.05.26 7h15 Área fiscal em alta: a importância da Contabilidade para a aprovação 27.04.26 7h15 Cargo público ou emprego público: você sabe a diferença? 20.04.26 7h15 Concursos no Poder Judiciário: constância, estrutura e oportunidade 13.04.26 7h15 Ressaca pós-prova: quando a prova acaba, mas a ansiedade continua 06.04.26 7h15