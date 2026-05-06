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CGU, AGU, IBGE e mais: saiba quais concursos públicos ainda devem sair em 2026

De acordo com um levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), a expectativa é de que mais de 230 mil vagas sejam ofertadas ao longo do ano

Gabrielle Borges
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Imagem Ilustrativa (Reprodução/ Freepik)

O ano de 2026 começou em ritmo intenso para quem sonha com uma vaga no serviço público. Logo nos primeiros meses, o calendário de concursos já movimentou candidatos em todo o país, com editais publicados, inscrições encerradas e até provas aplicadas, concentrando uma parte significativa das oportunidades no primeiro trimestre.

Apesar desse avanço inicial, o cenário permanece aquecido e longe de desaceleração. Órgãos federais continuam com seleções previstas para os próximos meses, enquanto diversas instituições ainda aguardam autorização do governo para lançar novos editais.

De acordo com um levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), a expectativa é de que mais de 230 mil vagas sejam ofertadas ao longo de 2026, somando oportunidades em níveis federal, estadual e municipal. Saiba quais podem estar previstos para o decorrer do ano.

Quais concursos podem ocorrer em 2026?

IBGE

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue entre os mais aguardados de 2026, especialmente por oferecer um grande volume de vagas temporárias e abrangência nacional. No entanto, o processo passou por ajustes recentes no planejamento.

Inicialmente, estavam previstas 39.108 vagas temporárias. Após revisão técnica, o total foi ajustado para 36.946 oportunidades. As vagas serão destinadas a atividades como o Censo Agropecuário e levantamentos populacionais, incluindo a população em situação de rua

Segundo o IBGE, a redução ocorreu após reavaliação interna, considerando critérios operacionais e o uso mais eficiente dos recursos públicos.

Mudanças no cronograma

A contratação da banca organizadora, antes prevista para março, foi adiada para abril. As empresas interessadas apresentaram propostas entre 6 e 17 de abril. A previsão é de que o edital seja publicado em maio. O resultado final do processo seletivo deve sair até novembro de 2026.

Como será a seleção?

O processo será realizado por seleção simplificada. Os candidatos passarão por prova objetiva e a avaliação deve ter cerca de 60 questões de múltipla escolha. O IBGE estima uma grande concorrência, com cerca de 364 mil inscritos em todo o país, reforçando a alta procura por vagas temporárias no órgão. 

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CGU

A Controladoria-Geral da União mantém em análise um pedido de autorização para novo concurso público. Até o momento, não há previsão de edital, já que o processo depende da liberação oficial do governo federal.

  • Cargos previstos: auditor federal de finanças e controle e técnico federal de finanças e controle;
  • Número de vagas: ainda não definido;
  • Situação: aguarda autorização do Ministério da Gestão.

 AGU

A Advocacia-Geral da União também aguarda resposta para avançar com uma nova seleção. Entre os cargos administrativos previstos estão funções como analista técnico-administrativo, administrador, contador, economista, estatístico, arquiteto, engenheiro, jornalista e médico. Confira a previsão de oferta de vagas:

  • 265 vagas para carreiras jurídicas;
  • 403 vagas para área administrativa.

Segundo o órgão, os pedidos foram encaminhados ao Ministério da Gestão ao longo de 2025 e seguem sem retorno até o momento.

ANAC

A Agência Nacional de Aviação Civil encaminhou solicitação de concurso em maio de 2025, mas ainda não há confirmação de realização do certame em 2026. A ANAC afirma que aguarda posicionamento do governo federal para dar andamento ao processo. Veja a previsão de oferta de vagas:

  • 228 vagas para especialista em regulação;
  • 103 para técnico em regulação;
  • 104 para analista administrativo;
  • 60 para técnico administrativo;
  • Previsão de cadastro de reserva.

Banco Central

O Banco Central do Brasil também mantém pedido de concurso em análise desde 2025. Segundo a instituição, a demanda está relacionada principalmente à redução do quadro de servidores, impactado por aposentadorias nos últimos anos. O pedido segue pendente de autorização.

  • 560 vagas solicitadas;
  • Cargos: técnico, auditor e procurador.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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