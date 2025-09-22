Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Do treino à vitória: a importância dos simulados na preparação para o seu concurso

Karina Jaques

No mundo dos concursos, não basta apenas assistir aulas, ler apostilas ou grifar artigos das leis, decretos ou da Constituição. O verdadeiro campo de batalha é a prova, e o candidato precisa se preparar para ela em condições cada vez mais próximas do dia decisivo. É aí que entra o simulado, uma ferramenta indispensável para transformar conhecimento em resultado.

Resolver questões de forma isolada já é um passo importante: ajuda a fixar conteúdos, a perceber como a banca cobra determinados temas e a revisar a teoria de maneira prática.

Mas é o simulado completo que coloca o candidato em contato real com a dinâmica do concurso. Diferente dos exercícios direcionados por disciplina, o simulado mistura as matérias e as questões, como acontece na prova. Assim, o concurseiro treina não apenas o conteúdo, mas também a gestão de tempo, a resistência mental e a estratégia de resolução.

Fazer um simulado bem feito significa simular o ambiente da prova: escolher um ambiente parecido com uma sala de aula, cronometrar o tempo, evitar distrações, não interromper a atividade no meio e até mesmo marcar o cartão-resposta dentro do tempo previsto. Parece detalhe, mas essa prática faz diferença no controle da ansiedade e na segurança do candidato no dia oficial.

Outro ponto essencial é não ficar restrito aos simulados preparados pelos próprios professores com quem se estuda. Buscar simulados elaborados por docentes diferentes amplia a visão, apresenta novos estilos de cobrança e evita a “acomodação” de sempre encontrar a mesma lógica de perguntas.

Há também a possibilidade de participar de simulados com ranking, quando os cursos simulam a competição entre os “candidatos”, sendo uma maneira muito eficaz de testar a concorrência e melhorar as deficiências de disciplinas antes da prova. E quanto maior a quantidade de pessoas no ranking, maior é a simulação da competitividade com a situação real na hora da prova.

Em resumo, resolver questões mantém o candidato ativo, mas é o simulado que coloca o concurseiro em teste de verdade. É o ensaio geral, onde se erra, se ajusta, se acerta, até que, no dia da prova, tudo pareça apenas mais um treino — e não um campo desconhecido.

Portanto, não perca tempo: faça simulados!

Políticas Públicas já disciplina tradicional noCNU

Para auxiliar quem está se preparando para o CNU 2, a coluna entrevistou Maely Gouveia, Professora da disciplina Políticas Públicas. 

Maely destacou as seguintes dicas:  

1. Estude a tipologia das Políticas Públicas e o ciclo das Políticas Públicas, treinando questões da FGV.

2. Pesquise e estude pelas cartilhas de políticas públicas disponíveis no Gov.br.
Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
