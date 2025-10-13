A relevância da Gestão Pública nos concursos: um novo tempo para os candidatos

Nos últimos anos, tem-se observado uma mudança nos editais de concurso: disciplinas clássicas como Direito Constitucional e Administrativo — historicamente pilares das provas — começam a perder espaço, ou intensidade de cobrança. Em contrapartida, surge com força a disciplina de Gestão Pública, que abarca temas como gestão de pessoas, gestão de contratos, governança, accountability, políticas públicas, inovação no setor público.

Essa mudança não é aleatória: ela reflete como o Estado quer seu novo servidor. O Estado moderno exige gestores públicos, não apenas operadores de conceitos jurídicos. A ênfase em governo digital, transparência, eficiência, participação social e controle social exige uma nova formação. A Reforma Administrativa em tramitação já aponta para eixos como “governança e gestão”, “profissionalização do serviço público” e “transformação digital”. Nesse modelo, o servidor público deve conhecer e aplicar métodos de gestão, entender contratos, metas, processos e avaliação de resultados — não apenas teoria normativa.

Além disso, no âmbito dos certames em curso, vemos que conteúdos de gestão têm sido incorporados a blocos de disciplinas, como no CNU ou nos editais onde já constam “gestão de contratos”, “gestão de pessoas”, “políticas públicas”. Isso sinaliza que essa demanda veio para ficar.

E como o candidato que não conhece gestão pública pode começar a estudar a disciplina?

1. Fundamente-se nas teorias essenciais: Comece com as teorias da administração pública (burocracia, novo gerencialismo, nova gestão pública) e os conceitos de governança, accountability, prestação de contas, transparência. A disciplina de Administração para concursos já lista esses temas bem definidos.

2. Estude as legislações estruturantes: Para gestão de contratos, por exemplo, estude a Lei de Licitações, a Lei Anticorrupção, a Lei de Acesso à Informação, dispositivos sobre fiscalização e responsabilidades.

3. Use provas anteriores da banca alvo: Identifique quais bancas (CESBRASPE, FCC, FGV) cobram mais essa disciplina no seu concurso. Treine com questões específicas de gestão pública nessas bancas. A familiaridade com linguagem e estilo de cobrança dessas disciplinas vai ajudar você a antecipar o que será cobrado.

4. Simule casos práticos: Muitos concursos já cobram gestão pública em questões aplicadas ou hipotéticas. Treine entender situações reais: “se você for gestor, como avaliaria um contrato mal executado?”, “que indicadores usaria para medir desempenho de uma política pública?”

5. Revisão constante e interligação com outras matérias: Integre gestão pública com Direito Administrativo (quando couber), com Orçamento Público, Controle Externo, Finanças Públicas. A gestão pública dialoga com essas disciplinas — quanto mais você fizer conexões, mais sólido será seu desempenho.

Prepare-se porque o novo servidor será aquele que conhece a Gestão Pública!

Professora Ana Céli Jardim fala sobre a importância da Gestão Pública nos novos editais

Para auxiliar quem está se preparando para os próximos concursos, a coluna entrevistou Ana Céli Jardim, Professora de Gestão Pública e servidora pública concursada.

Segundo Ana Céli:

O candidato deve conhecer as teorias e associá-las a casos hipotéticos;

O candidato deve treinar questões ao máximo.

