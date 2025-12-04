Seaster lança processo seletivo com 209 vagas para níveis médio e superior; inscrições serão abertas

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2025, que oferece 209 vagas temporárias para candidatos de níveis médio e superior. As oportunidades serão distribuídas entre as unidades da secretaria nos municípios de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Parauapebas e Canaã dos Carajás. As inscrições estarão abertas somente nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, das 00h às 23h59, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

O processo seletivo segue as normas da Lei Complementar nº 07/1991, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e dos decretos estaduais que regulamentam contratações temporárias no Pará. De acordo com o edital, as admissões ocorrerão para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público, não gerando vínculo empregatício permanente com a administração estadual.

O edital prevê salário base entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de vantagens previstas em lei. Ao todo, são 19 cargos disponíveis, incluindo funções de apoio administrativo, assistência social e áreas da saúde. Entre os cargos ofertados estão enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, arquivologista, motorista e assistente administrativo.

A seleção será composta por três etapas: inscrição online (de caráter habilitatório), análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista individual (eliminatória e classificatória). Todo o acompanhamento do processo, como resultados e comunicados, deverá ser feito pelos candidatos no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais, não possuir antecedentes impeditivos e atender aos requisitos de escolaridade e qualificação previstos no edital. Candidatos que tenham vínculo com a administração pública estadual ou sejam parentes de membros da comissão organizadora até terceiro grau estão impedidos de participar.

A Seaster também disponibiliza o e-mail comissaopss012025@seaster.pa.gov.br para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo seletivo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia