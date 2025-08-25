TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado Karina Jaques 25.08.25 7h00 Veja principais dicas às vésperas do concurso do TJPA (Foto: TJPA / Divulgação / Arquivo) No próximo dia 31 de agosto, os candidatos ao concurso do Tribunal de Justiça do Pará enfrentarão não apenas provas objetivas e discursivas, mas também um desafio que costuma ser decisivo: acertar as questões do Regimento Interno do TJPA. Muitos candidatos deixam esse ponto de lado, apostando apenas nas disciplinas clássicas de Direito. Mas o Regimento é estratégico e acertar as questões sobre ele pode ser decisivo. E mais: para quem será aprovado e lotado em secretarias do Tribunal, conhecer as normas internas será parte do dia a dia de trabalho. Afinal, é ele que organiza o funcionamento do Plenário, das Turmas, da Presidência, da Corregedoria e, principalmente, as rotinas administrativas que impactam diretamente o serviço prestado. Saber como são distribuídos os processos, como funcionam os órgãos julgadores e quais as competências da administração do Tribunal dá segurança não só para acertar questões, mas também para se adaptar rapidamente à prática forense quando já estiver no cargo. E como usar essa última semana antes da prova para fixar bem o Regimento Interno e as demais disciplinas? Veja uma lista de dicas para serem aplicadas a partir de hoje: Releia os artigos mais cobrados: competências da Presidência, Vice-presidência, Corregedoria e Órgãos Julgadores. Faça resumos curtos: esquemas e mapas mentais ajudam a gravar os pontos-chave. Resolva questões anteriores: veja como a banca costuma explorar o tema. Revise diariamente: reserve pelo menos 30 minutos por dia apenas para o Regimento. Faça ciclos de estudo das disciplinas: organize a revisão e treino de questões das principais disciplinas em formato de ciclos para conseguir revisar todas. Mantenha o equilíbrio físico e mental: tente manter o equilíbrio entre estudo focado e descanso. Durma o suficiente e se alimente bem, pois esta semana é decisiva para você. No próximo domingo seu corpo e mente precisam estar 100%. Faça uma excelente prova e que venha a aprovação! VEJA MAIS Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil. Concursos na região Norte oferecem salários que superam os R$ 30 mil Pará é destaque entre os estados com mais oportunidades, confira Câmara aprova horário alternativo em concursos para candidatos religiosos proposta, que beneficia principalmente fiéis adventistas e judeus, seguirá para análise do Senado Vanderson Guedes orienta sobre o estudo do Regimento Interno do TJPA Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Vanderson Guedes, professor de Regimento Interno e Servidor do TJPA. Guedes está preparando os candidatos que vão fazer o concurso e deu as seguintes orientações sobre Regimento Interno do TJPA: Domine Organização e Composição dos Órgãos; Foque na Lei seca e no treino de questões. Para acessar a íntegra da entrevista, aponte a câmera do seu celular para o QR code que está na coluna O Liberal Concursos e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Oportunidade em vista TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado 25.08.25 7h00 Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00 Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado 04.08.25 7h00 Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova 28.07.25 7h00 Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas 21.07.25 7h00 CNU 2: como escolher o bloco e os cargos que vão mudar a sua vida? 14.07.25 7h00 FGV publica edital do CNU 2 com provas em outubro e dezembro 07.07.25 7h00