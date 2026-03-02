2026: Reforma Tributária impulsiona concursos para Secretarias de Fazenda Karina Jaques 02.03.26 7h15 A reforma tributária não muda apenas regras de arrecadação. Ela exige reorganização, novos fluxos de fiscalização, integração entre entes federativos e modernização tecnológica. E tudo isso passa por pessoas. Por isso, 2026 desponta como um ano estratégico para quem sonha com uma carreira nas Secretarias de Fazenda. No Pará, a oportunidade já está posta. A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará está com edital publicado, banca FADESP, provas marcadas para o fim de março e um número expressivo de vagas, além de cadastro de reserva. A remuneração é atrativa e a estrutura da carreira permite crescimento. Há menos de um mês até a prova: é hora de intensificar a preparação para disputar uma das vagas. É uma chance concreta de aprovação em uma área que tende a se fortalecer nos próximos anos. Mas a SEFA-PA não é a única oportunidade no radar. Outros estados já avançam. No Ceará, há definição da banca FCC para novo concurso da Secretaria da Fazenda, com edital aguardado. Em São Paulo, o concurso para Auditor Fiscal está em andamento, com provas previstas para o primeiro trimestre de 2026. Há ainda estados com estudos em curso, autorizações ou previsão orçamentária para novas seleções na área fiscal. E para quem deseja permanecer em Belém, a notícia é igualmente promissora: a Prefeitura autorizou concurso para Auditor Fiscal da Receita Municipal, após 27 anos sem seleção para a carreira. Estão previstas vagas imediatas e cadastro de reserva, com expectativa de nomeações a partir de 2026. Em um cenário de modernização e recomposição do quadro, a tendência é de forte demanda por novos servidores. Se o seu objetivo é ser auditor, fiscal ou analista fazendário, amplie o radar e mantenha o foco. 2026 e 2027 serão anos de reestruturação fiscal no país. E quem estiver preparado poderá ocupar seu espaço nesse novo ciclo de oportunidades. Língua Portuguesa para a prova da SEFA-PA. Professor Elton Marinho orienta os candidatos para enfrentar a FADESP Para auxiliar quem está se preparando para a prova da SEFA-PA, a coluna entrevistou Elton Marinho, Professor de Língua Portuguesa e Discursivas. Segundo Elton: 1- A prova da FADESP apresenta textos longos e questões extraídas do texto; 2 - Nesta Reta Final é imprescindível treinar questões FADESP com uma boa orientação do professor. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave karina jaques concursos públicos o liberal concursos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS 2026: Reforma Tributária impulsiona concursos para Secretarias de Fazenda 02.03.26 7h15 Regras Concursos públicos em ano eleitoral: 2026 não é um ano perdido 09.02.26 7h15 Carnaval: pausa estratégica ou foco total nos estudos? 07.02.26 15h00 CNU 2 entra na reta final e deve nomear ainda neste semestre 02.02.26 7h15 Mais de 160 mil vagas previstas no Orçamento de 2026: você já começou a se preparar 26.01.26 7h00 CNU segue convocando e CNU 2 avança: quem quer estar no CNU 3 precisa começar agora 19.01.26 7h00 Oportunidades Concurso da Câmara dos Deputados: salários altos, prova difícil e disputa nacional 12.01.26 7h00 Não é sorte, é hábito: como começar 2026 no caminho da aprovação 05.01.26 7h00