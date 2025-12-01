A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público

A digitalização do Estado avança em ritmo acelerado e, com ela, a inteligência artificial (IA) vem redesenhando a estrutura das carreiras públicas. O que antes parecia um movimento futuro já está consolidado em dados oficiais: tarefas rotineiras, antes executadas por cargos de nível médio, vêm sendo automatizadas por sistemas capazes de analisar documentos, organizar processos, triá-los e até gerar minutas com base em modelos normativos.

Esse cenário ganhou base normativa com a Lei 14.129/2021, que instituiu o Governo Digital e inaugurou a diretriz de digitalizar praticamente todos os serviços federais. Na prática, essa transformação levou o Executivo a revisar seu quadro de pessoal. Em 2023, o Ministério da Gestão anunciou a conversão de 10.506 cargos de nível intermediário vagos em 6.692 cargos de nível superior. Em 2025, novas reestruturações seguiram a mesma lógica, como as carreiras transversais criadas a partir da transformação de cargos vagos de nível médio para funções de alta complexidade. Paralelamente, mais de 44 mil cargos considerados obsoletos foram extintos, segundo dados oficiais do próprio governo.

O efeito é visível nos concursos: editais que antes equilibravam vagas de níveis médio e superior hoje se concentram quase exclusivamente em funções que exigem formação universitária e domínio de competências digitais. Os cargos de nível médio permanecem existentes, mas sua oferta se reduz à medida que a automação substitui tarefas administrativas tradicionais. E esse movimento acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário, alcançando todas as esferas públicas.

O avanço da IA não elimina o serviço público, mas redefine seu perfil e provoca uma verdadeira revolução. O Estado que digitaliza processos precisa de menos funções operacionais e de mais profissionais altamente qualificados. Essa é a revolução silenciosa em curso — e que já está transformando o futuro dos concursos.

