2026: Reforma Tributária impulsiona concursos para Secretarias de Fazenda

A reforma tributária não muda apenas regras de arrecadação. Ela exige reorganização, novos fluxos de fiscalização, integração entre entes federativos e modernização tecnológica. E tudo isso passa por pessoas. Por isso, 2026 desponta como um ano estratégico para quem sonha com uma carreira nas Secretarias de Fazenda.

No Pará, a oportunidade já está posta. A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará está com edital publicado, banca FADESP, provas marcadas para o fim de março e um número expressivo de vagas, além de cadastro de reserva. A remuneração é atrativa e a estrutura da carreira permite crescimento. Há menos de um mês até a prova: é hora de intensificar a preparação para disputar uma das vagas. É uma chance concreta de aprovação em uma área que tende a se fortalecer nos próximos anos.

Mas a SEFA-PA não é a única oportunidade no radar. Outros estados já avançam. No Ceará, há definição da banca FCC para novo concurso da Secretaria da Fazenda, com edital aguardado. Em São Paulo, o concurso para Auditor Fiscal está em andamento, com provas previstas para o primeiro trimestre de 2026. Há ainda estados com estudos em curso, autorizações ou previsão orçamentária para novas seleções na área fiscal.

E para quem deseja permanecer em Belém, a notícia é igualmente promissora: a Prefeitura autorizou concurso para Auditor Fiscal da Receita Municipal, após 27 anos sem seleção para a carreira. Estão previstas vagas imediatas e cadastro de reserva, com expectativa de nomeações a partir de 2026. Em um cenário de modernização e recomposição do quadro, a tendência é de forte demanda por novos servidores.

Se o seu objetivo é ser auditor, fiscal ou analista fazendário, amplie o radar e mantenha o foco. 2026 e 2027 serão anos de reestruturação fiscal no país. E quem estiver preparado poderá ocupar seu espaço nesse novo ciclo de oportunidades.

Língua Portuguesa para a prova da SEFA-PA. Professor Elton Marinho orienta os candidatos para enfrentar a FADESP

Para auxiliar quem está se preparando para a prova da SEFA-PA, a coluna entrevistou Elton Marinho, Professor de Língua Portuguesa e Discursivas.

Segundo Elton:

1- A prova da FADESP apresenta textos longos e questões extraídas do texto;

2 - Nesta Reta Final é imprescindível treinar questões FADESP com uma boa orientação do professor.

