CNU 2 — Resultado divulgado: começa agora a reta final rumo à 2ª fase

O resultado da fase objetiva da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) foi divulgado no dia 12 de novembro e marca um momento decisivo para milhares de candidatos. No site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), já estão disponíveis as notas individuais, os espelhos dos cartões-resposta e as tabelas com as notas mínimas necessárias (por bloco e cargo) para seguir à segunda fase.

Embora não tenham sido amplamente divulgados os detalhes exatos de cada “nota de corte” por bloco em todos os cargos — em razão da personalização por cargo/modalidade e da individualização das notas —, sabe-se que, além de alcançar a nota mínima do edital, o candidato precisa inserir-se dentro da faixa de convocação correspondente ao número de vagas.

Para o CNU 2, aplica-se uma regra de convocação especial: serão chamados para a prova discursiva até nove vezes o número de vagas previstas para cada cargo/modalidade. Isso significa, por exemplo, que se um cargo tiver 10 vagas para ampla concorrência, poderão ser convocados até 90 candidatos para a segunda fase — sem prejuízo dos empates e das categorias de cotas, que também seguem esse critério.

Outro ponto relevante é a política de equiparação de gênero aplicada nesta edição. Quando a proporção de mulheres classificadas para a segunda fase é inferior a 50% em qualquer cargo ou modalidade, é adotada medida para convocar um número adicional de mulheres — desde que tenham atingido a nota mínima — até que se alcance a paridade.

Além disso, foram publicados os procedimentos para as convocações relativas à heteroidentificação (quando aplicável), às cotas e à avaliação de títulos — etapa classificatória.

Agora, para quem obteve classificação na objetiva, o foco principal muda: é hora de se preparar intensamente para a segunda fase — a prova discursiva, marcada para o dia 7 de dezembro. No nível superior (blocos 1 a 7), a prova será composta por duas questões discursivas, com duração das 13h às 16h. Já para os blocos 8 e 9 (nível intermediário), haverá uma redação dissertativa-argumentativa, aplicada das 13h às 15h.

A prova discursiva não é mera formalidade — será o fator que poderá definir saltos ou quedas significativas na classificação final. Quem avançou da objetiva já está na disputa, mas quem ignorar o preparo para a discursiva corre sério risco de perder fôlego. A dica para este momento é: treinar redação, dominar tempo de prova, cuidar da estrutura das respostas, revisar bem os temas específicos do bloco escolhido e organizar cronograma de revisão intensiva.

A objetiva ficou para trás, e o verdadeiro sprint inicia agora. A estratégia, a regularidade nos treinos, a familiaridade com o formato da discursiva e a clareza de ideias serão armas decisivas para quem mira a aprovação. E você, concurseiro, está pronto para essa reta final?

