Concursos na região Norte oferecem salários que superam os R$ 30 mil
Pará é destaque entre os estados com mais oportunidades, confira
Os concurseiros da região Norte devem ficar atentos as diversas oportunidades distribuídas entre os sete estados, com destaque para o Pará, com cerca de 16 concursos previstos, entre os que já possuem comissão organizadora ou banca definida. Na região, de maneira mais ampla, a remuneração pode chegar a R$ 37.731,81, a exemplo da seleção para o Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), mas os valores variam conforme os cargos e o nível da vaga, seja médio ou superior. Outro destaque entre as oportunidades é quanto ao número de concursos na área jurídica.
Além da oportunidade no Acre, os demais estados também trazem salários atraentes em diferentes concursos. No Pará, as principais seleções ainda devem abrir os prazos de inscrição. Entre elas, o principal destaque vai para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), com 286 vagas distribuídas entre os cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário, além de uma remuneração inicial de R$ 16.659,63. O certame já foi autorizado, mas segue em fase de formação da banca organizadora.
Outro concurso que chama a atenção no Pará abre seleção para o setor de segurança pública, na Polícia Científica Pará (PCEPA), com 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras. A remuneração inicial prevista é de R$ 12.954,40, o que varia conforme a função e a patente interna.
Um dos grandes destaques da região na área jurídica é o certame para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que prevê 10 vagas imediatas, além de outras 60 no cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal de tributos municipais. Para esta vaga é exigido o nível superior, com uma remuneração de em média R$ 24.817,05. A banca responsável pela condução da seleção é a Fundação Carlos Chagas (FCC).
Confira os concursos abertos na região
GCM Tefé (AM)
Banca: IMESO
Período de inscrições: 18/08 a 18/09
Data da prova: 29 e/ou 30/09
Vagas: 100 + CR
Salário: R$ 1.518,00
PM (AP)
Banca: FCC
Período de inscrições: até 21/08
Data da prova: 02/11
Vagas: 240 CR
Salário: R$ 8.381,87 (Aluno Oficial 2º Sargento)
Bombeiro (AP)
Banca: FCC
Período de inscrições: até 21/08
Data da prova: 19/10
Vagas: 180 CR
Salário: R$ 8.381,87 (Aluno Oficial 2º Sargento)
SMSA Boa Vista (RR)
Banca: Cebraspe
Período de inscrições: até 04/09
Data da prova: 02/11
Vagas: 672
Salário: R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17
Outras oportunidades previstas na região Norte
Câmara de Rio Branco (AC)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: 15 + CR
Salário: R$ 1.325,25 e R$ 11.488,57 (último edital)
PGE AC
Status: comissão formada
Cargos: área administrativa
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03
TCE (AC)
Status: comissão formada
Cargos: Conselheiro Substituto
Formação: superior
Vagas: 01
Salário: R$ 37.731,81
PM (AC)
Status: comissão de estudos formada
Cargos: Soldado
Formação: nível médio
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.007,40
MP (AP)
Status: banca definida
Cargos: analista e técnico
Formação: médio e superior
Vagas: 17 + CR
Salário: R$ 4.584,25 a R$ 6.239,72 (último edital)
SEED (AP)
Status: banca definida
Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional
Formação: médio e superior
Vagas: 319
Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28
SESA (AP)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: até 3.000
Salário: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98
Câmara de Alto Paraíso (AP)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.300,00
SEED (AP)
Status: banca definida
Cargos: Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação
Formação: médio e superior
Vagas: 319
Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28
GM de Santana (AP)
Status: edital em planejamento
Cargos: Guarda Municipal
Formação: médio
Vagas: 200 previstas
Salário: a definir
CRC (AM)
Status: banca definida
Cargo: assistente administrativo e contador fiscal
Formação: nível médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.807,85 e R$ 3.692,41
ManausPrev (AM)
Status: Comissão formada
Cargo: Analista e Técnico Previdenciário
Formação: nível médio
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00
Câmara de Manaus (AM)
Status: comissão formada
Cargo: vários
Formação: nível médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 4.015,33 a R$ 19.748,16
ISS Manaus (AM)
Status: comissão formada
Cargos: auditor Fiscal
Formação: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 23.365,47
CGM Manaus (AM)
Status: edital em preparação
Cargo: analista e Técnico de Controle Municipal Interno
Vagas: até 35
Formação: níveis médio e superior
Salário: R$ 6 mil e R$ 10 mil
