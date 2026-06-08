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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Pedido de até 10 mil vagas para concurso do INSS reforça uma das maiores oportunidades no país

Karina Jaques

O concurso do INSS voltou ao centro das atenções dos concurseiros. Embora ainda não haja autorização formal publicada, o Instituto Nacional do Seguro Social já encaminhou ao Governo Federal um pedido para a realização de um novo concurso com aproximadamente 10 mil vagas, sendo mais de 8.500 para Técnico do Seguro Social e cerca de 1.500 para Analista do Seguro Social.

O número é expressivo e demonstra uma necessidade concreta de recomposição do quadro de servidores. Afinal, o INSS continua enfrentando desafios relacionados ao atendimento da população e à análise de benefícios previdenciários, exigindo medidas para reduzir filas e agilizar serviços.

Para quem sonha com a estabilidade do serviço público, a notícia merece atenção especial. E há um motivo adicional: as oportunidades para candidatos com apenas o nível médio estão cada vez mais raras. Nos últimos anos, diversos órgãos passaram a concentrar suas seleções em cargos de nível superior, reduzindo significativamente a oferta de vagas para quem ainda não possui formação em nível superior.

Nesse cenário, o cargo de Técnico do Seguro Social se destaca como uma das principais oportunidades nacionais para candidatos de nível médio. Embora a concorrência seja elevada, a quantidade de vagas solicitadas amplia as perspectivas de nomeação e torna a disputa ainda mais atrativa.

Mas existe um detalhe importante: quem espera a autorização ou o edital para começar a estudar normalmente larga em desvantagem. O conteúdo programático do INSS exige preparação consistente, especialmente em disciplinas como Direito Previdenciário, que possui grande volume de conteúdo e costuma ser decisiva na classificação dos candidatos. Além disso, matérias como Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Informática demandam estudo contínuo e revisões frequentes.

Outro fator que merece atenção é o perfil dos concorrentes. Um concurso nacional, com remuneração atrativa e grande número de vagas, tende a atrair milhares de candidatos, muitos deles já em preparação há meses ou até anos.

Por isso, a melhor estratégia continua sendo a mesma: começar agora. A autorização pode demorar, o edital pode sofrer ajustes, mas o conhecimento adquirido hoje continuará valendo quando a oportunidade finalmente chegar. Em concursos públicos, a aprovação quase sempre favorece quem começou antes.

Professor Henrique Sartori destaca como o candidato pode obter aprovação no concurso do INSS

Para auxiliar quem quer conquistar uma das vagas do concurso do INSS, a coluna entrevistou Henrique Sartori, Professor de Direito Previdenciário.

Segundo Sartori:     

  1. O candidato deve iniciar o estudo logo, pois Direito Previdenciário é um conteúdo extenso e a legislação previdenciária é atualizada com muita frequência;     
  2. O estudo de Direito Previdenciário não serve apenas para o concurso do INSS, existem várias oportunidades de aprovação nos diversos concursos para os órgãos de previdência estaduais e municipais.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

 

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