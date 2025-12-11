Capa Jornal Amazônia
IBGE prorroga inscrição de concurso com 8.480 vagas temporárias; Pará reúne 371 oportunidades

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1 de março de 2026; o valor da taxa de inscrição é de R$ 38,50

Thaline Silva*
A função de Agente de Pesquisas e Mapeamento, exige ensino médio completo, jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.676,24, além dos benefícios previstos em lei (Rubinstein / Agência IBGE Notícias)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (10) o edital retificado do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 9.590 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade. Com a mudança, as inscrições, que terminariam na quinta-feira (11/12), seguem até o dia 17 de dezembro. No Pará, estão sendo ofertadas 371 vagas. A seleção, conduzida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), atenderá às demandas das pesquisas econômicas e sociodemográficas do instituto, com contratos iniciais de 30 dias, renováveis conforme necessidade, podendo chegar a até três anos de duração.

A função de Agente de Pesquisas e Mapeamento exige ensino médio completo, jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.676,24, além dos benefícios previstos em lei: auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Os agentes atuarão em trabalhos de campo, visitas a domicílios e estabelecimentos, realização de entrevistas presenciais ou por telefone, coleta geográfica e uso de equipamentos eletrônicos e aplicativos de pesquisa.

Já para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade, o salário é de R$ 3.379,00, também acrescido de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Para concorrer, o candidato precisa ter ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro da validade.

O edital também estabelece regras relacionadas às modalidades de concorrência: Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência (PcD), Pessoas Pretas e Pardas (PPP), Povos Indígenas (PI) e Povos Quilombolas (PQ). As reservas seguem a legislação específica: 5% das vagas para PcD e 30% distribuídos entre PPP, PI e PQ — sendo 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1 de março de 2026, em todos os municípios onde há oferta de vagas, e os candidatos que optarem por oportunidades reservadas passarão por etapas adicionais de verificação, como confirmação de autodeclaração, análise documental e avaliação da deficiência, dependendo da categoria.

Destaques do Pará

O estado do Pará reúne 334 vagas para Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 37 para Supervisor de Coleta e Qualidade distribuídas entre todos os tipos de concorrência. Belém concentra a maior oferta, com 146 oportunidades para o primeiro cargo e 16 para o segundo, seguida por Ananindeua (26 vagas para Agente e duas para Supervisor, respectivamente), Castanhal (17 e outras 2 vagas para esses dois cargos), Marabá (15 e 2 vagas) e Santarém (14 e uma vaga). Municípios de médio e pequeno porte também foram contemplados, como Abaetetuba, Paragominas, Parauapebas, Tucuruí e Capanema.

As vagas estão distribuídas em outros municípios, como Bragança, Breves, Cametá, Óbidos, Soure, Tucumã e Xinguara. As provas serão realizadas nessas localidades, seguindo o cronograma previsto no edital.

O edital completo, cronograma, conteúdos programáticos e demais documentos estão disponíveis no site da FGV, e o acompanhamento das atualizações é de responsabilidade dos candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

concurso

IBGE
Concurso
