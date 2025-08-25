TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal

No próximo dia 31 de agosto, os candidatos ao concurso do Tribunal de Justiça do Pará enfrentarão não apenas provas objetivas e discursivas, mas também um desafio que costuma ser decisivo: acertar as questões do Regimento Interno do TJPA. Muitos candidatos deixam esse ponto de lado, apostando apenas nas disciplinas clássicas de Direito. Mas o Regimento é estratégico e acertar as questões sobre ele pode ser decisivo.

E mais: para quem será aprovado e lotado em secretarias do Tribunal, conhecer as normas internas será parte do dia a dia de trabalho. Afinal, é ele que organiza o funcionamento do Plenário, das Turmas, da Presidência, da Corregedoria e, principalmente, as rotinas administrativas que impactam diretamente o serviço prestado.

Saber como são distribuídos os processos, como funcionam os órgãos julgadores e quais as competências da administração do Tribunal dá segurança não só para acertar questões, mas também para se adaptar rapidamente à prática forense quando já estiver no cargo.

E como usar essa última semana antes da prova para fixar bem o Regimento Interno e as demais disciplinas?

Veja uma lista de dicas para serem aplicadas a partir de hoje:

Releia os artigos mais cobrados: competências da Presidência, Vice-presidência, Corregedoria e Órgãos Julgadores.

competências da Presidência, Vice-presidência, Corregedoria e Órgãos Julgadores. Faça resumos curtos: esquemas e mapas mentais ajudam a gravar os pontos-chave.

esquemas e mapas mentais ajudam a gravar os pontos-chave. Resolva questões anteriores: veja como a banca costuma explorar o tema.

veja como a banca costuma explorar o tema. Revise diariamente: reserve pelo menos 30 minutos por dia apenas para o Regimento.

reserve pelo menos 30 minutos por dia apenas para o Regimento. Faça ciclos de estudo das disciplinas: organize a revisão e treino de questões das principais disciplinas em formato de ciclos para conseguir revisar todas.

organize a revisão e treino de questões das principais disciplinas em formato de ciclos para conseguir revisar todas. Mantenha o equilíbrio físico e mental: tente manter o equilíbrio entre estudo focado e descanso. Durma o suficiente e se alimente bem, pois esta semana é decisiva para você. No próximo domingo seu corpo e mente precisam estar 100%.

tente manter o equilíbrio entre estudo focado e descanso. Durma o suficiente e se alimente bem, pois esta semana é decisiva para você. No próximo domingo seu corpo e mente precisam estar 100%. Faça uma excelente prova e que venha a aprovação!

Vanderson Guedes orienta sobre o estudo do Regimento Interno do TJPA

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Vanderson Guedes, professor de Regimento Interno e Servidor do TJPA.

Guedes está preparando os candidatos que vão fazer o concurso e deu as seguintes orientações sobre Regimento Interno do TJPA:

Domine Organização e Composição dos Órgãos; Foque na Lei seca e no treino de questões.

