Pará inicia habilitação de mais de 1,4 mil aprovados em concursos da Polícia Militar

O Governo do Pará iniciou, nesta segunda-feira (4), o processo de habilitação de 1.424 candidatos aprovados nos concursos públicos da Polícia Militar do Pará (PMPA) para oficiais e praças. A etapa segue até o dia 8 de maio e marca o ingresso da terceira turma de convocados, sendo o primeiro contato direto dos futuros policiais com a corporação.

Coordenada pelo Departamento Geral de Pessoal (DGP), a habilitação consiste na entrega da documentação exigida nos editais, etapa necessária para a efetivação da matrícula nos cursos de formação. Do total de convocados, 1.279 foram aprovados para o cargo de praça e 145 para oficial.

Segundo o comandante-geral da PMPA, coronel Sérgio Neves, a nova fase reforça o investimento do Estado na área de segurança pública. “Nossa expectativa é receber esses novos policiais e proporcionar uma formação de excelência, preparando-os para servir e proteger a sociedade com competência. O período de formação exigirá grande dedicação, mas o objetivo é formar profissionais capacitados para os desafios da segurança pública”, afirmou.

O comandante também destacou o papel do governo estadual no fortalecimento da corporação. “Há uma preocupação constante em investir na capacitação dos policiais, na melhoria das instalações e na valorização dos profissionais”, acrescentou.

Início da trajetória

A habilitação, juntamente com as etapas de matrícula, incorporação e formação, é uma das fases coordenadas diretamente pela Polícia Militar. É neste momento que os aprovados iniciam, de fato, a trajetória na instituição.

Para os candidatos, a convocação representa a realização de um objetivo de vida. A aprovada Jaqueline da Silva destacou o significado da conquista. “É a realização de um sonho ser servidora pública. Sempre admirei minha mãe, que também é servidora, e desejava seguir esse caminho, especialmente na carreira policial”, disse.

Já Jhonatas Nascimento ressaltou a busca por estabilidade. “Depois de todo o esforço, integrar a Polícia Militar representa a concretização de um objetivo de vida”, afirmou.

Próximas etapas

Após a habilitação, os candidatos serão incorporados e matriculados no serviço ativo da PMPA. A previsão é que essa etapa ocorra no dia 30 de junho, com apresentação dos novos alunos marcada para 1º de julho. Os cursos de formação devem começar ainda em julho, em unidades de ensino da corporação em todo o estado.

O chefe da seção técnica do DGP, tenente-coronel Alcicley Carvalho, reforçou a importância da entrega completa da documentação. “A habilitação antecede a incorporação e matrícula, que é quando o candidato passa a fazer parte da corporação. É fundamental que todos confiram os documentos exigidos, pois a ausência de qualquer item pode resultar na inabilitação”, explicou.

Candidatos que não apresentarem a documentação exigida perderão o direito à vaga, sendo convocado o próximo da lista, conforme a ordem de classificação.

A Polícia Militar orienta os convocados a consultarem os editais e comunicados oficiais no site da instituição para verificar detalhes sobre documentos, horários e locais.