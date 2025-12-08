A decisão que define o ritmo da sua aprovação: qual concurso escolher? Karina Jaques 08.12.25 7h00 O fim do ano costuma trazer uma reflexão importante para quem sonha com estabilidade: afinal, qual concurso escolher? Diante de tantas possibilidades, a decisão não pode ser aleatória — ela precisa respeitar o seu perfil, a sua rotina e o seu projeto de vida. O primeiro passo é entender quem é você como candidato. Pergunte-se: eu gosto de atendimento ao público ou prefiro atividades internas? Tenho afinidade com rotinas fixas ou me atraem funções mais dinâmicas, como as áreas policiais? Sinto identificação com a área jurídica, fiscal, bancária, administrativa? Reconhecer essas preferências evita frustrações e aumenta a motivação na preparação. Depois, avalie sua disponibilidade geográfica. Alguns cargos nomeiam para qualquer lugar do Brasil; outros para localidades específicas. Você está disposto a mudar de cidade ou de estado? Essa resposta pode eliminar ou incluir concursos no seu radar. Outro ponto central é a remuneração pretendida. Seu objetivo é um salário inicial mais modesto, porém rápido de conquistar, ou está mirando carreiras mais disputadas, que exigem preparo de longo prazo? Em muitos casos, vale adotar a estratégia do “concurso escada”: ingressar primeiro em um cargo intermediário — como IBGE, Banco do Brasil ou áreas administrativas — garantindo renda, estabilidade e uma rotina que permita estudar com tranquilidade para voos maiores. Considere também as disciplinas com que você tem afinidade, o tempo disponível para estudar e o prazo que está disposto a esperar. Nem sempre começar pelo concurso mais difícil é o melhor caminho; planejar etapas acelera o resultado. Com essas respostas em mãos, construa um cronograma, inicie o estudo com as disciplinas básicas e, se precisar, busque apoio de uma mentoria. Escolher o concurso ideal é o primeiro passo para transformar o sonho da aprovação em realidade. Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Na próxima semana teremos novas entrevistas. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Para acessar a playlist completa, entre na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave karina jaques o liberal concursos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS A decisão que define o ritmo da sua aprovação: qual concurso escolher? 08.12.25 7h00 A inteligência artificial e o futuro dos cargos de nível médio no serviço público 01.12.25 0h00 Mais de 9 mil vagas no IBGE: um começo estratégico no setor público 24.11.25 7h00 CNU 2 — Resultado divulgado: começa agora a reta final rumo à 2ª fase 17.11.25 7h00 COP 30 em Belém: como o evento pode cair na sua próxima prova de concurso? 10.11.25 7h00 Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro? 03.11.25 7h00 Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários 27.10.25 7h00 Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas 20.10.25 7h00