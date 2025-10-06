Discursiva do CNU: o passo final para conquistar a vaga

Em concursos públicos, a prova discursiva tem ganhado cada vez mais protagonismo. Seja aplicada junto da prova objetiva ou em uma fase separada, ela funciona como um verdadeiro filtro: elimina, classifica e pode mudar completamente a posição do candidato no resultado final.

No Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), essa importância ficará ainda mais evidente. A prova objetiva ocorreu ontem, 5 de outubro, mas apenas os classificados, em até nove vezes o número de vagas, seguirão para a discursiva, marcada para 7 de dezembro.

As regras são claras: para os cargos de nível superior, serão duas questões discursivas, com até 30 linhas cada, valendo juntas 45 pontos. Metade da nota será atribuída ao domínio do conteúdo específico e a outra metade à clareza e correção da escrita em Língua Portuguesa. Já no nível intermediário, haverá uma redação dissertativo-argumentativa, com nota máxima de 30 pontos, cuja avaliação será exclusivamente pela qualidade do texto.

Por que a discursiva é tão valorizada? Porque vai além da memorização. Ela revela a capacidade de organizar ideias, argumentar com coerência e aplicar o conhecimento ao contexto prático. É, ao mesmo tempo, prova de conteúdo e de expressão.

E como se preparar? O segredo está no treino constante. Escrever dentro do limite de linhas, estruturar respostas com começo, meio e fim, revisar a gramática e manter-se atualizado sobre os temas de cada bloco do CNU. Simulações cronometradas e feedbacks de professores especializados em produção de texto também fazem toda a diferença.

Mais do que nunca, a fase discursiva mostra que concurso não é só questão de marcar alternativas: é saber pensar e escrever bem. Para quem sonha com uma vaga, esse é o passo decisivo.

CNU 2025: o que você precisa saber sobre a discursiva

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do CNU 2, a coluna entrevistou Elton Marinho, Professor de Redação e Discursivas.

Segundo Marinho:

O candidato deve atentar para a norma culta e para a boa escrita (legível);

O candidato deve treinar as discursivas e submeter à correção de um professor.

Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.