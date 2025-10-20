Oportunidade à vista: PGM Belém abre caminho para novas carreiras jurídicas

O anúncio do concurso público para a Procuradoria-Geral do Município de Belém marca um momento histórico para a capital paraense. Após mais de duas décadas sem seleção, a Prefeitura instalou comissão organizadora e confirmou o provimento de vagas para o cargo de Procurador Municipal, com remuneração inicial de R$ 11.609,96. Mais que uma boa notícia para os concurseiros da área jurídica, o certame representa um avanço institucional para Belém.

Em muitos municípios, a advocacia pública ainda é tratada de forma improvisada, com contratações temporárias e estruturas reduzidas. O resultado é previsível: dificuldade de cobrança de tributos, insegurança na análise de contratos e licitações e lentidão na resposta a demandas jurídicas da sociedade. Um município que possui um corpo efetivo de procuradores concursados ganha em eficiência, arrecadação e segurança jurídica — pilares essenciais de uma gestão moderna e responsável.

O fortalecimento das procuradorias municipais também está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Embora a Constituição não imponha expressamente aos municípios a criação de procuradorias, o STF já firmou que, uma vez instituídas, devem ser compostas por servidores concursados e dotadas de autonomia técnica, conforme reafirmado na ADPF 1037.

Com mais procuradores e estrutura permanente, Belém poderá atuar de forma mais ágil na recuperação de créditos tributários, na prevenção de irregularidades em licitações e contratos, e na defesa judicial do interesse público. É a segurança jurídica que se traduz em eficiência administrativa, economia de recursos e melhor prestação de serviços à população.

O concurso da PGM Belém, portanto, ultrapassa o aspecto da oportunidade profissional: ele representa um passo firme rumo a uma gestão mais técnica, transparente e eficiente. Que sirva de exemplo para tantos outros municípios que ainda carecem de uma advocacia pública municipal estruturada e concursada.

Procuradora Carol Abreu fala sobre o novo Concurso da PGM - Belém

Para auxiliar quem está se preparando para o próximo concurso da PGM Belém, a coluna entrevistou Carol Abreu, Procuradora do Estado do Maranhão e Mentora para concursos públicos.

Segundo Carol:

1 - O candidato deve usar como referência um edital de PGM mais recente, até que seja publicado o edital da PGM Belém;

2 - O candidato precisa começar construindo sua base jurídica para a Procuradoria.

