Concursos na região Norte oferecem salários que superam os R$ 30 mil

Os concurseiros da região Norte devem ficar atentos as diversas oportunidades distribuídas entre os sete estados, com destaque para o Pará, com cerca de 16 concursos previstos, entre os que já possuem comissão organizadora ou banca definida. Na região, de maneira mais ampla, a remuneração pode chegar a R$ 37.731,81, a exemplo da seleção para o Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), mas os valores variam conforme os cargos e o nível da vaga, seja médio ou superior. Outro destaque entre as oportunidades é quanto ao número de concursos na área jurídica.

Além da oportunidade no Acre, os demais estados também trazem salários atraentes em diferentes concursos. No Pará, as principais seleções ainda devem abrir os prazos de inscrição. Entre elas, o principal destaque vai para o concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa-PA), com 286 vagas distribuídas entre os cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário, além de uma remuneração inicial de R$ 16.659,63. O certame já foi autorizado, mas segue em fase de formação da banca organizadora.

Outro concurso que chama a atenção no Pará abre seleção para o setor de segurança pública, na Polícia Científica Pará (PCEPA), com 200 vagas para os cargos de Perito, Assistente e demais carreiras. A remuneração inicial prevista é de R$ 12.954,40, o que varia conforme a função e a patente interna.

Um dos grandes destaques da região na área jurídica é o certame para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que prevê 10 vagas imediatas, além de outras 60 no cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal de tributos municipais. Para esta vaga é exigido o nível superior, com uma remuneração de em média R$ 24.817,05. A banca responsável pela condução da seleção é a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Confira os concursos abertos na região

GCM Tefé (AM)

Banca: IMESO

Período de inscrições: 18/08 a 18/09

Data da prova: 29 e/ou 30/09

Vagas: 100 + CR

Salário: R$ 1.518,00

PM (AP)

Banca: FCC

Período de inscrições: até 21/08

Data da prova: 02/11

Vagas: 240 CR

Salário: R$ 8.381,87 (Aluno Oficial 2º Sargento)

Bombeiro (AP)

Banca: FCC

Período de inscrições: até 21/08

Data da prova: 19/10

Vagas: 180 CR

Salário: R$ 8.381,87 (Aluno Oficial 2º Sargento)

SMSA Boa Vista (RR)

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: até 04/09

Data da prova: 02/11

Vagas: 672

Salário: R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17

Outras oportunidades previstas na região Norte

Câmara de Rio Branco (AC)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 15 + CR

Salário: R$ 1.325,25 e R$ 11.488,57 (último edital)

PGE AC

Status: comissão formada

Cargos: área administrativa

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.663,77 a R$ 6.239,03

TCE (AC)

Status: comissão formada

Cargos: Conselheiro Substituto

Formação: superior

Vagas: 01

Salário: R$ 37.731,81

PM (AC)

Status: comissão de estudos formada

Cargos: Soldado

Formação: nível médio

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.007,40

MP (AP)

Status: banca definida

Cargos: analista e técnico

Formação: médio e superior

Vagas: 17 + CR

Salário: R$ 4.584,25 a R$ 6.239,72 (último edital)

SEED (AP)

Status: banca definida

Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional

Formação: médio e superior

Vagas: 319

Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28

SESA (AP)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: até 3.000

Salário: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98

Câmara de Alto Paraíso (AP)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.300,00

SEED (AP)

Status: banca definida

Cargos: Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação

Formação: médio e superior

Vagas: 319

Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28

GM de Santana (AP)

Status: edital em planejamento

Cargos: Guarda Municipal

Formação: médio

Vagas: 200 previstas

Salário: a definir

CRC (AM)

Status: banca definida

Cargo: assistente administrativo e contador fiscal

Formação: nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.807,85 e R$ 3.692,41

ManausPrev (AM)

Status: Comissão formada

Cargo: Analista e Técnico Previdenciário

Formação: nível médio

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.500,00 a R$ 8.300,00

Câmara de Manaus (AM)

Status: comissão formada

Cargo: vários

Formação: nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.015,33 a R$ 19.748,16

ISS Manaus (AM)

Status: comissão formada

Cargos: auditor Fiscal

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 23.365,47

CGM Manaus (AM)

Status: edital em preparação

Cargo: analista e Técnico de Controle Municipal Interno

Vagas: até 35

Formação: níveis médio e superior

Salário: R$ 6 mil e R$ 10 mil

DPE (AM)

