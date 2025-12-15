CNU fortalecido: mais nomeações, mais oportunidades e o chamado para estudar cedo

No dia 7 de dezembro, o CNU2 avançou para a prova discursiva, que convocou mais de 42 mil candidatos. em 228 cidades do país. Agora, o certame entra na fase de verificação das cotas e segue para as etapas finais. A segunda edição oferta 3.652 vagas para 32 órgãos federais, reunindo diversos cargos em um único processo, modelo criado para ampliar, democratizar e modernizar o acesso ao serviço público.

A primeira edição, em 2024, confirmou essa diretriz: além das vagas imediatas, o governo já convocou cerca de 3.910 aprovados para vagas adicionais e remanescentes — um acréscimo de 30% sobre o total inicial —, demonstrando a capacidade do CNU de suprir demandas crescentes do Estado. Por isso, há forte expectativa de que o CNU2 também convoque muito além das vagas previstas. O comportamento do CNU1 confirma essa tendência; além disso, como não haverá CNU em 2026 e o CNU3 só deve ocorrer em meados de 2027, a administração dependerá do amplo banco de aprovados do CNU2. Soma-se a isso o fato de o edital ter convocado para a segunda fase nove vezes o número de vagas, formando uma lista de espera extensa para nomeações ao longo de 2026 e início de 2027.

O CNU2 ainda trouxe cargos inéditos, muitos deles com 700 a 1.000 vagas e sem ocupantes, o que reforça a previsão de nomeações bem acima do quantitativo imediato. Assim, o CNU se consolida como política pública eficiente, aperfeiçoando-se a cada edição, reduzindo custos, ampliando o alcance territorial e facilitando a preparação dos candidatos.

Parabéns aos que avançam nas etapas, e que desejam participar do próximo CNU já iniciem um planejamento sólido para aproveitar essa oportunidade nacional. Aproveite o clima de expectativa de ano novo e já organize um cronograma para estudar as disciplinas de Conhecimentos Gerais que devem se repetir no próximo CNU.

