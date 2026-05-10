Hospital Ophir Loyola abre PSS com 361 vagas temporárias no Pará
Inscrições serão realizadas online e seleção terá oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior
O Hospital Ophir Loyola (HOL) divulgou edital para Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais em diversas áreas. Ao todo, estão sendo ofertadas 361 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sipros, entre 00h01 do dia 12 de maio de 2026 e 23h59 do dia 13 de maio de 2026. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição online, análise documental e curricular e entrevista individual.
Cargos disponíveis no PSS do HOL
As vagas contemplam áreas da saúde, administrativa e operacional. Confira alguns dos cargos ofertados:
- Administrador Hospitalar
- Agente Administrativo
- Assistente Social
- Contador
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Maqueiro
- Médico em diversas especialidades
- Nutricionista
- Pedagogo
- Psicólogo
- Técnico de Enfermagem
- Técnico em Informática
- Técnico em Patologia Clínica
- Técnico em Radiologia
- Terapeuta Ocupacional
Entre as áreas de atuação específicas estão oncologia, urgência e emergência, clínica cirúrgica, cuidados paliativos e administração hospitalar.
Reserva de vagas
O edital prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), além de cotas destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.
Segundo o documento, 30% das vagas serão reservadas para candidatos PPIQ, sendo:
- 20% para pessoas pretas e pardas;
- 5% para indígenas;
- 5% para quilombolas.
Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
Como se inscrever
Para participar, o candidato deverá preencher cadastro no site do Sipros e anexar a documentação exigida em formato PDF. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de escolaridade, experiência profissional, currículo resumido e certidões negativas.
O edital alerta que documentos enviados fora dos campos corretos ou em desacordo com as regras podem causar eliminação do candidato.
Resultado e acompanhamento
As chamadas, resultados e demais comunicados do processo seletivo serão divulgados nos sites oficiais do Sipros e do Hospital Ophir Loyola.
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