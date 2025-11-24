Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público Karina Jaques 24.11.25 7h00 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de publicar dois editais que movimentam o cenário dos concursos públicos: juntos, oferecem mais de 9 mil vagas para nível médio, distribuídas em todo o país. São oportunidades para Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (cerca de 1.100 vagas), ambos cargos temporários, mas com remuneração competitiva e benefícios expressivos. Os salários variam de R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, vale-transporte, auxílio-pré-escolar, férias e 13º proporcionais. Para Supervisor é exigida CNH categoria B, o que reduz a concorrência e favorece candidatos preparados. As inscrições vão de 19 de novembro a 11 de dezembro e as provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026 — ou seja, há tempo suficiente para quem decide começar agora. Embora temporários, esses cargos são uma excelente porta de entrada no universo dos concursos, especialmente para quem busca experiência profissional em órgão federal. Muitos candidatos utilizam o IBGE como um degrau estratégico: o contrato garante renda, rotina administrativa, contato com métodos de pesquisa e estatística, além de vivência institucional que fortalece o currículo e impulsiona a preparação para seleções mais robustas, como INSS, Receita Federal, agências reguladoras e tribunais. Outro destaque é a abrangência nacional, permitindo que candidatos de todos os estados concorram sem precisar se deslocar. A política de cotas também amplia o acesso e reforça o compromisso institucional com diversidade. Para quem tem nível médio e busca uma oportunidade real de ingresso imediato, os editais do IBGE chegam no momento certo. São vagas amplas, com seleção objetiva e conteúdo acessível. E, para quem sonha mais alto no mundo dos concursos, podem representar o primeiro passo de uma trajetória sólida no serviço público. Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores Neste mês de novembro, em razão dos eventos da COP30, faremos uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave karina jaques o liberal concursos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público 24.11.25 7h00 CNU 2 — Resultado divulgado: começa agora a reta final rumo à 2ª fase 17.11.25 7h00 COP 30 em Belém: como o evento pode cair na sua próxima prova de concurso? 10.11.25 7h00 Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro? 03.11.25 7h00 Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários 27.10.25 7h00 Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas 20.10.25 7h00 A relevância da Gestão Pública nos concursos: um novo tempo para os candidatos 13.10.25 7h00 Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga 06.10.25 7h30