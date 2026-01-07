Safra da pupunha começa em Belém e anima vendedores com expectativa de alta nas vendas em janeiro
Com aumento da oferta a partir de janeiro, preços devem cair e setor projeta crescimento nas vendas até junho
O início de janeiro marca o começo da safra da pupunha em Belém, um dos produtos mais tradicionais da culinária amazônica e com forte impacto na economia local. A época do fruto, segundo os comerciantes, começa de fato na segunda metade de janeiro, podendo chegar aos primeiros dias de junho. Com a grande oferta do fruto nativo, os preços caem e as vendas sobem. Comerciantes das feiras da capital paraense já relatam o crescimento antecipado pela procura da pupunha.
Na Feira da 25, no bairro do Marco, o vendedor Paulo Alves explica que a procura pela pupunha acontece durante todo o ano, mas cresce de forma significativa no período de safra.
“A pupunha começa a safra em janeiro, no inverno, quando é muito chuvoso, a partir do dia 15 em diante, e vai até o começo de junho. A procura sempre tem, mas agora aumenta porque é o tempo da pupunha boa, com mais óleo no caroço, de melhor qualidade”, afirma.
Com a grande oferta do fruto, Paulo – que vende tanto crua, quanto cozida – diz que na ‘alta temporada’ chega a cozinhar mais de 50 quilos de pupunha. Ainda revela que as vendas crescem tanto, que precisou investir até em um mecanismo de delivery, para alcançar todos os públicos.
PREÇOS
Segundo ele, a chegada da safra também impacta diretamente nos preços, tornando o produto mais acessível. Atualmente, fora do pico da colheita, o quilo da pupunha crua é vendido a R$ 30 e o da pupunha cozida a R$ 40. Com a safra em pleno funcionamento, os valores devem cair.
“Na safra, a pupunha crua pode baixar para R$ 25 ou até R$ 20 o quilo. A cozida fica em torno de R$ 30, por causa das despesas de preparo, como o gás”, explica Paulo.
No Ver-o-Peso, o feirante José Maria Soeiro relata que, no local, o quilo da pupunha crua varia entre R$ 20 e R$ 25, enquanto a pupunha cozida pode custar entre R$ 40 e R$ 50, dependendo da quantidade.
Ele ainda afirma que, por lá, a demanda é alta mesmo antes do auge da safra. “Já está muito grande a procura. O pessoal já conhece e já vem direto atrás da pupunha”, relata.
VOLUME DE VENDAS
Com o início efetivo da safra no final de janeiro, o volume de vendas tende a aumentar de forma expressiva. De acordo com José Maria, nos meses mais fortes, é possível comercializar até 250 quilos de pupunha – entre crua e cozida – por dia.
“Quando está na safra mesmo, eu vendo duzentos, duzentos e cinquenta quilos por dia”, afirma José Maria dizendo que este “é disparado o melhor produto” que vende ao longo do ano. “O lucro chega a ser cerca de 40% maior em comparação com outros produtos”, destaca o feirante.
