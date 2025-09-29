Reta final para o CPNU 2: foco, controle e confiança

A contagem regressiva acelerou: no próximo domingo, dia 5 de outubro será aplicada a prova objetiva, correspondente primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que já entrou para a história como o maior certame da Administração Pública Federal. Estamos oficialmente na reta final, e é agora que cada detalhe faz a diferença.

Nos últimos dias, não é hora de aprender tudo de novo, mas de revisar de forma estratégica. Releia seus resumos, revise mapas mentais e resolva questões da banca FGV, priorizando os pontos de maior dificuldade. Lembre-se: qualidade vale mais que quantidade.

O controle emocional também precisa entrar no seu plano de estudos. Ansiedade e insegurança são naturais, mas não podem dominar o candidato. Aposte em uma rotina equilibrada: durma bem, alimente-se com leveza e faça pequenas pausas entre os estudos. Técnicas simples de respiração e alongamento podem ajudar a manter a mente clara e o corpo disposto.

Quando sentir que está cansado(a) ou rendendo pouco, pare, e vá fazer uma caminhada no quarteirão e sem usar o celular. Caminhe e deixe sua mente descansar, só observando o movimento enquanto caminha. Depois retorne aos estudos.

Mais do que nunca, confie no que você já construiu. O caminho até aqui foi feito de escolhas, renúncias e disciplina. A prova será apenas a oportunidade de mostrar o que você já sabe. Evite comparações e mantenha o foco em si mesmo.

Por fim, leve com você o otimismo. Acredite no seu potencial e visualize sua aprovação. O CNU é concorrido, mas cada candidato enfrenta sua própria jornada. O importante é que você esteja preparado(a) e sereno(a) para dar o seu melhor.

Essa reta final não é sobre aprender mais, mas sobre organizar o que já foi aprendido, cuidar do emocional e manter a confiança. Dia 5 de outubro será o momento de transformar esforço em resultado.

Acredite em você!

Ética e Integridade, a essência da prova do CNU 2

Para auxiliar quem está se preparando para o CNU 2, a coluna entrevistou Ana Medeiros, Professora da disciplina Ética e Integridade.

Medeiros destacou as seguintes dicas:

1 - A banca FGV gosta de questões conceituais, mas pode cobrar também o Código de Ética do Servidor Público Federal e, principalmente, a banca aplica a interdisciplinariedade.

2 - Treine questões da FGV, na reta final foque na banca.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.