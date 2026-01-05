Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Não é sorte, é hábito: como começar 2026 no caminho da aprovação

Karina Jaques

O início de um novo ano costuma vir acompanhado de promessas, listas de metas e expectativas. Para quem estuda para concursos públicos, no entanto, mais importante do que prometer é construir hábitos que sustentem a constância e a evolução ao longo dos meses. Aprovação não é fruto de motivação momentânea, mas de disciplina repetida todos os dias.

O primeiro grande hábito do concurseiro que busca a aprovação é ter um plano realista. Isso significa analisar com maturidade os editais que estão postos. É preciso observar, por exemplo, se concursos já lançados — como o da SEFA-PA e o da Câmara de Deputados Federais (falaremos dele na próxima semana) — têm prazo, conteúdo programático e formato de prova compatíveis com a sua realidade atual. Nem todo edital é viável para todo candidato. Inscrever-se por impulso, apenas porque “todo mundo vai fazer”, costuma gerar frustração. Um plano bem elaborado começa com escolhas conscientes.

Outro hábito essencial é tratar o estudo como compromisso, e não como algo opcional. Quem espera “tempo livre” para estudar quase nunca encontra. O aprovado encaixa o estudo na rotina, define horários fixos e aprende a proteger esse tempo, mesmo em dias difíceis.

Também faz diferença desenvolver o hábito da avaliação contínua. Resolver questões, analisar erros, acompanhar o próprio desempenho e ajustar estratégias são atitudes que aceleram a evolução. Estudar sem medir resultados costuma gerar apenas a sensação de produtividade, não progresso real.

Não menos importante é o cuidado com o corpo e com a mente. Sono, alimentação, pausas e momentos de descanso fazem parte da preparação. Um concurseiro exausto não aprende melhor; aprende menos.

Por fim, um hábito silencioso, mas decisivo: persistir mesmo quando a empolgação passa. Haverá dias de dúvida, cansaço e comparação. Quem segue, apesar disso, constrói vantagem competitiva.

O ano que começa não exige perfeição. Exige presença, constância e compromisso. Pequenos hábitos diários, mantidos ao longo do tempo, transformam um ano comum em um ano de aprovação.

Vamos começar, hoje, o ano da sua aprovação?

Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores

Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

Karina Jaques
.
