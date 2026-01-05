Não é sorte, é hábito: como começar 2026 no caminho da aprovação Karina Jaques 05.01.26 7h00 O início de um novo ano costuma vir acompanhado de promessas, listas de metas e expectativas. Para quem estuda para concursos públicos, no entanto, mais importante do que prometer é construir hábitos que sustentem a constância e a evolução ao longo dos meses. Aprovação não é fruto de motivação momentânea, mas de disciplina repetida todos os dias. O primeiro grande hábito do concurseiro que busca a aprovação é ter um plano realista. Isso significa analisar com maturidade os editais que estão postos. É preciso observar, por exemplo, se concursos já lançados — como o da SEFA-PA e o da Câmara de Deputados Federais (falaremos dele na próxima semana) — têm prazo, conteúdo programático e formato de prova compatíveis com a sua realidade atual. Nem todo edital é viável para todo candidato. Inscrever-se por impulso, apenas porque “todo mundo vai fazer”, costuma gerar frustração. Um plano bem elaborado começa com escolhas conscientes. Outro hábito essencial é tratar o estudo como compromisso, e não como algo opcional. Quem espera “tempo livre” para estudar quase nunca encontra. O aprovado encaixa o estudo na rotina, define horários fixos e aprende a proteger esse tempo, mesmo em dias difíceis. Também faz diferença desenvolver o hábito da avaliação contínua. Resolver questões, analisar erros, acompanhar o próprio desempenho e ajustar estratégias são atitudes que aceleram a evolução. Estudar sem medir resultados costuma gerar apenas a sensação de produtividade, não progresso real. Não menos importante é o cuidado com o corpo e com a mente. Sono, alimentação, pausas e momentos de descanso fazem parte da preparação. Um concurseiro exausto não aprende melhor; aprende menos. Por fim, um hábito silencioso, mas decisivo: persistir mesmo quando a empolgação passa. Haverá dias de dúvida, cansaço e comparação. Quem segue, apesar disso, constrói vantagem competitiva. O ano que começa não exige perfeição. Exige presença, constância e compromisso. Pequenos hábitos diários, mantidos ao longo do tempo, transformam um ano comum em um ano de aprovação. Vamos começar, hoje, o ano da sua aprovação? Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Não é sorte, é hábito: como começar 2026 no caminho da aprovação 05.01.26 7h00 Oportunidades Sefa Pará abre o calendário dos grandes concursos de 2026 29.12.25 8h30 Natal e Réveillon não reprovam ninguém — a falta de planejamento, sim! 22.12.25 7h00 CNU fortalecido: mais nomeações, mais oportunidades e o chamado para estudar cedo 15.12.25 7h00 A decisão que define o ritmo da sua aprovação: qual concurso escolher? 08.12.25 7h00 A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público 01.12.25 0h00 Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público 24.11.25 7h00 CNU 2 — Resultado divulgado: começa agora a reta final rumo à 2ª fase 17.11.25 7h00