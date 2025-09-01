Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos

A disciplina de informática nos concursos públicos passou por uma verdadeira revolução. Se antes o foco era testar o candidato em funções de usuário comum — Word, Excel, PowerPoint e atalhos —, hoje o desafio é muito maior: compreender o impacto das novas tecnologias na administração pública e proteger o patrimônio digital do Estado e do cidadão.

Os editais mais recentes já incluem temas como inteligência artificial, automação e produtividade no setor público, cobrando não apenas domínio técnico, mas também reflexão crítica sobre os riscos e limitações do uso da tecnologia. A pauta da cibersegurança também ganhou destaque, exigindo do futuro servidor preparo para enfrentar ciberataques que podem comprometer bancos de dados e sistemas estratégicos.

Nesse cenário, a proteção de dados pessoais é um ponto sensível. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tornou-se presença constante nas provas, reforçando que o servidor tem o dever de zelar pela privacidade das informações dos usuários dos serviços públicos, evitando usos indevidos e garantindo segurança na gestão das bases de dados.

Mas se de um lado é preciso proteger, de outro é fundamental assegurar transparência. A Lei de Acesso à Informação garante ao cidadão o direito de acessar informações públicas, preferencialmente por meios eletrônicos, em portais oficiais de internet. Isso exige que o servidor saiba equilibrar dois pilares: proteger dados pessoais e disponibilizar dados públicos, construindo uma administração mais segura e transparente.

A cobrança de tecnologias emergentes, como robótica e nanotecnologia, completa esse novo cenário. O servidor público do século XXI não é mais apenas um usuário de computador, mas um agente capaz de aplicar tecnologia, proteger dados e ampliar a transparência. Um perfil exigente, mas necessário para um Estado digital, eficiente e confiável.

Professor Edilson Alves fala da nova Informática para Concursos

Para auxiliar quem está se preparando para provas de concursos públicos e precisa estudar Informática, a coluna entrevistou Edilson Alves, professor da disciplina que atua preparando candidatos que vão prestar concurso.

Edilson deu as seguintes orientações:

1 - Informática é disciplina conceitual e o treino de questões é importante;

2 - O básico da Informática ainda é cobrado, mas hoje novos assuntos estão em evidência.

