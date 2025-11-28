Emater abre Processo Seletivo com vagas de níveis superior, médio e fundamental

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-PA) lançou nesta sexta-feira (28) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para contratação temporária de profissionais de níveis superior, médio e fundamental. Ao todo, são 38 vagas, com remunerações que variam de R$ 1.502,22 a R$ 4.733,21, além de benefícios. As inscrições serão realizadas nos dias 1 e 2 de dezembro.

As funções ofertadas incluem Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Planejamento, Técnico em Administração e Finanças, Técnico em Documentação, Auxiliar Administrativo, Operador Gráfico, Assistente Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Secretária e Agente Operacional.

O edital estabelece que as contratações seguem a legislação estadual referente ao vínculo temporário e não garantem direito adquirido à permanência, já que a convocação dependerá da necessidade da Emater-PA. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: inscrição; análise documental e curricular; entrevista presencial; e assinatura do contrato. As entrevistas ocorrerão nos escritórios de Marituba, Santarém e Monte Alegre, conforme cronograma previsto no edital.

Requisitos para participar

• Ter 18 anos ou mais

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, militares

• Possuir escolaridade compatível com o cargo

• Apresentar aptidão física e psicológica comprovada

• Não possuir vínculo com a administração pública, salvo exceções previstas em lei

Candidatos com deficiência têm direito a 5% das vagas, desde que a função seja compatível e o laudo médico seja apresentado no ato da inscrição.

A Emater-PA divulgará todas as etapas e resultados pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, onde também poderá haver alterações no cronograma. A publicação do edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado. É responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as atualizações oficialmente divulgadas.

Leia o edital completo

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia