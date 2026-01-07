Capa Jornal Amazônia
Pará abriga dois dos primeiros territórios pesqueiros tradicionais reconhecidos pelo Incra

As áreas paraenses estão localizadas em municípios do Arquipélago do Marajó

Fabyo Cruz
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo Incra)

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu oficialmente as seis primeiras comunidades pesqueiras tradicionais do Brasil como Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAEs), e dois desses territórios estão localizados no Pará. As áreas paraenses ficam nos municípios de Anajás, Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó, conforme portarias publicadas na última edição do Diário Oficial da União de 2025.

Com o reconhecimento, as comunidades passam a integrar o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), garantindo segurança jurídica às famílias que vivem da pesca artesanal e do extrativismo. De acordo com o Incra, a criação dos PAEs resulta de um diálogo interinstitucional que se intensificou nos últimos meses, envolvendo o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Segundo o diretor de Gestão Estratégica do Incra, Gustavo Noronha, a iniciativa reforça o compromisso do governo com povos e comunidades tradicionais. “É uma prioridade atender esses povos e fazer com que a política pública alcance cada vez mais famílias, levando cidadania às populações que mais precisam”, afirmou. Os projetos são ambientalmente diferenciados e voltados para atividades sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justas.

A criação dos territórios seguiu um novo rito simplificado, estabelecido pela Portaria nº 1.498, de 15 de dezembro de 2025. O procedimento exige manifestação das superintendências regionais do Incra sobre a pertinência social das áreas, apresentação de mapa esquemático, relação básica das famílias beneficiárias e parecer técnico confirmando o enquadramento como PAE. Para o coordenador-geral de Criação de Assentamentos e Seleção de Famílias do Incra, Marcelo Gosh, o reconhecimento garante proteção às comunidades.

“Os pescadores terão segurança jurídica para continuar exercendo a pesca artesanal, muitas vezes em áreas disputadas por outros empreendimentos”, destacou.

Entre os territórios reconhecidos estão três em Santa Catarina: Ponta do Leal, em Florianópolis; Praia do Rincão, em Balneário Rincão; e Praia Central de Balneário Camboriú. No Ceará, foi incluído o Território Balbino, em Cascavel. No Pará, os PAEs reconhecidos são o Território Francês, que abrange Anajás e Ponta de Pedras, com área de mais de 8,2 mil hectares e capacidade para 180 famílias, e o Território Joviniano Pantoja, localizado entre Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras e Anajás, com 5,4 mil hectares e previsão de atender 400 famílias.

As portarias também autorizam as superintendências regionais do Incra a iniciarem os processos de seleção das famílias beneficiárias, conforme a Instrução Normativa nº 136/2023.

Os primeiros projetos destinados a comunidades pesqueiras tradicionais são:

PAE Território Pesqueiro Ponta do Leal

  • Município: Florianópolis (SC)
  • Área: 1,96 hectares
  • Capacidade prevista: 50 unidades familiares
  • Portaria nº 1.548, de 30/12/2025
  • PAE Território Pesqueiro Praia do Rincão
     
  • Município: Balneário Rincão (SC)
  • Área: 111,12 hectares
  • Capacidade prevista: 1.000 unidades familiares
  • Portaria nº 1.549, de 30/12/2025
  • PAE Território Pesqueiro Praia Central de Balneário Camboriú
     
  • Município: Balneário Camboriú (SC)
  • Área: 31,02 hectares
  • Capacidade prevista: 100 unidades familiares
  • Portaria nº 1.550, de 30/12/2025

PAE Pesqueiro – Território Balbino

  • Município: Cascavel (CE)
  • Área: 255,92 hectares
  • Capacidade prevista: 600 unidades familiares
  • Portaria nº 1.552, de 30/12/2025

PAE Pesqueiro – Território Francês

  • Municípios: Anajás (PA) e Ponta de Pedras (PA)
  • Área: 8.232,61 hectares
  • Capacidade prevista: 180 unidades familiares
  • Portaria nº 1.554, de 30/12/2025

PAE Pesqueiro – Território Joviniano Pantoja

  • Municípios:  Santa Cruz do Arari (PA), Ponta de Pedras (PA) e Anajás (PA)
  • Área: 5.471,80 hectares
  • Capacidade prevista: 400 unidades familiares
  • Portaria nº 1.555, de 30/12/2025
Palavras-chave

territórios pesqueiros tradicionais

incra

pará
Economia
.
