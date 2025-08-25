Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Karina Jaques chevron right

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal

Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado

Karina Jaques
fonte

Veja principais dicas às vésperas do concurso do TJPA (Foto: TJPA / Divulgação / Arquivo)

No próximo dia 31 de agosto, os candidatos ao concurso do Tribunal de Justiça do Pará enfrentarão não apenas provas objetivas e discursivas, mas também um desafio que costuma ser decisivo: acertar as questões do Regimento Interno do TJPA. Muitos candidatos deixam esse ponto de lado, apostando apenas nas disciplinas clássicas de Direito. Mas o Regimento é estratégico e acertar as questões sobre ele pode ser decisivo.

E mais: para quem será aprovado e lotado em secretarias do Tribunal, conhecer as normas internas será parte do dia a dia de trabalho. Afinal, é ele que organiza o funcionamento do Plenário, das Turmas, da Presidência, da Corregedoria e, principalmente, as rotinas administrativas que impactam diretamente o serviço prestado.

Saber como são distribuídos os processos, como funcionam os órgãos julgadores e quais as competências da administração do Tribunal dá segurança não só para acertar questões, mas também para se adaptar rapidamente à prática forense quando já estiver no cargo.

E como usar essa última semana antes da prova para fixar bem o Regimento Interno e as demais disciplinas? 

Veja uma lista de dicas para serem aplicadas a partir de hoje:

  • Releia os artigos mais cobrados: competências da Presidência, Vice-presidência, Corregedoria e Órgãos Julgadores.
  • Faça resumos curtos: esquemas e mapas mentais ajudam a gravar os pontos-chave.
  • Resolva questões anteriores: veja como a banca costuma explorar o tema.
  • Revise diariamente: reserve pelo menos 30 minutos por dia apenas para o Regimento.
  • Faça ciclos de estudo das disciplinas: organize a revisão e treino de questões das principais disciplinas em formato de ciclos para conseguir revisar todas.
  • Mantenha o equilíbrio físico e mental: tente manter o equilíbrio entre estudo focado e descanso. Durma o suficiente e se alimente bem, pois esta semana é decisiva para você. No próximo domingo seu corpo e mente precisam estar 100%.
  • Faça uma excelente prova e que venha a aprovação!

VEJA MAIS

image Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista
Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

image Concursos na região Norte oferecem salários que superam os R$ 30 mil
Pará é destaque entre os estados com mais oportunidades, confira

image Câmara aprova horário alternativo em concursos para candidatos religiosos
proposta, que beneficia principalmente fiéis adventistas e judeus, seguirá para análise do Senado

Vanderson Guedes orienta sobre o estudo do Regimento Interno do TJPA

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Vanderson Guedes, professor de Regimento Interno e Servidor do TJPA.

Guedes está preparando os candidatos que vão fazer o concurso e deu as seguintes orientações sobre Regimento Interno do TJPA: 

  1. Domine Organização e Composição dos Órgãos;
  2. Foque na Lei seca e no treino de questões.  

Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMOS POSTS

Oportunidade em vista

TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal

Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado

25.08.25 7h00

Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação

18.08.25 7h00

Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA

11.08.25 7h00

CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado

04.08.25 7h00

Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova

28.07.25 7h00

Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas

21.07.25 7h00

CNU 2: como escolher o bloco e os cargos que vão mudar a sua vida?

14.07.25 7h00

FGV publica edital do CNU 2 com provas em outubro e dezembro

07.07.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda