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Concursos na área bancária reúnem oportunidades com salários de até R$ 21,8 mil

Estão previstos editais em todo o país

Da redação
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No Tocantins, a Secretaria da Fazenda (Sefaz TO) também se destaca com salários de R$ 23.874,34. (Foto: Freepik)

Candidatos interessados em ingressar na área bancária e financeira devem ficar atentos aos concursos públicos previstos ou em fase de estudo em órgãos federais e instituições financeiras. Entre as oportunidades já anunciadas ou solicitadas, há vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 21 mil.

Entre os certames regionais, o concurso do Banco do Nordeste (BNB) está previsto. Ainda não foram divulgados detalhes sobre cargos, número de vagas e distribuição das oportunidades, mas o último edital ofertou remuneração inicial de R$ 3.788,16 para os aprovados.

No âmbito federal, o concurso do Banco do Brasil segue em fase de estudos. Até o momento, não há definição oficial sobre cargos, vagas ou nível de escolaridade exigido, mas o último edital ofereceu salário inicial de R$ 3.622,23, além de benefícios.

Já o concurso do Banco Central do Brasil (Bacen) foi solicitado e prevê 560 vagas para os cargos de técnico, analista e procurador. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior, com salários variando entre R$ 7.938,81 e R$ 20.924,80.

Na área financeira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também possui concurso solicitado. A previsão é de 139 vagas para os cargos de inspetor, analista e agente executivo. As oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 20.924,80.

Outro certame aguardado é o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que está em fase de estudos. Ainda não há confirmação sobre cargos e quantitativo de vagas, mas os salários previstos variam entre R$ 5.246,74 e R$ 21.869,76.

A expectativa é de que novos detalhes sobre os concursos sejam divulgados ao longo dos próximos meses, incluindo publicação de editais, cronogramas e definição de conteúdos programáticos. Especialistas recomendam que os candidatos iniciem a preparação antecipadamente, principalmente em disciplinas tradicionais da área bancária, como conhecimentos bancários, matemática financeira, português e atualidades do mercado financeiro.

Banco do Nordeste (BNB)

Status: previsto
Cargos: a definir
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.788,16, conforme último edital

Banco do Brasil

Status: em estudos
Cargos: a definir
Escolaridade: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.622,23 mais benefícios, conforme último edital

Banco Central do Brasil (Bacen)

Status: solicitado
Cargos: técnico, analista e procurador
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: 560
Salário: de R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Status: solicitado
Cargos: inspetor, analista e agente executivo
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: 139
Salário: até R$ 20.924,80
 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Status: em estudo
Cargos: a definir
Escolaridade: nível médio
Vagas: a definir
Salário: de R$ 5.246,74 a R$ 21.869,76

 
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