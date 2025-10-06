Com salários de até R$ 20 mil, concursos bancários previstos no Brasil devem ter mais de 800 vagas

Os concurseiros que sonham em ingressar na área bancária devem ficar atentos: pelo menos quatro concursos públicos estão previstos para os próximos meses no Brasil. Juntas, as seleções do Banco Central (BC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e Banco do Brasil (BB) somam, até o momento, 809 vagas solicitadas, com salários que chegam a R$ 20.924,80. Há cargos para candidatos com formação de nível médio e superior, e a maioria das lotações é em âmbito nacional.

Um dos concursos mais aguardados é o do Banco Central do Brasil (Bacen). O órgão solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a autorização para 560 vagas, distribuídas entre os cargos de Técnico, Analista e Procurador. As oportunidades serão para candidatos de nível médio e superior, com salários que vão de R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80.

Outro órgão com salários atrativos é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que também aguarda aval para realização de concurso. Foram solicitadas 139 vagas para os cargos de Inspetor, Analista e Agente Executivo, exigindo nível médio e superior. A remuneração para os cargos de nível superior pode chegar a R$ 20.924,80, igual à do Bacen, devido à equiparação entre carreiras reguladoras federais.

A Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) é mais um órgão com concurso solicitado. A expectativa é de abertura de 110 vagas, distribuídas entre os cargos de Especialista em Previdência Complementar, Analista Administrativo e Técnico Administrativo, todos de nível superior. Os salários, conforme o último edital, variam entre R$ 12.953,29 e R$ 14.010,09. A lotação será nacional e ainda não há banca definida.

Já o Banco do Brasil, tradicional porta de entrada para muitos candidatos, deve abrir novo concurso em breve. Embora o número de vagas ainda não tenha sido divulgado, o cargo previsto é o de Escriturário, de nível médio, com remuneração inicial de R$ 3.963,90.

A banca deverá continuar sendo a Cesgranrio, conforme prorrogação de contrato anterior. A lotação também será nacional, o que aumenta a expectativa em diversas regiões do país.

Concursos bancários previstos no Brasil

1. Banco Central do Brasil (BACEN)

Status: Solicitado

Cargos: Técnico, Analista e Procurador

Formação exigida: Nível médio e superior

Número de vagas: 560

Salário: De R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80

2. Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Status: Solicitado

Cargos: Inspetor, Analista e Agente Executivo

Formação exigida: Nível médio e superior

Número de vagas: 139

Salário: Até R$ 20.924,80

3. Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

Status: Solicitado

Banca organizadora: A definir

Cargos:

Especialista em Previdência Complementar Analista Administrativo Técnico Administrativo

Escolaridade exigida: Nível superior

Carreiras: Administrativa e Tecnologia da Informação (TI)

Lotação: Nacional

Número de vagas: 110

Remuneração (último edital): De R$ 12.953,29 a R$ 14.010,09

4. Banco do Brasil

Status: Previsto

Banca organizadora: Cesgranrio (conforme prorrogação de contrato)

Cargo: Escriturário

Escolaridade exigida: Nível médio

Carreira: Bancária

Lotação: Nacional

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 3.963,90