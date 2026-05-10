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Hospital Ophir Loyola abre PSS com 361 vagas temporárias no Pará

Inscrições serão realizadas online e seleção terá oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior

O Liberal
fonte

Hospital é referência em tratamento oncológico no Norte do Brasil (Arquivo/Igor Mota/O Liberal)

O Hospital Ophir Loyola (HOL) divulgou edital para Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais em diversas áreas. Ao todo, estão sendo ofertadas 361 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sipros, entre 00h01 do dia 12 de maio de 2026 e 23h59 do dia 13 de maio de 2026. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição online, análise documental e curricular e entrevista individual.

Cargos disponíveis no PSS do HOL

As vagas contemplam áreas da saúde, administrativa e operacional. Confira alguns dos cargos ofertados:

  • Administrador Hospitalar
  • Agente Administrativo
  • Assistente Social
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Maqueiro
  • Médico em diversas especialidades
  • Nutricionista
  • Pedagogo
  • Psicólogo
  • Técnico de Enfermagem
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Patologia Clínica
  • Técnico em Radiologia
  • Terapeuta Ocupacional

Entre as áreas de atuação específicas estão oncologia, urgência e emergência, clínica cirúrgica, cuidados paliativos e administração hospitalar.

Reserva de vagas

O edital prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), além de cotas destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

Segundo o documento, 30% das vagas serão reservadas para candidatos PPIQ, sendo:

  • 20% para pessoas pretas e pardas;
  • 5% para indígenas;
  • 5% para quilombolas.

Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deverá preencher cadastro no site do Sipros e anexar a documentação exigida em formato PDF. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de escolaridade, experiência profissional, currículo resumido e certidões negativas.

O edital alerta que documentos enviados fora dos campos corretos ou em desacordo com as regras podem causar eliminação do candidato.

Resultado e acompanhamento

As chamadas, resultados e demais comunicados do processo seletivo serão divulgados nos sites oficiais do Sipros e do Hospital Ophir Loyola.

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