A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público Karina Jaques 01.12.25 0h00 A digitalização do Estado avança em ritmo acelerado e, com ela, a inteligência artificial (IA) vem redesenhando a estrutura das carreiras públicas. O que antes parecia um movimento futuro já está consolidado em dados oficiais: tarefas rotineiras, antes executadas por cargos de nível médio, vêm sendo automatizadas por sistemas capazes de analisar documentos, organizar processos, triá-los e até gerar minutas com base em modelos normativos. Esse cenário ganhou base normativa com a Lei 14.129/2021, que instituiu o Governo Digital e inaugurou a diretriz de digitalizar praticamente todos os serviços federais. Na prática, essa transformação levou o Executivo a revisar seu quadro de pessoal. Em 2023, o Ministério da Gestão anunciou a conversão de 10.506 cargos de nível intermediário vagos em 6.692 cargos de nível superior. Em 2025, novas reestruturações seguiram a mesma lógica, como as carreiras transversais criadas a partir da transformação de cargos vagos de nível médio para funções de alta complexidade. Paralelamente, mais de 44 mil cargos considerados obsoletos foram extintos, segundo dados oficiais do próprio governo. O efeito é visível nos concursos: editais que antes equilibravam vagas de níveis médio e superior hoje se concentram quase exclusivamente em funções que exigem formação universitária e domínio de competências digitais. Os cargos de nível médio permanecem existentes, mas sua oferta se reduz à medida que a automação substitui tarefas administrativas tradicionais. E esse movimento acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário, alcançando todas as esferas públicas. O avanço da IA não elimina o serviço público, mas redefine seu perfil e provoca uma verdadeira revolução. O Estado que digitaliza processos precisa de menos funções operacionais e de mais profissionais altamente qualificados. Essa é a revolução silenciosa em curso — e que já está transformando o futuro dos concursos. Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave karina jaques o liberal concursos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público 01.12.25 0h00 Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público 24.11.25 7h00 CNU 2 — Resultado divulgado: começa agora a reta final rumo à 2ª fase 17.11.25 7h00 COP 30 em Belém: como o evento pode cair na sua próxima prova de concurso? 10.11.25 7h00 Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro? 03.11.25 7h00 Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários 27.10.25 7h00 Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas 20.10.25 7h00 A relevância da Gestão Pública nos concursos: um novo tempo para os candidatos 13.10.25 7h00