Quem começa antes, chega na frente: a vantagem de estudar já para os concursos bancários Karina Jaques 27.10.25 7h00 O momento é estratégico – o Banco do Brasil (BB) estuda um novo edital, com previsão de seleção para o cargo de Agente Comercial (antigo Escriturário) e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial girará em torno de R$ 3,9 mil, podendo ultrapassar R$ 7 mil com benefícios. Com esse cenário, quem quer uma vaga deve começar a estudar o quanto antes. Por que a preparação antecipada importa tanto? Primeiro: concursos bancários costumam cobrar conteúdos muito parecidos — Português, Matemática Financeira, Atualidades, Conhecimentos Bancários e Informática. No caso do BB, o conteúdo costuma se manter entre editais. E isso se repete na maioria dos conteúdos de concurso bancários. Veja mais Com salários de até R$ 20 mil, concursos bancários previstos no Brasil devem ter mais de 800 vagas Banco Central, CVM, Previc e Banco do Brasil estão com concursos solicitados ou previstos para os próximos meses; oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remunerações atrativas e lotação nacional. Por que dominar Conhecimentos Bancários é essencial para concursos de bancos? Veja como se preparar para essa disciplina Logo, quem se prepara para o BB acaba aproveitando 80% a 90% do conteúdo para qualquer banco público — seja Caixa ou outras instituições bancárias com seleção semelhante. Isso economiza tempo e torna o estudo mais eficiente. Além disso, os bancos costumam ter grande volume de vagas e alta rotatividade. Ou seja: há demanda real e aquilo que você estuda agora não será "estudo em vão". Outro ponto: estudar antes do edital traz vantagens logísticas e psicológicas. Você define rotina, cobre os conteúdos básicos, treina e ganha vantagem frente aos candidatos que só começam a estudar para o edital no mês da publicação. Quando o edital sair, quem saiu na frente já estará consolidando o conteúdo clássico e poderá focar nas disciplinas específicas, simulados e revisões. Em resumo: se seu objetivo é ingressar em carreira bancária, não espere o edital, comece imediatamente. Neste cenário de oportunidades, quem se adianta nunca está perdendo tempo — está ganhando vantagem. Professor Rômulo Trindade aponta as estratégias do estudo para concursos bancários Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos bancários, a coluna entrevistou Rômulo Trindade, Professor e Mentor em carreiras bancárias e concursado do Banpará. Segundo Rômulo: 1 - O candidato deve "bater" todo o edital anterior de forma antecipada; 2 - Cumprido todo o edital, deve reforçar as disciplinas que tem mais dificuldade. 2 - O candidato precisa começar construindo sua base jurídica para a Procuradoria. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.