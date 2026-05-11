Concursos na área bancária reúnem oportunidades com salários de até R$ 21,8 mil

Candidatos interessados em ingressar na área bancária e financeira devem ficar atentos aos concursos públicos previstos ou em fase de estudo em órgãos federais e instituições financeiras. Entre as oportunidades já anunciadas ou solicitadas, há vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar R$ 21 mil.

Entre os certames regionais, o concurso do Banco do Nordeste (BNB) está previsto. Ainda não foram divulgados detalhes sobre cargos, número de vagas e distribuição das oportunidades, mas o último edital ofertou remuneração inicial de R$ 3.788,16 para os aprovados.

No âmbito federal, o concurso do Banco do Brasil segue em fase de estudos. Até o momento, não há definição oficial sobre cargos, vagas ou nível de escolaridade exigido, mas o último edital ofereceu salário inicial de R$ 3.622,23, além de benefícios.

Já o concurso do Banco Central do Brasil (Bacen) foi solicitado e prevê 560 vagas para os cargos de técnico, analista e procurador. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior, com salários variando entre R$ 7.938,81 e R$ 20.924,80.

Na área financeira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também possui concurso solicitado. A previsão é de 139 vagas para os cargos de inspetor, analista e agente executivo. As oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 20.924,80.

Outro certame aguardado é o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que está em fase de estudos. Ainda não há confirmação sobre cargos e quantitativo de vagas, mas os salários previstos variam entre R$ 5.246,74 e R$ 21.869,76.

A expectativa é de que novos detalhes sobre os concursos sejam divulgados ao longo dos próximos meses, incluindo publicação de editais, cronogramas e definição de conteúdos programáticos. Especialistas recomendam que os candidatos iniciem a preparação antecipadamente, principalmente em disciplinas tradicionais da área bancária, como conhecimentos bancários, matemática financeira, português e atualidades do mercado financeiro.