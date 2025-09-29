Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Karina Jaques chevron right

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança

Karina Jaques

A contagem regressiva acelerou: no próximo domingo, dia 5 de outubro será aplicada a prova objetiva, correspondente primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que já entrou para a história como o maior certame da Administração Pública Federal. Estamos oficialmente na reta final, e é agora que cada detalhe faz a diferença.

Nos últimos dias, não é hora de aprender tudo de novo, mas de revisar de forma estratégica. Releia seus resumos, revise mapas mentais e resolva questões da banca FGV, priorizando os pontos de maior dificuldade. Lembre-se: qualidade vale mais que quantidade.

O controle emocional também precisa entrar no seu plano de estudos. Ansiedade e insegurança são naturais, mas não podem dominar o candidato. Aposte em uma rotina equilibrada: durma bem, alimente-se com leveza e faça pequenas pausas entre os estudos. Técnicas simples de respiração e alongamento podem ajudar a manter a mente clara e o corpo disposto.

Quando sentir que está cansado(a) ou rendendo pouco, pare, e vá fazer uma caminhada no quarteirão e sem usar o celular. Caminhe e deixe sua mente descansar, só observando o movimento enquanto caminha. Depois retorne aos estudos.

Mais do que nunca, confie no que você já construiu. O caminho até aqui foi feito de escolhas, renúncias e disciplina. A prova será apenas a oportunidade de mostrar o que você já sabe. Evite comparações e mantenha o foco em si mesmo.

Por fim, leve com você o otimismo. Acredite no seu potencial e visualize sua aprovação. O CNU é concorrido, mas cada candidato enfrenta sua própria jornada. O importante é que você esteja preparado(a) e sereno(a) para dar o seu melhor.

Essa reta final não é sobre aprender mais, mas sobre organizar o que já foi aprendido, cuidar do emocional e manter a confiança. Dia 5 de outubro será o momento de transformar esforço em resultado.

Acredite em você!

Ética e Integridade, a essência da prova do CNU 2

Para auxiliar quem está se preparando para o CNU 2, a coluna entrevistou Ana Medeiros, Professora da disciplina Ética e Integridade.

Medeiros destacou as seguintes dicas:     

1 - A banca FGV gosta de questões conceituais, mas pode cobrar também o Código de Ética do Servidor Público Federal e, principalmente, a banca aplica a interdisciplinariedade.

2 - Treine questões da FGV, na reta final foque na banca.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMOS POSTS

Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança

29.09.25 7h00

Do treino à vitória: a importância dos simulados na preparação para o seu concurso

22.09.25 7h00

Pará na reta final de 2025: concursos confirmados e como se preparar antes do edital

15.09.25 7h00

CNU – números de inscritos impressionam, mas concorrência real é menor

08.09.25 7h00

Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos

01.09.25 7h00

Oportunidade em vista

TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal

Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado

25.08.25 7h00

Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação

18.08.25 7h00

Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA

11.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda