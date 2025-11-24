Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público

Karina Jaques

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de publicar dois editais que movimentam o cenário dos concursos públicos: juntos, oferecem mais de 9 mil vagas para nível médio, distribuídas em todo o país. São oportunidades para Agente de Pesquisas e Mapeamento (8.480 vagas) e Supervisor de Coleta e Qualidade (cerca de 1.100 vagas), ambos cargos temporários, mas com remuneração competitiva e benefícios expressivos.

Os salários variam de R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, vale-transporte, auxílio-pré-escolar, férias e 13º proporcionais. Para Supervisor é exigida CNH categoria B, o que reduz a concorrência e favorece candidatos preparados. As inscrições vão de 19 de novembro a 11 de dezembro e as provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026 — ou seja, há tempo suficiente para quem decide começar agora.

Embora temporários, esses cargos são uma excelente porta de entrada no universo dos concursos, especialmente para quem busca experiência profissional em órgão federal. Muitos candidatos utilizam o IBGE como um degrau estratégico: o contrato garante renda, rotina administrativa, contato com métodos de pesquisa e estatística, além de vivência institucional que fortalece o currículo e impulsiona a preparação para seleções mais robustas, como INSS, Receita Federal, agências reguladoras e tribunais.

Outro destaque é a abrangência nacional, permitindo que candidatos de todos os estados concorram sem precisar se deslocar. A política de cotas também amplia o acesso e reforça o compromisso institucional com diversidade.

Para quem tem nível médio e busca uma oportunidade real de ingresso imediato, os editais do IBGE chegam no momento certo. São vagas amplas, com seleção objetiva e conteúdo acessível. E, para quem sonha mais alto no mundo dos concursos, podem representar o primeiro passo de uma trajetória sólida no serviço público.

Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores

Neste mês de novembro, em razão dos eventos da COP30, faremos uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

Palavras-chave

karina jaques

o liberal concursos
Karina Jaques
