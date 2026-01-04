Capa Jornal Amazônia
Portos do Norte crescem mais de 30% e reforçam papel estratégico na logística

Alta na navegação fluvial e na cabotagem impulsiona terminais paraenses e consolida o Pará como eixo estratégico do Arco Norte em 2025

Fabyo Cruz
fonte

O Porto de Vila do Conde, em Barcarena (na foto), liderou a movimentação em outubro, com 1,8 milhão de toneladas (Bruno Cecim/Agência Pará)

Os portos da Região Norte do Brasil vivem um dos momentos mais expressivos de sua história recente. Em outubro de 2025, os terminais da região movimentaram 12,6 milhões de toneladas de cargas, volume 31,46% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando o total foi de 10,2 milhões de toneladas. Os dados, divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), confirmam a consolidação do Arco Norte como um dos principais eixos logísticos do país.

O crescimento foi impulsionado principalmente pela navegação interior, que respondeu por 7,4 milhões de toneladas, alta de 25,28% na comparação anual. Para o engenheiro Flávio Acatauassú, presidente da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport), o avanço tem explicação direta na mudança do modelo logístico. “A explicação se dá a partir da adoção do modal hidroviário na maior parte da cadeia logística de transporte. Por ser mais eficiente e sustentável, resulta em um custo final mais competitivo”, afirma.

Além da navegação interior, o longo curso também apresentou desempenho relevante, alcançando 4,4 milhões de toneladas, crescimento de 19,22% em relação a outubro de 2024, mantendo papel central no escoamento das exportações da Região Norte. Segundo Acatauassú, a posição geográfica da Amazônia é determinante nesse cenário. “A Região Norte, integrante do conceito Arco Norte, é protagonista desse crescimento nacional pela sua posição estratégica para os mercados americanos, europeus e africanos”, avalia.

Outro destaque foi a navegação de cabotagem, que registrou alta de 26,71%, totalizando 872 mil toneladas movimentadas. Dentro desse segmento, o transporte de contêineres cresceu 128%, mais que dobrando em relação ao mesmo período do ano passado. Para o presidente da Amport, o impacto é direto na economia regional. “A adoção de contêineres é a forma mais segura e prática de transporte. Na prática, isso significa maior segurança, pontualidade e redução de custos”, diz.

No recorte por mercadorias, o milho liderou a movimentação, com 3,8 milhões de toneladas, seguido pela bauxita, com 1,9 milhão, além dos contêineres, que somaram cerca de 1 milhão de toneladas. Acatauassú explica que essa concentração está ligada à vocação dos terminais. “Cada porto tem características próprias. Alguns são voltados a granéis minerais, outros a granéis agrícolas ou carga geral. Vila do Conde e Santarém têm vocação clara para granéis, o que justifica esses números”, destaca.

Entre os terminais, o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, liderou a movimentação em outubro, com 1,8 milhão de toneladas, seguido pelo Porto de Santarém, que alcançou 1 milhão de toneladas. Para Acatauassú, o desafio agora é garantir condições estruturais para sustentar esse crescimento. “Precisamos perenizar a navegação nos períodos de seca dos rios, com intervenções pontuais, e avançar nos modelos de concessão dos serviços hidroviários”, afirma.

O bom desempenho regional acompanha o cenário nacional. Segundo a Antaq, setembro e outubro registraram os maiores volumes da série histórica brasileira, com movimentações acima de 120 milhões de toneladas. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números refletem a importância dos investimentos em infraestrutura portuária, que fortalecem a competitividade das exportações e a integração regional.

Para 2026, a expectativa da Amport é de continuidade do crescimento, desde que haja agilidade nas políticas públicas e estímulo ao investimento privado. “Esperamos que novos investimentos em navegação e portos assegurem o mesmo ritmo dos últimos anos, contribuindo para a balança comercial brasileira e para a elevação do IDH da Amazônia”, conclui Flávio Acatauassú.

Palavras-chave

portos de arco norte

navegação fluvial

cabotagem
Economia
