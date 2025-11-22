Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

IGEPPS abre seleção em 8 cidades do Pará com salários de R$ 6,5 mil

Seleção contempla cidades como Belém, Santarém, Marabá e Altamira; inscrições são gratuitas e ocorrem nos dias 24 e 25 de novembro

O Liberal
fonte

Ministério Público do Trabalho e Seaster incentivam inserção da população LGBTQIA+ no mercado (Foto: Agência Brasil)

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para o preenchimento de 76 vagas e cadastro de reserva. Os profissionais selecionados atuarão em diversas cidades do estado, com salário de R$ 6.567,47, incluindo gratificações e outras vantagens.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino superior completo e registro profissional nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Psicologia e Tecnologia da Informação. A seleção será conduzida por comissão designada pelo IGEPPS, conforme a Portaria nº 742/2025, publicada no Diário Oficial do Estado.

As inscrições estarão abertas entre 0h01 de 24 de novembro e 23h59 de 25 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo será composto por três fases:

  • Inscrição: de caráter habilitatório e eliminatório;
  • Análise documental e curricular: eliminatória e classificatória;
  • Entrevista: eliminatória e classificatória, realizada presencialmente na sede do IGEPPS ou por videoconferência.

Cidades atendidas e reserva de vagas

As vagas do PSS são distribuídas entre os municípios de Belém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Altamira, Marabá e Paragominas. Há também reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.741/2017.

Requisitos e remuneração

Para participar, o candidato deve apresentar diploma de graduação emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir registro no respectivo órgão de classe.

A remuneração prevista é de R$ 6.567,47, composta por vencimento base, gratificação de escolaridade e outras vantagens legais.

Resultado final do PSS será divulgado em janeiro

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 19 de janeiro de 2026, conforme cronograma do edital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS Seduc

Seduc inicia inscrições para seleção de professores da rede estadual; veja como participar

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet pelo site da Seduc

18.11.25 9h25

concurso

IGEPPS abre seleção em 8 cidades do Pará com salários de R$ 6,5 mil

Seleção contempla cidades como Belém, Santarém, Marabá e Altamira; inscrições são gratuitas e ocorrem nos dias 24 e 25 de novembro

22.11.25 16h15

PSS

Fundação ParáPaz abre seleção com vagas de níveis médio e superior em Belém

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

24.11.25 11h22

oportunidades

Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diferentes áreas

As oportunidades têm bolsa-auxílio de até R$ 1.222,00 e mais auxílio-transporte

24.11.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda