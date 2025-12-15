Concursos públicos na área bancária oferecem salários de até 22 mil; veja quais são

O início de 2026 deverá ser marcado por uma série de movimentações no setor público voltado às áreas financeira, econômica e regulatória. Diversas instituições federais, como Banco do Nordeste, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), BNDES, Previc e Banco do Brasil, avançaram nos últimos meses com estudos, solicitações ou confirmações de novos concursos públicos para reforçar seus quadros. A perspectiva é positiva em um cenário em que órgãos estratégicos do sistema financeiro brasileiro têm enfrentado defasagem de servidores, aumento das demandas internas e a necessidade de recomposição após aposentadorias, desligamentos ou programas de demissão voluntária.

Entre os destaques está o Banco do Nordeste (BNB), que voltou ao centro das discussões após a Contraf-CUT cobrar a abertura de um novo edital para suprir lacunas deixadas pelo Programa de Demissão Voluntária (PDV). A instituição reconhece que a convocação dos aprovados remanescentes não será suficiente para atender às necessidades e já sinalizou que buscará autorização para um novo concurso. Paralelamente, prepara um edital específico com 90 vagas para especialistas em tecnologia da informação, reforçando um movimento de modernização interna.

Outra seleção aguardada é a do Banco Central do Brasil (Bacen). O órgão já confirmou pedido de concurso para 560 vagas distribuídas entre analistas, técnicos e procuradores. A demanda surge em um contexto de alta carga operacional e crescente necessidade de profissionais especializados em tecnologia, economia e fiscalização. O último concurso, realizado em 2024, atraiu milhares de candidatos e reforçou a importância da carreira para o funcionamento do sistema financeiro nacional.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também projeta mudanças em seu quadro. A autarquia solicitou autorização para preencher 139 vagas, com foco em analistas, inspetores e agentes executivos. O último certame, concluído em 2024, teve alta procura e segue vigente até 2026, permitindo novas nomeações. A abertura de um novo edital atenderia a demandas estruturais em áreas como supervisão, regulação e análise de mercado.

No BNDES, avança o estudo para a publicação de um novo concurso destinado ao nível médio, enquanto o reforço de servidores de nível superior já está em andamento, com previsão de convocação de 450 candidatos aprovados no concurso de 2024. O banco também ampliou seu quadro de pessoal fixo, indicando necessidade contínua de reposição. Já a Previc aguarda resposta a um pedido de autorização para contratar 110 servidores, reforçando setores de análise, fiscalização e administração interna.

O Banco do Brasil, por sua vez, estuda a possibilidade de lançar um novo edital após o término da validade do último concurso. Caso confirmado, o certame deverá continuar sendo um dos mais concorridos do país, especialmente por ofertar vagas em todo o território nacional.

A publicação dos editais dependerá de fatores como autorização governamental, disponibilidade orçamentária e adequação ao calendário eleitoral, mas já movimenta estudantes e concurseiros de todo o país.

Banco do Nordeste (BNB)

• Status: Previsto

• Cargos: A definir

• Formação: Médio e superior

• Vagas: A definir

• Salário: R$ 3.788,16 (último)

• Observação: Novo edital em discussão e edital separado com 90 vagas para TI.

Banco Central do Brasil (BACEN)

• Status: Solicitado

• Cargos: Técnico, Analista e Procurador

• Formação: Médio e superior

• Vagas: 560

• Salário: R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

• Status: Novo concurso solicitado

• Vagas: 139

• Salário inicial: R$ 20.924,80

• Cargos: Analista, Inspetor e Agente Executivo

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

• Status: Em estudos (nível médio)

• Vagas: A definir

• Salário: R$ 5.246,74 a R$ 21.869,76

• Observação: 450 aprovados do concurso anterior serão convocados em 2025.

Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar

• Status: Solicitado

• Vagas: 110

• Cargos: Especialista, Analista Administrativo e Técnico Administrativo

• Salário: R$ 12.953,29 a R$ 14.010,09

Banco do Brasil

• Status: Previsto

• Cargo: Escriturário

• Formação: Nível médio

• Vagas: A definir

• Salário: R$ 3.963,90

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia