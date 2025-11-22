IGEPPS abre seleção em 8 cidades do Pará com salários de R$ 6,5 mil

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para o preenchimento de 76 vagas e cadastro de reserva. Os profissionais selecionados atuarão em diversas cidades do estado, com salário de R$ 6.567,47, incluindo gratificações e outras vantagens.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino superior completo e registro profissional nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Psicologia e Tecnologia da Informação. A seleção será conduzida por comissão designada pelo IGEPPS, conforme a Portaria nº 742/2025, publicada no Diário Oficial do Estado.

As inscrições estarão abertas entre 0h01 de 24 de novembro e 23h59 de 25 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br . Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo será composto por três fases:

Inscrição: de caráter habilitatório e eliminatório;

Análise documental e curricular: eliminatória e classificatória;

Entrevista: eliminatória e classificatória, realizada presencialmente na sede do IGEPPS ou por videoconferência.

Cidades atendidas e reserva de vagas

As vagas do PSS são distribuídas entre os municípios de Belém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Altamira, Marabá e Paragominas. Há também reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.741/2017.

Requisitos e remuneração

Para participar, o candidato deve apresentar diploma de graduação emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir registro no respectivo órgão de classe.

A remuneração prevista é de R$ 6.567,47, composta por vencimento base, gratificação de escolaridade e outras vantagens legais.

Resultado final do PSS será divulgado em janeiro

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 19 de janeiro de 2026, conforme cronograma do edital.