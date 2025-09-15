Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Pará na reta final de 2025: concursos confirmados e como se preparar antes do edital

Karina Jaques

O ano de 2025 ainda reserva grandes oportunidades para quem sonha com uma vaga no serviço público no Pará. Entre os concursos previstos, alguns já confirmados e outros em fase de estudos, destacam-se áreas estratégicas que devem atrair muitos candidatos.

Na área da Segurança Pública, a expectativa gira em torno da Polícia Civil do Pará, com previsão de 100 vagas para Escrivães e 137 para atividade administrativa, e da Polícia Científica (Instituto Renato Chaves), que deve abrir cerca de 200 vagas para peritos e assistentes. São certames que exigem preparação multidisciplinar, com disciplinas de Direito, legislação estadual e matérias específicas, além da já tradicional prova física em alguns cargos. Estes concursos já são esperados há bastante tempo e os concurseiros já estão em fase avançada de preparação.

No campo Fiscal, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA/PA) deve lançar concurso para 286 vagas, incluindo Auditores e Analistas, com salários que podem superar os R$ 20 mil. É uma chance de ouro para quem tem afinidade com Direito Tributário, Contabilidade e Administração Pública. Este concurso exige um conhecimento amplo de diversas disciplinas e o grau de exigência costuma ser alto.

Já na esfera jurídica, merecem destaque dois certames de peso: a Procuradoria-Geral do Município de Belém (PGM/Belém), que deve ofertar vagas para procurador, exigindo formação em Direito e inscrição na OAB, e o concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), previsto para ofertar cerca de 30 vagas. Ambos exigem preparação de alto nível, com estudo aprofundado da CRFB/88, legislação processual e jurisprudência atualizada.

Diante de tantas oportunidades, o maior erro do candidato é esperar o edital sair para começar a estudar. O tempo até a publicação é o momento ideal para estudar a base teórica, resolver questões de provas anteriores e cumprir um cronograma realista. Quando o edital for lançado, quem já estiver com os fundamentos consolidados terá a vantagem de apenas ajustar o foco às disciplinas específicas.

Estudar sem um edital é uma jornada solitária, mas pode levar o concurseiro ao topo  

Para auxiliar quem está estudando para concursos cujos editais demoram a sair, a coluna traz a contribuição da Professora, Mentora e Colunista Karina Jaques que destacou os certames mais aguardados no Pará e orientou como organizar um estudo racional e produtivo nesse período de espera.

As dicas mais importantes para quem estuda de forma antecipada são:   

1 - Organizar e cumprir a rotina de estudo como se a prova já tivesse data marcada.   

2 - Começar os estudos pela base teórica direcionada para o concurso pretendido, fixando o estudo com questões de provas anteriores.    

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
