Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Seaster lança processo seletivo com 209 vagas para níveis médio e superior; inscrições serão abertas

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

Ao todo, são 19 cargos disponíveis, incluindo funções de apoio administrativo, assistência social e áreas da saúde (Reprodução/ Ascom Seaster)

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2025, que oferece 209 vagas temporárias para candidatos de níveis médio e superior. As oportunidades serão distribuídas entre as unidades da secretaria nos municípios de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Parauapebas e Canaã dos Carajás. As inscrições estarão abertas somente nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, das 00h às 23h59, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

O processo seletivo segue as normas da Lei Complementar nº 07/1991, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e dos decretos estaduais que regulamentam contratações temporárias no Pará. De acordo com o edital, as admissões ocorrerão para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público, não gerando vínculo empregatício permanente com a administração estadual.

VEJA MAIS 

[[(standard.Article) Entenda quais são os caminhos para o serviço público além do concurso]]

image TJPA lança concurso para juiz substituto com 30 vagas e salário inicial de R$ 35,8 mil
Inscrições começam em 8 de dezembro; prova objetiva será aplicada em março de 2026

O edital prevê salário base entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de vantagens previstas em lei. Ao todo, são 19 cargos disponíveis, incluindo funções de apoio administrativo, assistência social e áreas da saúde. Entre os cargos ofertados estão enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, arquivologista, motorista e assistente administrativo.

A seleção será composta por três etapas: inscrição online (de caráter habilitatório), análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista individual (eliminatória e classificatória). Todo o acompanhamento do processo, como resultados e comunicados, deverá ser feito pelos candidatos no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais, não possuir antecedentes impeditivos e atender aos requisitos de escolaridade e qualificação previstos no edital. Candidatos que tenham vínculo com a administração pública estadual ou sejam parentes de membros da comissão organizadora até terceiro grau estão impedidos de participar.

 A Seaster também disponibiliza o e-mail comissaopss012025@seaster.pa.gov.br para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo seletivo.

Leia o edital completo

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Seaster

Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Sefa abre processo seletivo com vagas para nível superior; veja como participar

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

28.11.25 11h07

PSS

Emater abre Processo Seletivo com vagas de níveis superior, médio e fundamental

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

28.11.25 10h10

Concurso

Novos concursos movimentam o setor público no Pará com salários de até R$ 47 mil

Seleções da UFOPA, Sefa, Caixa e prefeituras reforçam calendário de vagas para 2025 e 2026

01.12.25 7h15

PSS

Fasepa abre processo seletivo com vagas para Belém, Região Metropolitana e Marabá

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

27.11.25 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda