O Liberal chevron right Colunas chevron right Karina Jaques chevron right

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

A decisão que define o ritmo da sua aprovação: qual concurso escolher?

Karina Jaques

O fim do ano costuma trazer uma reflexão importante para quem sonha com estabilidade: afinal, qual concurso escolher? Diante de tantas possibilidades, a decisão não pode ser aleatória — ela precisa respeitar o seu perfil, a sua rotina e o seu projeto de vida.

O primeiro passo é entender quem é você como candidato. Pergunte-se: eu gosto de atendimento ao público ou prefiro atividades internas? Tenho afinidade com rotinas fixas ou me atraem funções mais dinâmicas, como as áreas policiais? Sinto identificação com a área jurídica, fiscal, bancária, administrativa? Reconhecer essas preferências evita frustrações e aumenta a motivação na preparação.

Depois, avalie sua disponibilidade geográfica. Alguns cargos nomeiam para qualquer lugar do Brasil; outros para localidades específicas. Você está disposto a mudar de cidade ou de estado? Essa resposta pode eliminar ou incluir concursos no seu radar.

Outro ponto central é a remuneração pretendida. Seu objetivo é um salário inicial mais modesto, porém rápido de conquistar, ou está mirando carreiras mais disputadas, que exigem preparo de longo prazo? Em muitos casos, vale adotar a estratégia do “concurso escada”: ingressar primeiro em um cargo intermediário — como IBGE, Banco do Brasil ou áreas administrativas — garantindo renda, estabilidade e uma rotina que permita estudar com tranquilidade para voos maiores.

Considere também as disciplinas com que você tem afinidade, o tempo disponível para estudar e o prazo que está disposto a esperar. Nem sempre começar pelo concurso mais difícil é o melhor caminho; planejar etapas acelera o resultado.

Com essas respostas em mãos, construa um cronograma, inicie o estudo com as disciplinas básicas e, se precisar, busque apoio de uma mentoria. Escolher o concurso ideal é o primeiro passo para transformar o sonho da aprovação em realidade.

Pausa nas entrevistas para você maratonar os episódios anteriores

Estamos em uma breve pausa no nosso quadro de conversas sobre concursos. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis. Na próxima semana teremos novas entrevistas. Aproveite o período para maratonar os episódios anteriores do videocast, que continuam disponíveis.

Palavras-chave

karina jaques

o liberal concursos
Karina Jaques
.
