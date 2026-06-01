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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região já movimenta concurseiros no Pará e Amapá

Karina Jaques

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, responsável pela Justiça do Trabalho no Pará e no Amapá, voltou ao radar dos concurseiros. Mesmo sem edital publicado e sem cronograma oficial divulgado, a formação da comissão do próximo concurso já movimenta os candidatos que sonham em ingressar no Poder Judiciário Federal.

O último concurso do TRT-8 teve edital em 2022 e sua validade foi prorrogada até o início de 2027. Como o fim da validade do atual concurso está próximo, a criação da comissão responsável pelos estudos do novo certame é vista pelos especialistas da área como um sinal concreto de planejamento para futuras nomeações e reposição de servidores.

E quem conhece os concursos dos tribunais trabalhistas sabe que esperar o edital sair para começar a estudar costuma ser um erro. Os concursos do TRT tradicionalmente exigem uma preparação de médio e longo prazo, especialmente porque envolvem disciplinas extensas e concorridas, como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Processual Civil, Língua Portuguesa e informática.

Outro fator que chama atenção é o histórico dos TRTs de convocarem candidatos além das vagas imediatas previstas no edital. Em muitos casos, os tribunais utilizam amplamente o cadastro de reserva ao longo da validade do concurso, o que amplia significativamente as chances de nomeação para quem consegue uma boa classificação.

Além da estabilidade, o TRT atrai candidatos pela remuneração, pela estrutura de trabalho e pela qualidade de vida oferecida pelas carreiras do Judiciário Federal. São cargos que despertam interesse nacional e que costumam reunir candidatos altamente preparados.

Por isso, quem deseja disputar uma vaga no próximo TRT-8 pode transformar este momento de expectativa em vantagem estratégica. Utilizar o último edital como referência, montar uma base sólida nas disciplinas mais cobradas e criar uma rotina consistente de estudos pode fazer toda a diferença quando o edital finalmente for publicado. No universo dos concursos públicos, sair na frente quase sempre significa conquistar uma vaga.

Professor Victor Moraes fala sobre a importância do Direito do Trabalho como disciplina protagonista no concurso do TRT da 8ª região

Para auxiliar quem está estudando para o próximo concurso do TRT-8 (Pará e Amapá), a coluna entrevistou Victor Moraes, Oficial de Justiça e Professor de Direito do Trabalho.

Segundo Victor:     

  1. Direito do Trabalho é a disciplina protagonista para o TRT e bastante extensa, com necessidade de estudo de leis (com destaque para a Reforma Trabalhista), jurisprudência e doutrina (com destaque para os princípios);     
  2. O treino de questões de provas é essencial, e o concurseiro deve aproveitar para filtrar as jurisprudências mais cobradas através do treino de questões.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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