Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Os sabotadores da aprovação: o que pode atrapalhar a jornada do concurseiro

Karina Jaques

Quem decide se preparar para um concurso público costuma imaginar que o maior obstáculo será o conteúdo do edital. No entanto, na prática, muitos candidatos descobrem que os maiores inimigos não estão nas disciplinas, mas no próprio comportamento cotidiano. São os chamados “sabotadores da preparação”.

Um dos sabotadores mais comuns é a distração constante, especialmente com redes sociais. O candidato abre o celular para uma pausa rápida e, quando percebe, perdeu 30 ou 40 minutos. Somados ao longo da semana, esses pequenos desvios representam horas preciosas de estudo desperdiçadas. A solução passa por disciplina digital: horários definidos para usar o celular e, se necessário, aplicativos que bloqueiem distrações durante o estudo.

Outro sabotador frequente são as expectativas irreais. Muitos candidatos querem resultados imediatos, como se a aprovação fosse consequência de poucas semanas de estudo intenso. Concursos são maratonas, não corridas de 100 metros. A estratégia mais eficaz é construir metas realistas, com constância diária e visão de longo prazo.

Também há quem se sabote pela falta de equilíbrio na rotina. Estudar sem pausas, sem descanso e sem lazer pode levar ao esgotamento e à queda de rendimento. O descanso não é perda de tempo; ele faz parte do processo de aprendizado. Uma rotina equilibrada sustenta a produtividade ao longo dos meses.

Outro ponto delicado é o hábito de abrir exceções o tempo todo: hoje não estudo porque há um aniversário, amanhã porque surgiu um compromisso, depois porque estou cansado. Quando essas exceções se tornam frequentes, o planejamento deixa de existir. O candidato aprovado costuma ser aquele que protege seu horário de estudo como um compromisso inadiável.

Para quem busca carreiras que exigem teste de aptidão física, há ainda um sabotador adicional: ignorar a preparação física. Muitos candidatos concentram toda a energia nas provas teóricas e deixam o treinamento para o Teste de Aptidão Física (TAF) para a última hora. O ideal é iniciar o condicionamento físico com antecedência, incorporando treinos regulares à rotina.

Vencer um concurso exige mais do que conhecimento. Exige disciplina, constância e consciência dos próprios sabotadores. Identificá-los é o primeiro passo para superá-los — e seguir firme no caminho da aprovação.

Michelli Guidolini fala sobre os inimigos invisíveis do Concurseiro

Para auxiliar quem está se preparando para concursos e quer se livrar dos sabotadores inimigos da aprovação, a coluna entrevistou Michelli Guidolini, Professora, Mentora e Servidora do Poder Judiciário do Pará.

Segundo Guidolini:     

  1. O Concurseiro precisa organizar sua rotina de estudo e cumpri-la com compromisso;
  1. O Concurseiro deve perceber e superar seus medos, principalmente o Medo do Sucesso.

Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

 

 

