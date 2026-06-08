Pedido de até 10 mil vagas para concurso do INSS reforça uma das maiores oportunidades no país Karina Jaques 08.06.26 7h15 O concurso do INSS voltou ao centro das atenções dos concurseiros. Embora ainda não haja autorização formal publicada, o Instituto Nacional do Seguro Social já encaminhou ao Governo Federal um pedido para a realização de um novo concurso com aproximadamente 10 mil vagas, sendo mais de 8.500 para Técnico do Seguro Social e cerca de 1.500 para Analista do Seguro Social. O número é expressivo e demonstra uma necessidade concreta de recomposição do quadro de servidores. Afinal, o INSS continua enfrentando desafios relacionados ao atendimento da população e à análise de benefícios previdenciários, exigindo medidas para reduzir filas e agilizar serviços. Para quem sonha com a estabilidade do serviço público, a notícia merece atenção especial. E há um motivo adicional: as oportunidades para candidatos com apenas o nível médio estão cada vez mais raras. Nos últimos anos, diversos órgãos passaram a concentrar suas seleções em cargos de nível superior, reduzindo significativamente a oferta de vagas para quem ainda não possui formação em nível superior. Nesse cenário, o cargo de Técnico do Seguro Social se destaca como uma das principais oportunidades nacionais para candidatos de nível médio. Embora a concorrência seja elevada, a quantidade de vagas solicitadas amplia as perspectivas de nomeação e torna a disputa ainda mais atrativa. Mas existe um detalhe importante: quem espera a autorização ou o edital para começar a estudar normalmente larga em desvantagem. O conteúdo programático do INSS exige preparação consistente, especialmente em disciplinas como Direito Previdenciário, que possui grande volume de conteúdo e costuma ser decisiva na classificação dos candidatos. Além disso, matérias como Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Informática demandam estudo contínuo e revisões frequentes. Outro fator que merece atenção é o perfil dos concorrentes. Um concurso nacional, com remuneração atrativa e grande número de vagas, tende a atrair milhares de candidatos, muitos deles já em preparação há meses ou até anos. Por isso, a melhor estratégia continua sendo a mesma: começar agora. A autorização pode demorar, o edital pode sofrer ajustes, mas o conhecimento adquirido hoje continuará valendo quando a oportunidade finalmente chegar. Em concursos públicos, a aprovação quase sempre favorece quem começou antes. Professor Henrique Sartori destaca como o candidato pode obter aprovação no concurso do INSS Para auxiliar quem quer conquistar uma das vagas do concurso do INSS, a coluna entrevistou Henrique Sartori, Professor de Direito Previdenciário. Segundo Sartori: O candidato deve iniciar o estudo logo, pois Direito Previdenciário é um conteúdo extenso e a legislação previdenciária é atualizada com muita frequência; O estudo de Direito Previdenciário não serve apenas para o concurso do INSS, existem várias oportunidades de aprovação nos diversos concursos para os órgãos de previdência estaduais e municipais. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Pedido de até 10 mil vagas para concurso do INSS reforça uma das maiores oportunidades no país 08.06.26 7h15 Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região já movimenta concurseiros no Pará e Amapá 01.06.26 7h15 Direito Administrativo: a base que pode acelerar sua aprovação 25.05.26 7h15 A importância do Direito Tributário para os concursos de carreiras fiscais 18.05.26 7h15 O Poder Executivo e as múltiplas possibilidades do serviço público 11.05.26 7h15 O serviço público é lugar de todos — e o PCD também tem seu espaço 04.05.26 7h15 Área fiscal em alta: a importância da Contabilidade para a aprovação 27.04.26 7h15 Cargo público ou emprego público: você sabe a diferença? 20.04.26 7h15