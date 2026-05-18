Concursos jurídicos oferecem salários de até R$ 35 mil; inscrições encerram hoje

Concursos jurídicos estão com inscrições abertas e oferecem remunerações de até R$ 35.877,28 nesta segunda-feira (18) em vários órgãos do Brasil. Candidatos de diferentes níveis de escolaridade buscam ingressar em carreiras públicas por meio de provas objetivas, discursivas e orais para garantir estabilidade profissional.

O maior salário disponível é ofertado pela Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE AL), com vencimentos de R$ 35.877,28. O certame para procurador dispõe de 10 vagas imediatas e outras 10 para cadastro de reserva. Os interessados devem ficar atentos, pois o prazo de inscrição desse processo e também do concurso para advogado em Rio Claro terminam hoje, segunda-feira (18).

Seleções abertas trazem chances para delegado e na Região Norte

Entre as seleções que continuam recebendo cadastros, destaca-se o concurso para delegado do Distrito Federal (DF). A remuneração inicial para o cargo é de R$ 26.690,15, com a oferta de 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Na Região Norte, a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE AM) disponibiliza 40 vagas mais cadastro de reserva para residência jurídica, com bolsa de R$ 3,3 mil.

Outras oportunidades municipais e legislativas complementam a lista de editais ativos no país. A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Praia Grande, em São Paulo, oferece uma vaga com ganho de R$ 12.013,69. No Rio de Janeiro, a Câmara de Saquarema preenche uma vaga para procurador com salário de R$ 8 mil. Já a Nav Brasil abriu seleção para preencher cinco vagas imediatas e 20 cadastros de reserva no cargo de advogado, com ganho de R$ 6.186.

Novas inscrições começam hoje e exames futuros estão previstos

O município de Foz do Iguaçu, no Paraná, inicia hoje, segunda-feira (18), as inscrições para o preenchimento de cadastro de reserva na procuradoria municipal, com vencimento de R$ 10.343,27. Também estão abertas as inscrições da residência jurídica do Ministério Público de Goiás (MP GO). Essa seleção oferece 67 vagas imediatas além de cadastro de reserva, com auxílio de R$ 3.336,32.

Para os candidatos que buscam se planejar a longo prazo, existem certames previstos com cronogramas futuros. O concurso para advogado da Cesama abrirá inscrições no período de 10 de junho a 10 de julho de 2026, com uma vaga e remuneração de R$ 9.065,06. Além disso, a Trensurb tem seleção confirmada para o cargo de advogado com salário de R$ 6.583,63, para preenchimento de uma vaga e cadastro de reserva, com datas de inscrições e exames a definir.

Detalhes das oportunidades ativas e previstas

PGE AL (procurador)

Vagas : 10 imediatas + 10 cadastro de reserva

: 10 imediatas + 10 cadastro de reserva Inscrições : encerram hoje (18/05)

: encerram hoje (18/05) Remuneração : R$ 35.877,28

: R$ 35.877,28 Banca: Cebraspe

Delegado DF

Vagas: 50 imediatas + 100 cadastro de reserva

Inscrições: até 25/05

Remuneração: R$ 26.690,15

Banca: Cebraspe

PGM Praia Grande SP

Vagas : 1 imediata

: 1 imediata Inscrições : até 20/06

: até 20/06 Remuneração : R$ 12.013,69

: R$ 12.013,69 Banca: Ibam

PGM Foz do Iguaçu PR

Vagas : Cadastro de reserva

: Cadastro de reserva Inscrições : abrem hoje (18/05) até 14/06/2026

: abrem hoje (18/05) até 14/06/2026 Remuneração : R$ 10.343,27

: R$ 10.343,27 Banca: Fafipa

Advogado Cesama (previsto)

Vagas : 1 imediata

: 1 imediata Inscrições : 10/06 a 10/07/2026

: 10/06 a 10/07/2026 Remuneração : R$ 9.065,06

: R$ 9.065,06 Banca: Instituto AOCP

Procurador Câmara de Saquarema RJ

Vagas : 1 imediata

: 1 imediata Inscrições : até quarta (20/05)

: até quarta (20/05) Remuneração : R$ 8.000,00

: R$ 8.000,00 Banca: Instituto Ação

Advogado Rio Claro

Vagas : 1 imediata + cadastro de reserva

: 1 imediata + cadastro de reserva Inscrições : encerram hoje (18/05)

: encerram hoje (18/05) Remuneração : R$ 7.193,63

: R$ 7.193,63 Banca: Avança SP

Advogado Trensurb (previsto)

Vagas : 1 imediata + cadastro de reserva

: 1 imediata + cadastro de reserva Inscrições : a definir

: a definir Remuneração : R$ 6.583,63

: R$ 6.583,63 Banca: Objetivas Concursos

Advogado Nav Brasil

Vagas : 5 imediatas + 20 cadastro de reserva

: 5 imediatas + 20 cadastro de reserva Inscrições : até 28/05

: até 28/05 Remuneração : R$ 6.186

: R$ 6.186 Banca: FGV

Residência Jurídica MP GO

Vagas : 67 imediatas + cadastro de reserva

: 67 imediatas + cadastro de reserva Inscrições : até 10/06

: até 10/06 Remuneração : R$ 3.336,32

: R$ 3.336,32 Banca: Instituto AOCP

Residência Jurídica PGE AM

Vagas : 40 imediatas + cadastro de reserva

: 40 imediatas + cadastro de reserva Inscrições : até 19/06

: até 19/06 Remuneração : R$ 3.300

: R$ 3.300 Banca: PGE AM