Status: autorizado/regulamento publicado

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 5 + CR

Salário: R$ 4.713,02 a R$ 8.006,38

AmazonPrev (AM)

Status: comissão formada

Cargos: Analista e Assistente Previdenciário

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Fapeam (AM)

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.198,89 a R$ 5.252,89

Sema (AM)

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.198,89 a R$ 5.515,54

Aleam (AM)

Status: banca definida (FGV)

Cargos: diversos

Formação: médio e superior

Vagas: 100 + 200 CR

Salário: R$ 2.127,51 a R$ 28.785,66

Sefa (PA)

Status: autorizado

Cargos: auditor fiscal, fiscal de receitas e analista razendário

Vagas: 286 + Cadastro Reserva

Formação: nível superior

Salário: R$ 9 mil e R$ 16.659,6

CRMV (PA)

Status: banca definida

Cargos: assistente administrativo e de fiscalização

Formação: médio

Vagas: 3 + CR

Salário: R$ 2.610,39 + benefícios

IFPA (PA)

Status: banca definida

Cargos: professor

Formação: superior

Vagas: a definir

Salário: R$1.945,07 a R$4.180,66

Prefeitura de Juruti (PA)

Status: banca definida

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 510,00 a R$ 6.780,00

Segup (PA)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 100

Salário: R$ 1.420,00 a R$ 3.104,35

Ideflor-Bio (PA)

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 55 previstas

Salário: a definir

Iterpa (PA)

Status: banca definida

Cargos: vários

Formação: fundamental, médio e superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84

Iasb (PA)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15

CDP (PA)

Status: banca definida

Cargos: guarda portuário e outros

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.786,75 a R$ 5.029,04

Semed Marabá (PA)

Status: comissão formada

Cargos: cuidador

Formação: médio

Vagas: 50

Salário: a definir

Polícia Científica (PA)

Status: comissão formada

Cargos: perito, assistente e demais carreiras

Formação: médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

PC (PA)

Status: comissão formada

Cargos: escrivão

Formação: superior

Vagas: 100

Salário: R$ 7.731,64

Imetro (PA)

Status: banca definida

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 66 + CR

Salário: R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

GCM Belém (PA)

Status: anunciado

Cargos: guarda civil municipal

Formação: nível médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80

Hospital das Clínicas Gaspar Viana (PA)

Status: banca definida

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 219

Salário: R$ 1.804,28

AGTRAN (PA)

Status: banca definida

Cargos: vários

Formação: médio, médio/técnico e superior

Vagas: 67 previstas

Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

Guarda Municipal de Porto Velho (RO)

Status: comissão formada

Cargos: guarda municipal

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.000,00 + adicionais

ISS Porto Velho (RO)

Status: comissão formada

Cargos: auditor do tesouro municipal e fiscal municipal de tributos

Vagas: a definir

Formação: níveis médio e superior

Salário: R$ 32.301,27 (auditor) e R$ 21.430,54 (fiscal)

CRESS (RO)

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.422,56 e R$ 3.007,98

Câmara de Ariquemes (RO)

Status: aprovado

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 40

Salário: R$ 500,35 a R$ 19.993,57 + adicionais

Ipam Porto Velho (RO)

Status: grupo de trabalho formado

Cargos: analista, técnico e procurador autárquico

Formação: médio e superior

Vagas: 70 previstas

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 + gratificações

Sefin (RO)

Status: previsto para 2025/2026

Cargos: auditor fiscal

Vagas: a definir

Formação: nível superior

Salário: R$ 26.100,21

Sejus (RO)

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.677,73 a R$ 3.573,64

ALE (RO)

Status: banca definida

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: mais de 300

Salário: R$ 5.609,54 a R$ 36.106,99

PM (RR)

Status: banca definida

Cargos: oficial

Formação: superior

Vagas: 20 + 100 CR

Salário: R$ 6.846,22

ALE (RR)

Status: banca definida

Cargos: consultor legislativo

Formação: médio e superior

Vagas: mais de 100

Salário: R$ 10.257,02

MPC (RR)

Status: autorizado

Cargos: procurador e servidores

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.500,00 e R$ 22.000,00

PC (TO)

Status: comissão formada

Cargos: vários

Formação: superior

Vagas: 381 + 71 CR

Salário: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60

Polícia Penal (TO)

Status: comissão formada e previsto na LDO 2025

Cargos: policial penal

Formação: médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.550,00