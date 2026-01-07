Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Safra da pupunha começa em Belém e anima vendedores com expectativa de alta nas vendas em janeiro

Com aumento da oferta a partir de janeiro, preços devem cair e setor projeta crescimento nas vendas até junho

Gabi Gutierrez

O início de janeiro marca o começo da safra da pupunha em Belém, um dos produtos mais tradicionais da culinária amazônica e com forte impacto na economia local. A época do fruto, segundo os comerciantes, começa de fato na segunda metade de janeiro, podendo chegar aos primeiros dias de junho. Com a grande oferta do fruto nativo, os preços caem e as vendas sobem. Comerciantes das feiras da capital paraense já relatam o crescimento antecipado pela procura da pupunha.

Na Feira da 25, no bairro do Marco, o vendedor Paulo Alves explica que a procura pela pupunha acontece durante todo o ano, mas cresce de forma significativa no período de safra.

“A pupunha começa a safra em janeiro, no inverno, quando é muito chuvoso, a partir do dia 15 em diante, e vai até o começo de junho. A procura sempre tem, mas agora aumenta porque é o tempo da pupunha boa, com mais óleo no caroço, de melhor qualidade”, afirma.

Com a grande oferta do fruto, Paulo – que vende tanto crua, quanto cozida – diz que na ‘alta temporada’ chega a cozinhar mais de 50 quilos de pupunha. Ainda revela que as vendas crescem tanto, que precisou investir até em um mecanismo de delivery, para alcançar todos os públicos.

PREÇOS

Segundo ele, a chegada da safra também impacta diretamente nos preços, tornando o produto mais acessível. Atualmente, fora do pico da colheita, o quilo da pupunha crua é vendido a R$ 30 e o da pupunha cozida a R$ 40. Com a safra em pleno funcionamento, os valores devem cair.

“Na safra, a pupunha crua pode baixar para R$ 25 ou até R$ 20 o quilo. A cozida fica em torno de R$ 30, por causa das despesas de preparo, como o gás”, explica Paulo.

No Ver-o-Peso, o feirante José Maria Soeiro relata que, no local, o quilo da pupunha crua varia entre R$ 20 e R$ 25, enquanto a pupunha cozida pode custar entre R$ 40 e R$ 50, dependendo da quantidade.
Ele ainda afirma que, por lá, a demanda é alta mesmo antes do auge da safra. “Já está muito grande a procura. O pessoal já conhece e já vem direto atrás da pupunha”, relata. 

VOLUME DE VENDAS

Com o início efetivo da safra no final de janeiro, o volume de vendas tende a aumentar de forma expressiva. De acordo com José Maria, nos meses mais fortes, é possível comercializar até 250 quilos de pupunha – entre crua e cozida – por dia.

“Quando está na safra mesmo, eu vendo duzentos, duzentos e cinquenta quilos por dia”, afirma José Maria dizendo que este “é disparado o melhor produto” que vende ao longo do ano. “O lucro chega a ser cerca de 40% maior em comparação com outros produtos”, destaca o feirante.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

safra da pupunha

pupunha

quanto tá custando a pupunha
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

08.01.26 20h37

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

08.01.26 17h52

Leve Alta

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

08.01.26 16h37

ECONOMIA

Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE

A posição francesa lidera um bloco de resistência que ganhou reforços nas últimas 24 horas.

08.01.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda