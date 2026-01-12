Concurso da Câmara dos Deputados: salários altos, prova difícil e disputa nacional Karina Jaques 12.01.26 7h00 A publicação do edital do concurso da Câmara dos Deputados confirmou a expectativa que já movimentava o meio concurseiro desde o fim de 2025. Trata-se, até o momento, de um dos concursos mais relevantes de 2026, tanto pela relevância institucional quanto pela remuneração altamente atrativa. Os cargos ofertados, todos de nível superior, trazem salários iniciais que ultrapassam os R$ 30 mil para Analista Legislativo e R$ 21 mil para Técnico Legislativo, o que, por si só, já explica o enorme interesse nacional pelo certame. O edital prevê vagas imediatas e cadastro de reserva, com provas marcadas para 8 de março de 2026, a serem aplicadas em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Essa abrangência nacional tende a ampliar significativamente o número de inscritos, tornando a concorrência ainda mais acirrada. Embora a lotação seja em Brasília, a possibilidade de realização da prova em todo o território nacional democratiza o acesso e reforça o alcance do concurso. Mas é preciso fazer um alerta importante: estamos diante de um edital de alto nível. A banca organizadora é o CEBRASPE, conhecida por provas extensas, criteriosas e com elevado grau de exigência técnica. Não se trata de uma seleção acessível a improvisos ou estudos superficiais. A combinação entre cargos estratégicos, excelente remuneração e banca rigorosa aponta para uma prova difícil, altamente competitiva e com cobrança aprofundada dos conteúdos. Por isso, quem pretende disputar uma das vagas precisa encarar a preparação com seriedade, planejamento e aprofundamento teórico, aliado à resolução sistemática de questões no estilo da banca. O concurso da Câmara dos Deputados é, sem dúvida, uma grande oportunidade — mas apenas para quem estiver disposto a enfrentá-la com preparo à altura do desafio. O avanço do uso da Inteligência Artificial e seus impactos nos concursos públicos Para orientar quem inicia o ano motivado a conquistar a aprovação, a coluna retoma a série de entrevistas com a Professora Maely Gouveia. O tema do bate-papo é o uso da Inteligência Artificial no serviço público e de que forma essa realidade vem impactando os concursos públicos. Segundo Maely: A inteligência artificial é uma realidade que já mudou o serviço público e se atualiza muito rapidamente; Como há uma diminuição da oferta de cargos de nível médio, o candidato deve aproveitar as oportunidades ainda existentes e buscar uma formação que atenda às novas exigências dos editais. Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave concurso da câmara dos deputados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Oportunidades Concurso da Câmara dos Deputados: salários altos, prova difícil e disputa nacional 12.01.26 7h00 Não é sorte, é hábito: como começar 2026 no caminho da aprovação 05.01.26 7h00 Oportunidades Sefa Pará abre o calendário dos grandes concursos de 2026 29.12.25 8h30 Natal e Réveillon não reprovam ninguém — a falta de planejamento, sim! 22.12.25 7h00 CNU fortalecido: mais nomeações, mais oportunidades e o chamado para estudar cedo 15.12.25 7h00 A decisão que define o ritmo da sua aprovação: qual concurso escolher? 08.12.25 7h00 A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público 01.12.25 0h00 Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público 24.11.25 7h00