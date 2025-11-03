Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro? Karina Jaques 03.11.25 7h00 Entre todas as disciplinas jurídicas cobradas em concursos públicos, o Direito Constitucional ocupa um lugar especial: é a base de todo o estudo jurídico. Ele é o ponto de partida para compreender os demais ramos do Direito — do Administrativo ao Penal, do Tributário ao Eleitoral. Sem uma sólida formação constitucional, o candidato terá dificuldades em avançar em qualquer área do estudo jurídico, pois é na Constituição que estão os princípios, direitos e garantias que sustentam todo o ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, a estrutura dos Poderes do Estado e a distribuição das competências federativas também estão na Constituição Federal. Para quem está começando, é fundamental dominar os assuntos estruturantes da disciplina: os princípios fundamentais, os direitos e garantias individuais (art. 5º da CRFB/88), a organização do Estado e dos Poderes, o controle de constitucionalidade e os remédios constitucionais. Esses temas aparecem de forma recorrente em provas objetivas e discursivas, sendo indispensáveis para quaisquer concursos públicos. Mas estudar Direito Constitucional vai muito além de decorar artigos. É preciso conhecer a letra da Constituição, sim — e jamais negligenciá-la —, mas também compreender sua interpretação pela jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e pelas principais correntes doutrinárias. É essa combinação que permite resolver questões complexas e entender como a Constituição se aplica à prática jurídica. Além disso, há hoje vastos bancos de dados com milhares de questões de Direito Constitucional das mais diversas bancas, permitindo que o concurseiro treine com base em padrões reais de prova e aprimore sua técnica. Em um cenário de constante atualização legislativa e jurisprudencial, estudar Direito Constitucional é mais do que uma exigência: é construir o alicerce sobre o qual todo o conhecimento jurídico se ergue. Quem domina a Constituição, domina o caminho para a aprovação. Professora Jussi Anne Campos fala sobre a importância do Direito Constitucional para quem quer passar em concursos Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos, a coluna entrevistou a Professora Jussi Anne Campos, que ministra a disciplina Direito Constitucional. Segundo Jussi Anne: O candidato deve conhecer e mapear a Constituição Federal e principalmente os assuntos que são cobrados para o cargo que ele escolheu; Dependendo do cargo, o candidato deve ampliar seu conhecimento com jurisprudência e doutrina, e treinar questões ao máximo. Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro? 03.11.25 7h00 Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários 27.10.25 7h00 Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas 20.10.25 7h00 A relevância da Gestão Pública nos concursos: um novo tempo para os candidatos 13.10.25 7h00 Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga 06.10.25 7h30 Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança 29.09.25 7h00 Do treino à vitória: a importância dos simulados na preparação para o seu concurso 22.09.25 7h00 Pará na reta final de 2025: concursos confirmados e como se preparar antes do edital 15.09.25 7h00