DPE (AM)
Status: autorizado/regulamento publicado
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: 5 + CR
Salário: R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38
AmazonPrev (AM)
Status: comissão formada
Cargos: Analista e Assistente Previdenciário
Formação: níveis médio e superior
Vagas: a definir
Salário: a definir
Fapeam (AM)
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 2.198,89 a R$ 5.252,89
Sema (AM)
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 2.198,89 a R$ 5.515,54
Aleam (AM)
Status: banca definida (FGV)
Cargos: diversos
Formação: médio e superior
Vagas: 100 + 200 CR
Salário: R$ 2.127,51 a R$ 28.785,66
Sefa (PA)
Status: autorizado
Cargos: auditor fiscal, fiscal de receitas e analista razendário
Vagas: 286 + Cadastro Reserva
Formação: nível superior
Salário: R$ 9 mil e R$ 16.659,6
CRMV (PA)
Status: banca definida
Cargos: assistente administrativo e de fiscalização
Formação: médio
Vagas: 3 + CR
Salário: R$ 2.610,39 + benefícios
IFPA (PA)
Status: banca definida
Cargos: professor
Formação: superior
Vagas: a definir
Salário: R$1.945,07 a R$4.180,66
Prefeitura de Juruti (PA)
Status: banca definida
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 510,00 a R$ 6.780,00
Segup (PA)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: 100
Salário: R$ 1.420,00 a R$ 3.104,35
Ideflor-Bio (PA)
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: 55 previstas
Salário: a definir
Iterpa (PA)
Status: banca definida
Cargos: vários
Formação: fundamental, médio e superior
Vagas: 112 + CR
Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84
Iasb (PA)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15
CDP (PA)
Status: banca definida
Cargos: guarda portuário e outros
Formação: médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04
Semed Marabá (PA)
Status: comissão formada
Cargos: cuidador
Formação: médio
Vagas: 50
Salário: a definir
Polícia Científica (PA)
Status: comissão formada
Cargos: perito, assistente e demais carreiras
Formação: médio e superior
Vagas: 200
Salário: R$ 12.954,40
PC (PA)
Status: comissão formada
Cargos: escrivão
Formação: superior
Vagas: 100
Salário: R$ 7.731,64
Imetro (PA)
Status: banca definida
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: 66 + CR
Salário: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35
GCM Belém (PA)
Status: anunciado
Cargos: guarda civil municipal
Formação: nível médio
Vagas: 400
Salário: R$ 2.583,80
Hospital das Clínicas Gaspar Viana (PA)
Status: banca definida
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: 219
Salário: R$ 1.804,28
AGTRAN (PA)
Status: banca definida
Cargos: vários
Formação: médio, médio/técnico e superior
Vagas: 67 previstas
Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27
Guarda Municipal de Porto Velho (RO)
Status: comissão formada
Cargos: guarda municipal
Formação: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 4.000,00 + adicionais
ISS Porto Velho (RO)
Status: comissão formada
Cargos: auditor do tesouro municipal e fiscal municipal de tributos
Vagas: a definir
Formação: níveis médio e superior
Salário: R$ 32.301,27 (auditor) e R$ 21.430,54 (fiscal)
CRESS (RO)
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Formação: médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.422,56 e R$ 3.007,98
Câmara de Ariquemes (RO)
Status: aprovado
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: 40
Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais
Ipam Porto Velho (RO)
Status: grupo de trabalho formado
Cargos: analista, técnico e procurador autárquico
Formação: médio e superior
Vagas: 70 previstas
Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações
Sefin (RO)
Status: previsto para 2025/2026
Cargos: auditor fiscal
Vagas: a definir
Formação: nível superior
Salário: R$ 26.100,21
Sejus (RO)
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Formação: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.677,73 a R$ 3.573,64
ALE (RO)
Status: banca definida
Cargos: vários
Formação: médio e superior
Vagas: mais de 300
Salário: R$ 5.609,54 a R$ 36.106,99
PM (RR)
Status: banca definida
Cargos: oficial
Formação: superior
Vagas: 20 + 100 CR
Salário: R$ 6.846,22
ALE (RR)
Status: banca definida
Cargos: consultor legislativo
Formação: médio e superior
Vagas: mais de 100
Salário: R$ 10.257,02
MPC (RR)
Status: autorizado
Cargos: procurador e servidores
Formação: médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 3.500,00 e R$ 22.000,00
PC (TO)
Status: comissão formada
Cargos: vários
Formação: superior
Vagas: 381 + 71 CR
Salário: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60
Polícia Penal (TO)
Status: comissão formada e previsto na LDO 2025
Cargos: policial penal
Formação: médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 4.550,00
