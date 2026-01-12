Concurso da Câmara dos Deputados: salários altos, prova difícil e disputa nacional

A publicação do edital do concurso da Câmara dos Deputados confirmou a expectativa que já movimentava o meio concurseiro desde o fim de 2025. Trata-se, até o momento, de um dos concursos mais relevantes de 2026, tanto pela relevância institucional quanto pela remuneração altamente atrativa. Os cargos ofertados, todos de nível superior, trazem salários iniciais que ultrapassam os R$ 30 mil para Analista Legislativo e R$ 21 mil para Técnico Legislativo, o que, por si só, já explica o enorme interesse nacional pelo certame.

O edital prevê vagas imediatas e cadastro de reserva, com provas marcadas para 8 de março de 2026, a serem aplicadas em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Essa abrangência nacional tende a ampliar significativamente o número de inscritos, tornando a concorrência ainda mais acirrada. Embora a lotação seja em Brasília, a possibilidade de realização da prova em todo o território nacional democratiza o acesso e reforça o alcance do concurso.

Mas é preciso fazer um alerta importante: estamos diante de um edital de alto nível. A banca organizadora é o CEBRASPE, conhecida por provas extensas, criteriosas e com elevado grau de exigência técnica. Não se trata de uma seleção acessível a improvisos ou estudos superficiais. A combinação entre cargos estratégicos, excelente remuneração e banca rigorosa aponta para uma prova difícil, altamente competitiva e com cobrança aprofundada dos conteúdos.

Por isso, quem pretende disputar uma das vagas precisa encarar a preparação com seriedade, planejamento e aprofundamento teórico, aliado à resolução sistemática de questões no estilo da banca. O concurso da Câmara dos Deputados é, sem dúvida, uma grande oportunidade — mas apenas para quem estiver disposto a enfrentá-la com preparo à altura do desafio.

O avanço do uso da Inteligência Artificial e seus impactos nos concursos públicos

Para orientar quem inicia o ano motivado a conquistar a aprovação, a coluna retoma a série de entrevistas com a Professora Maely Gouveia. O tema do bate-papo é o uso da Inteligência Artificial no serviço público e de que forma essa realidade vem impactando os concursos públicos.

Segundo Maely:

A inteligência artificial é uma realidade que já mudou o serviço público e se atualiza muito rapidamente;

Como há uma diminuição da oferta de cargos de nível médio, o candidato deve aproveitar as oportunidades ainda existentes e buscar uma formação que atenda às novas exigências dos editais.

