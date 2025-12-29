Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Sefa Pará abre o calendário dos grandes concursos de 2026

Karina Jaques

O edital do concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA) foi publicado na última semana e já se consolida como um dos grandes concursos que abrem o calendário de oportunidades de 2026. Com inscrições previstas para iniciar em janeiro, o certame representa, desde já, um convite claro ao concurseiro que deseja começar o novo ano com um projeto sólido de aprovação.

Organizado pela banca Fadesp, o concurso oferta vagas para cargos estratégicos da área fazendária, com destaque para Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas Estaduais e Analista Fazendário. Ao todo, são centenas de vagas entre imediatas e cadastro de reserva, contemplando carreiras de alta relevância para a estrutura do Estado.

A remuneração é um dos grandes atrativos do edital. Os cargos da área fim apresentam vencimentos iniciais elevados, com possibilidade de ganhos expressivos ao longo da carreira, além da estabilidade, da credibilidade institucional e da importância estratégica que acompanham a função fazendária. Trata-se de um cargo que não apenas garante segurança financeira, mas também impacto direto na mudança de vida do novo servidor.

Mais do que uma boa oportunidade individual, o concurso da Sefa-PA dialoga com um movimento estrutural mais amplo. A recente reforma tributária impôs profundas mudanças no sistema de arrecadação, fiscalização e gestão tributária no país. Nesse cenário, as Secretarias de Fazenda do país passam a demandar um quadro técnico ainda mais qualificado e numeroso, capaz de se adaptar às novas estruturas, sistemas e competências que a reforma trouxe.

Por isso, o concurso da Sefa-PA não deve ser visto como um evento isolado, mas como parte de um novo ciclo de fortalecimento das administrações fazendárias. Para o concurseiro, é a chance de transformar 2026 no ano da virada: começar o ano estudando, manter constância ao longo dos meses e, ao final do processo, conquistar um cargo de alta remuneração, muita relevância e grande impacto social. O edital está lançado. O ano novo também. Agora, a decisão é do candidato.

Feliz 2026, que ele seja o ano da disciplina, da constância e da aprovação!

Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores.

Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

Palavras-chave

concursos públicos
Karina Jaques
29.12.25 8h30

22.12.25 7h00

15.12.25 7h00

08.12.25 7h00

01.12.25 0h00

24.11.25 7h00

17.11.25 7h00

10.11.25 7h00

