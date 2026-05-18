Concursos jurídicos oferecem salários de até R$ 35 mil; inscrições encerram hoje
Oportunidades com inscrições abertas incluem vagas na Região Norte e seleções que encerram prazos nesta segunda (18)
Concursos jurídicos estão com inscrições abertas e oferecem remunerações de até R$ 35.877,28 nesta segunda-feira (18) em vários órgãos do Brasil. Candidatos de diferentes níveis de escolaridade buscam ingressar em carreiras públicas por meio de provas objetivas, discursivas e orais para garantir estabilidade profissional.
O maior salário disponível é ofertado pela Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE AL), com vencimentos de R$ 35.877,28. O certame para procurador dispõe de 10 vagas imediatas e outras 10 para cadastro de reserva. Os interessados devem ficar atentos, pois o prazo de inscrição desse processo e também do concurso para advogado em Rio Claro terminam hoje, segunda-feira (18).
Seleções abertas trazem chances para delegado e na Região Norte
Entre as seleções que continuam recebendo cadastros, destaca-se o concurso para delegado do Distrito Federal (DF). A remuneração inicial para o cargo é de R$ 26.690,15, com a oferta de 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Na Região Norte, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE AM) disponibiliza 40 vagas mais cadastro de reserva para residência jurídica, com bolsa de R$ 3,3 mil.
Outras oportunidades municipais e legislativas complementam a lista de editais ativos no país. A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Praia Grande, em São Paulo, oferece uma vaga com ganho de R$ 12.013,69. No Rio de Janeiro, a Câmara de Saquarema preenche uma vaga para procurador com salário de R$ 8 mil. Já a Nav Brasil abriu seleção para preencher cinco vagas imediatas e 20 cadastros de reserva no cargo de advogado, com ganho de R$ 6.186.
Novas inscrições começam hoje e exames futuros estão previstos
O município de Foz do Iguaçu, no Paraná, inicia hoje, segunda-feira (18), as inscrições para o preenchimento de cadastro de reserva na procuradoria municipal, com vencimento de R$ 10.343,27. Também estão abertas as inscrições da residência jurídica do Ministério Público de Goiás (MP GO). Essa seleção oferece 67 vagas imediatas além de cadastro de reserva, com auxílio de R$ 3.336,32.
Para os candidatos que buscam se planejar a longo prazo, existem certames previstos com cronogramas futuros. O concurso para advogado da Cesama abrirá inscrições no período de 10 de junho a 10 de julho de 2026, com uma vaga e remuneração de R$ 9.065,06. Além disso, a Trensurb tem seleção confirmada para o cargo de advogado com salário de R$ 6.583,63, para preenchimento de uma vaga e cadastro de reserva, com datas de inscrições e exames a definir.
Detalhes das oportunidades ativas e previstas
PGE AL (procurador)
- Vagas: 10 imediatas + 10 cadastro de reserva
- Inscrições: encerram hoje (18/05)
- Remuneração: R$ 35.877,28
- Banca: Cebraspe
Delegado DF
Vagas: 50 imediatas + 100 cadastro de reserva
Inscrições: até 25/05
Remuneração: R$ 26.690,15
Banca: Cebraspe
PGM Praia Grande SP
- Vagas: 1 imediata
- Inscrições: até 20/06
- Remuneração: R$ 12.013,69
- Banca: Ibam
PGM Foz do Iguaçu PR
- Vagas: Cadastro de reserva
- Inscrições: abrem hoje (18/05) até 14/06/2026
- Remuneração: R$ 10.343,27
- Banca: Fafipa
Advogado Cesama (previsto)
- Vagas: 1 imediata
- Inscrições: 10/06 a 10/07/2026
- Remuneração: R$ 9.065,06
- Banca: Instituto AOCP
Procurador Câmara de Saquarema RJ
- Vagas: 1 imediata
- Inscrições: até quarta (20/05)
- Remuneração: R$ 8.000,00
- Banca: Instituto Ação
Advogado Rio Claro
- Vagas: 1 imediata + cadastro de reserva
- Inscrições: encerram hoje (18/05)
- Remuneração: R$ 7.193,63
- Banca: Avança SP
Advogado Trensurb (previsto)
- Vagas: 1 imediata + cadastro de reserva
- Inscrições: a definir
- Remuneração: R$ 6.583,63
- Banca: Objetivas Concursos
Advogado Nav Brasil
- Vagas: 5 imediatas + 20 cadastro de reserva
- Inscrições: até 28/05
- Remuneração: R$ 6.186
- Banca: FGV
Residência Jurídica MP GO
- Vagas: 67 imediatas + cadastro de reserva
- Inscrições: até 10/06
- Remuneração: R$ 3.336,32
- Banca: Instituto AOCP
Residência Jurídica PGE AM
- Vagas: 40 imediatas + cadastro de reserva
- Inscrições: até 19/06
- Remuneração: R$ 3.300
- Banca: PGE AM
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA