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Concursos jurídicos oferecem salários de até R$ 35 mil; inscrições encerram hoje

Oportunidades com inscrições abertas incluem vagas na Região Norte e seleções que encerram prazos nesta segunda (18)

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Marcelo Seabra/ Agência Pará)

Concursos jurídicos estão com inscrições abertas e oferecem remunerações de até R$ 35.877,28 nesta segunda-feira (18) em vários órgãos do Brasil. Candidatos de diferentes níveis de escolaridade buscam ingressar em carreiras públicas por meio de provas objetivas, discursivas e orais para garantir estabilidade profissional.

O maior salário disponível é ofertado pela Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE AL), com vencimentos de R$ 35.877,28. O certame para procurador dispõe de 10 vagas imediatas e outras 10 para cadastro de reserva. Os interessados devem ficar atentos, pois o prazo de inscrição desse processo e também do concurso para advogado em Rio Claro terminam hoje, segunda-feira (18).

Seleções abertas trazem chances para delegado e na Região Norte

Entre as seleções que continuam recebendo cadastros, destaca-se o concurso para delegado do Distrito Federal (DF). A remuneração inicial para o cargo é de R$ 26.690,15, com a oferta de 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Na Região Norte, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE AM) disponibiliza 40 vagas mais cadastro de reserva para residência jurídica, com bolsa de R$ 3,3 mil.

Outras oportunidades municipais e legislativas complementam a lista de editais ativos no país. A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Praia Grande, em São Paulo, oferece uma vaga com ganho de R$ 12.013,69. No Rio de Janeiro, a Câmara de Saquarema preenche uma vaga para procurador com salário de R$ 8 mil. Já a Nav Brasil abriu seleção para preencher cinco vagas imediatas e 20 cadastros de reserva no cargo de advogado, com ganho de R$ 6.186.

Novas inscrições começam hoje e exames futuros estão previstos

O município de Foz do Iguaçu, no Paraná, inicia hoje, segunda-feira (18), as inscrições para o preenchimento de cadastro de reserva na procuradoria municipal, com vencimento de R$ 10.343,27. Também estão abertas as inscrições da residência jurídica do Ministério Público de Goiás (MP GO). Essa seleção oferece 67 vagas imediatas além de cadastro de reserva, com auxílio de R$ 3.336,32.

Para os candidatos que buscam se planejar a longo prazo, existem certames previstos com cronogramas futuros. O concurso para advogado da Cesama abrirá inscrições no período de 10 de junho a 10 de julho de 2026, com uma vaga e remuneração de R$ 9.065,06. Além disso, a Trensurb tem seleção confirmada para o cargo de advogado com salário de R$ 6.583,63, para preenchimento de uma vaga e cadastro de reserva, com datas de inscrições e exames a definir.

Detalhes das oportunidades ativas e previstas

PGE AL (procurador)

  • Vagas: 10 imediatas + 10 cadastro de reserva
  • Inscrições: encerram hoje (18/05)
  • Remuneração: R$ 35.877,28
  • Banca: Cebraspe

Delegado DF

Vagas: 50 imediatas + 100 cadastro de reserva

Inscrições: até 25/05

Remuneração: R$ 26.690,15

Banca: Cebraspe

PGM Praia Grande SP

  • Vagas: 1 imediata
  • Inscrições: até 20/06
  • Remuneração: R$ 12.013,69
  • Banca: Ibam

PGM Foz do Iguaçu PR

  • Vagas: Cadastro de reserva
  • Inscrições: abrem hoje (18/05) até 14/06/2026
  • Remuneração: R$ 10.343,27
  • Banca: Fafipa

Advogado Cesama (previsto)

  • Vagas: 1 imediata
  • Inscrições: 10/06 a 10/07/2026
  • Remuneração: R$ 9.065,06
  • Banca: Instituto AOCP

Procurador Câmara de Saquarema RJ

  • Vagas: 1 imediata
  • Inscrições: até quarta (20/05)
  • Remuneração: R$ 8.000,00
  • Banca: Instituto Ação

Advogado Rio Claro

  • Vagas: 1 imediata + cadastro de reserva
  • Inscrições: encerram hoje (18/05)
  • Remuneração: R$ 7.193,63
  • Banca: Avança SP

Advogado Trensurb (previsto)

  • Vagas: 1 imediata + cadastro de reserva
  • Inscrições: a definir
  • Remuneração: R$ 6.583,63
  • Banca: Objetivas Concursos

Advogado Nav Brasil

  • Vagas: 5 imediatas + 20 cadastro de reserva
  • Inscrições: até 28/05
  • Remuneração: R$ 6.186
  • Banca: FGV

Residência Jurídica MP GO

  • Vagas: 67 imediatas + cadastro de reserva
  • Inscrições: até 10/06
  • Remuneração: R$ 3.336,32
  • Banca: Instituto AOCP

Residência Jurídica PGE AM

  • Vagas: 40 imediatas + cadastro de reserva
  • Inscrições: até 19/06
  • Remuneração: R$ 3.300
  • Banca: PGE AM
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