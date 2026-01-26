Mais de 160 mil vagas previstas no Orçamento de 2026: você já começou a se preparar

A promulgação da Lei Orçamentária Anual para 2026 (LOA — Lei nº 15.346/2026) materializa um dos principais indicativos de um ano robusto para os concurseiros brasileiros. Publicada no DOU em 14 de janeiro, a LOA estima receitas e fixa despesas da União para 2026, e traz uma projeção inédita de vagas para carreira pública que merece atenção de quem se prepara para concursos.

No total, o texto orçamentário prevê 163.802 vagas no âmbito federal, englobando criação de novos cargos e provimento de cargos com possibilidade de nomeação de aprovados em concursos diversos. Deste montante, 78.674 vagas são destinadas à criação de cargos, ampliando o quadro de servidores públicos; e 85.128 vagas estão previstas para provimento, ou seja, podem resultar em nomeações de candidatos aprovados em concursos ao longo de 2026.

A distribuição dessas vagas entre os diferentes poderes e órgãos evidencia onde estão as maiores oportunidades. No Poder Executivo Federal concentram-se a esmagadora maioria: 155.381 vagas, das quais grande parte combina criação e provimento. Já o Poder Judiciário aparece com previsão de vagas relevantes para seus quadros (6.983 vagas), ao passo que o Poder Legislativo também reserva espaço, ainda que em menor escala, para concursos e nomeações (271 vagas). Além disso, há previsão de oportunidades para carreiras do Ministério Público da União (357 vagas) e da Defensoria Pública da União (810), o que indica atenção dos órgãos de controle e defesa da cidadania às necessidades de pessoal.

Para o candidato concurseiro, esses números representam mais do que estatísticas: são sinalizadores de uma agenda de seleções públicas potencialmente intensa em 2026. A reserva orçamentária destina-se a financiar tanto novos concursos quanto convocações em seleções já realizadas, abrindo um leque expressivo de chances para quem estuda hoje. Essa amplitude de projeções é reforçada pelo fato de que diversas carreiras estratégicas continuam com altos índices de vacância, impulsionando pedidos de autorização de certames junto ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Um aspecto importante a ressaltar na análise da LOA é a necessidade de que nomeações respeitem o calendário legal, especialmente o período eleitoral (defeso eleitoral) que ocorrerá neste ano de 2026. A legislação eleitoral impõe restrições temporárias a atos de provimento de pessoal, mas não inviabiliza concursos já autorizados nem a realização de nomeações que observem as balizas legais do período, desde que planejadas com antecedência e critério. Isso significa que tanto os editais quanto as possíveis convocações devem ser estrategicamente articulados pelos órgãos públicos para não conflitar com as normas de impedimento.

Em resumo, o orçamento de 2026 traz uma perspectiva animadora aos concurseiros. Com mais de 160 mil vagas previstas em diversas esferas federais e uma sólida base orçamentária para nomeações e criações de cargos, o cenário acena para um ano de oportunidades concretas. Esse panorama reforça a necessidade de quem estuda hoje manter foco, consistência e disciplina nos estudos, pois a materialização dessas vagas em editais e convocações dependerá da capacidade de cada candidato de chegar preparado no momento certo.

SEFA-PA cobra Estatística, Matemática Financeira e Raciocínio Lógico: professor Ádame Garcia explica o que esperar da prova

Para auxiliar quem está se preparando para a prova da SEFA-PA, a coluna entrevistou Ádame Garcia, Professor de Estatística, Matemática Financeira e Raciocínio Lógico.

Segundo Ádame:

O candidato deve atentar para assuntos que são necessários para a carreira fiscal;

O candidato deve treinar questões FADESP e de outras bancas similares.

