Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Karina Jaques chevron right

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro?

Karina Jaques

Entre todas as disciplinas jurídicas cobradas em concursos públicos, o Direito Constitucional ocupa um lugar especial: é a base de todo o estudo jurídico. Ele é o ponto de partida para compreender os demais ramos do Direito — do Administrativo ao Penal, do Tributário ao Eleitoral. Sem uma sólida formação constitucional, o candidato terá dificuldades em avançar em qualquer área do estudo jurídico, pois é na Constituição que estão os princípios, direitos e garantias que sustentam todo o ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, a estrutura dos Poderes do Estado e a distribuição das competências federativas também estão na Constituição Federal.

Para quem está começando, é fundamental dominar os assuntos estruturantes da disciplina: os princípios fundamentais, os direitos e garantias individuais (art. 5º da CRFB/88), a organização do Estado e dos Poderes, o controle de constitucionalidade e os remédios constitucionais. Esses temas aparecem de forma recorrente em provas objetivas e discursivas, sendo indispensáveis para quaisquer concursos públicos.

Mas estudar Direito Constitucional vai muito além de decorar artigos. É preciso conhecer a letra da Constituição, sim — e jamais negligenciá-la —, mas também compreender sua interpretação pela jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e pelas principais correntes doutrinárias. É essa combinação que permite resolver questões complexas e entender como a Constituição se aplica à prática jurídica.

Além disso, há hoje vastos bancos de dados com milhares de questões de Direito Constitucional das mais diversas bancas, permitindo que o concurseiro treine com base em padrões reais de prova e aprimore sua técnica.

Em um cenário de constante atualização legislativa e jurisprudencial, estudar Direito Constitucional é mais do que uma exigência: é construir o alicerce sobre o qual todo o conhecimento jurídico se ergue. Quem domina a Constituição, domina o caminho para a aprovação.

 

Professora Jussi Anne Campos fala sobre a importância do Direito Constitucional para quem quer passar em concursos     

Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos, a coluna entrevistou a Professora Jussi Anne Campos, que ministra a disciplina Direito Constitucional.

Segundo Jussi Anne:     

  1. O candidato deve conhecer e mapear a Constituição Federal e principalmente os assuntos que são cobrados para o cargo que ele escolheu;     
  1. Dependendo do cargo, o candidato deve ampliar seu conhecimento com jurisprudência e doutrina, e treinar questões ao máximo.

Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMOS POSTS

Por que o Direito Constitucional é o ponto de partida de todo concurseiro?

03.11.25 7h00

Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários

27.10.25 7h00

Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas

20.10.25 7h00

A relevância da Gestão Pública nos concursos: um novo tempo para os candidatos

13.10.25 7h00

Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga

06.10.25 7h30

Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança

29.09.25 7h00

Do treino à vitória: a importância dos simulados na preparação para o seu concurso

22.09.25 7h00

Pará na reta final de 2025: concursos confirmados e como se preparar antes do edital

15.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda