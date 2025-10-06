Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga Karina Jaques 06.10.25 7h30 Em concursos públicos, a prova discursiva tem ganhado cada vez mais protagonismo. Seja aplicada junto da prova objetiva ou em uma fase separada, ela funciona como um verdadeiro filtro: elimina, classifica e pode mudar completamente a posição do candidato no resultado final. No Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), essa importância ficará ainda mais evidente. A prova objetiva ocorreu ontem, 5 de outubro, mas apenas os classificados, em até nove vezes o número de vagas, seguirão para a discursiva, marcada para 7 de dezembro. As regras são claras: para os cargos de nível superior, serão duas questões discursivas, com até 30 linhas cada, valendo juntas 45 pontos. Metade da nota será atribuída ao domínio do conteúdo específico e a outra metade à clareza e correção da escrita em Língua Portuguesa. Já no nível intermediário, haverá uma redação dissertativo-argumentativa, com nota máxima de 30 pontos, cuja avaliação será exclusivamente pela qualidade do texto. Por que a discursiva é tão valorizada? Porque vai além da memorização. Ela revela a capacidade de organizar ideias, argumentar com coerência e aplicar o conhecimento ao contexto prático. É, ao mesmo tempo, prova de conteúdo e de expressão. E como se preparar? O segredo está no treino constante. Escrever dentro do limite de linhas, estruturar respostas com começo, meio e fim, revisar a gramática e manter-se atualizado sobre os temas de cada bloco do CNU. Simulações cronometradas e feedbacks de professores especializados em produção de texto também fazem toda a diferença. Mais do que nunca, a fase discursiva mostra que concurso não é só questão de marcar alternativas: é saber pensar e escrever bem. Para quem sonha com uma vaga, esse é o passo decisivo. CNU 2025: o que você precisa saber sobre a discursiva Para auxiliar quem está se preparando para a prova do CNU 2, a coluna entrevistou Elton Marinho, Professor de Redação e Discursivas. Segundo Marinho: O candidato deve atentar para a norma culta e para a boa escrita (legível); O candidato deve treinar as discursivas e submeter à correção de um professor. Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cnu 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga 06.10.25 7h30 Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança 29.09.25 7h00 Do treino à vitória: a importância dos simulados na preparação para o seu concurso 22.09.25 7h00 Pará na reta final de 2025: concursos confirmados e como se preparar antes do edital 15.09.25 7h00 CNU – números de inscritos impressionam, mas concorrência real é menor 08.09.25 7h00 Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos 01.09.25 7h00 Oportunidade em vista TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado 25.08.25 7h00 Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00