Hospital Ophir Loyola abre PSS com 361 vagas temporárias no Pará

O Hospital Ophir Loyola (HOL) divulgou edital para Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais em diversas áreas. Ao todo, estão sendo ofertadas 361 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Sipros, entre 00h01 do dia 12 de maio de 2026 e 23h59 do dia 13 de maio de 2026. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição online, análise documental e curricular e entrevista individual.

Cargos disponíveis no PSS do HOL

As vagas contemplam áreas da saúde, administrativa e operacional. Confira alguns dos cargos ofertados:

Administrador Hospitalar

Agente Administrativo

Assistente Social

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Maqueiro

Médico em diversas especialidades

Nutricionista

Pedagogo

Psicólogo

Técnico de Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Patologia Clínica

Técnico em Radiologia

Terapeuta Ocupacional

Entre as áreas de atuação específicas estão oncologia, urgência e emergência, clínica cirúrgica, cuidados paliativos e administração hospitalar.

Reserva de vagas

O edital prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), além de cotas destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

Segundo o documento, 30% das vagas serão reservadas para candidatos PPIQ, sendo:

20% para pessoas pretas e pardas;

5% para indígenas;

5% para quilombolas.

Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deverá preencher cadastro no site do Sipros e anexar a documentação exigida em formato PDF. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovante de escolaridade, experiência profissional, currículo resumido e certidões negativas.

O edital alerta que documentos enviados fora dos campos corretos ou em desacordo com as regras podem causar eliminação do candidato.

Resultado e acompanhamento

As chamadas, resultados e demais comunicados do processo seletivo serão divulgados nos sites oficiais do Sipros e do Hospital Ophir Loyola.