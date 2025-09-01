Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos Karina Jaques 01.09.25 7h00 A disciplina de informática nos concursos públicos passou por uma verdadeira revolução. Se antes o foco era testar o candidato em funções de usuário comum — Word, Excel, PowerPoint e atalhos —, hoje o desafio é muito maior: compreender o impacto das novas tecnologias na administração pública e proteger o patrimônio digital do Estado e do cidadão. Os editais mais recentes já incluem temas como inteligência artificial, automação e produtividade no setor público, cobrando não apenas domínio técnico, mas também reflexão crítica sobre os riscos e limitações do uso da tecnologia. A pauta da cibersegurança também ganhou destaque, exigindo do futuro servidor preparo para enfrentar ciberataques que podem comprometer bancos de dados e sistemas estratégicos. Nesse cenário, a proteção de dados pessoais é um ponto sensível. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tornou-se presença constante nas provas, reforçando que o servidor tem o dever de zelar pela privacidade das informações dos usuários dos serviços públicos, evitando usos indevidos e garantindo segurança na gestão das bases de dados. Mas se de um lado é preciso proteger, de outro é fundamental assegurar transparência. A Lei de Acesso à Informação garante ao cidadão o direito de acessar informações públicas, preferencialmente por meios eletrônicos, em portais oficiais de internet. Isso exige que o servidor saiba equilibrar dois pilares: proteger dados pessoais e disponibilizar dados públicos, construindo uma administração mais segura e transparente. A cobrança de tecnologias emergentes, como robótica e nanotecnologia, completa esse novo cenário. O servidor público do século XXI não é mais apenas um usuário de computador, mas um agente capaz de aplicar tecnologia, proteger dados e ampliar a transparência. Um perfil exigente, mas necessário para um Estado digital, eficiente e confiável. Professor Edilson Alves fala da nova Informática para Concursos Para auxiliar quem está se preparando para provas de concursos públicos e precisa estudar Informática, a coluna entrevistou Edilson Alves, professor da disciplina que atua preparando candidatos que vão prestar concurso. Edilson deu as seguintes orientações: 1 - Informática é disciplina conceitual e o treino de questões é importante; 2 - O básico da Informática ainda é cobrado, mas hoje novos assuntos estão em evidência. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos 01.09.25 7h00 Oportunidade em vista TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado 25.08.25 7h00 Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00 Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado 04.08.25 7h00 Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova 28.07.25 7h00 Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas 21.07.25 7h00 CNU 2: como escolher o bloco e os cargos que vão mudar a sua vida? 14.07.25 7h00