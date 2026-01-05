Concursos na área da segurança pública oferecem salários de até R$ 26,9 mil no país

Em todo o país, a área da segurança pública conta com 34 oportunidades em fase avançada, entre comissão formada e banca definida, para os concurseiros de plantão, que podem garantir salários de até R$ 26.981,77. São dez oportunidades já com banca definida e 23 com comissões formadas, enquanto uma foi apenas solicitada. Do total, três certames são exclusivos para preenchimento de vagas em instituições na área de segurança no estado do Pará: Polícia Científica do Pará; Polícia Civil do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.

Entre as oportunidades no estado, o destaque vai para o certame da Polícia Científica, que já conta com comissão formada e prevê a oferta de 200 vagas para os cargos de perito, assistente e outras carreiras, em níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 12.954,40, a depender do cargo e da escolaridade.

O concurso da Polícia Civil do Pará (PCPA) também está com comissão formada e prevê a oferta de 100 vagas para o cargo de escrivão, que exige nível superior. A remuneração inicial é de R$ 7.731,64, conforme o último edital. A formação da comissão indica que o certame já se encontra em fase administrativa, etapa que antecede a definição da banca organizadora e a publicação do edital.

Entre os três, o único ainda em fase inicial é o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), que já está formalmente solicitado, com 160 vagas previstas para o cargo de policial penal, que exige nível médio. O salário informado, com base no último edital, é de R$ 2.810,00. Apesar de ainda não haver comissão formada, o pedido oficial indica a intenção do governo estadual de abrir novo certame para reforçar o sistema prisional.

Os dois concursos da área da segurança pública com os salários mais altos da lista, em nível nacional, são os da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ) e da Polícia Civil do Tocantins (PC TO). O certame da PC RJ se destaca por oferecer remuneração que pode chegar a R$ 26.981,77, a maior entre todos os concursos analisados. Com comissão formada e previsão de 414 vagas, o concurso contempla diversos cargos de nível superior, incluindo carreiras de alta complexidade e responsabilidade. Além do salário elevado, o certame chama atenção pela estrutura da corporação, pela abrangência das funções e pelo volume de vagas, fatores que tradicionalmente atraem candidatos de todo o país.

Já o concurso da Polícia Civil do Tocantins (PC TO) aparece logo em seguida, com salários de até R$ 25.259,62, também entre os mais altos do Brasil na área policial. O certame está com comissão formada e prevê 381 vagas imediatas, além de 71 para cadastro de reserva, destinadas a cargos diversos de nível superior. Mesmo sendo um estado com menor população, o Tocantins se destaca por oferecer uma estrutura remuneratória altamente competitiva, o que transforma o concurso em uma opção nacionalmente disputada.

Confira as oportunidades

1. Concurso PM RN

Status: banca definida (Idecan)

Cargos: Praças de Saúde e Músicos

Escolaridade: nível superior

Vagas: 146

Salário: R$ 1.302,00 a R$ 5.357,73 (último edital)



2. Concurso PM RR

Status: banca definida (UERR)

Cargo: Oficial

Escolaridade: nível superior

Vagas: 20 + 100 CR

Salário: R$ 6.846,22



3. Concurso PMDF

Status: previsto, com banca definida (Cebraspe)

Cargo: Soldado

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.336,96 + benefícios



4. Concurso PM SP

Status: comissão formada

Cargo: Aluno-Oficial

Escolaridade: nível médio

Vagas: 200

Salário: R$ 5.035,65



5. Concurso PM AL

Status: comissão formada

Cargos: Soldado e Oficial

Escolaridade: nível médio

Vagas: 530 + 530 CR

Salário:

Soldado: R$ 4.250,06

Oficial: R$ 8.099,94 (último edital)



6. Concurso PC BA

Status: anunciado, com comissão formada

Cargos: Investigador, Escrivão e Delegado

Escolaridade: nível superior

Vagas: 750

Salário: R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44 (último edital)



7. Concurso PC MA

Status: comissão formada

Cargos: Delegado, Investigador, Escrivão e Perícia

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 7.663,42 a R$ 22.048,53



8. Concurso PC TO

Status: comissão formada

Cargos: diversos

Escolaridade: nível superior

Vagas: 381 + 71 CR

Salário: R$ 9.274,48 a R$ 25.259,62



9. Concurso PC AC

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.000,00



10. Concurso PC PA

Status: comissão formada

Cargo: Escrivão

Escolaridade: nível superior

Vagas: 100

Salário: R$ 7.731,64



11. Concurso PC RJ

Status: comissão formada

Cargos: diversos

Escolaridade: nível superior

Vagas: 414

Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77



12. Concurso PC PR

Status: comissão formada

Cargos: Delegado, Agente de Polícia e Papiloscopista

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42



13. Concurso PCDF – Agente de Custódia

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargo: Agente de Custódia

Escolaridade: nível superior

Vagas: 50 + 100 CR

Salário: R$ 9.394,68



14. Concurso Polícia Penal PB

Status: banca definida (Idecan)

Cargo: Policial Penal

Escolaridade: nível superior

Vagas: 1.000

Salário: R$ 4.844,14



15. Concurso Fundac PB

Status: banca definida (Idecan)

Cargo: Agente de Segurança Socioeducativo

Escolaridade: nível médio

Vagas: 50 + 50 CR

Salário: R$ 2.196,80 + 20% de adicional noturno



16. PSS Polícia Penal MG

Status: banca definida (IBGP)

Cargo: Policial Penal

Escolaridade: nível médio

Vagas: 686

Salário: R$ 5.332,64



17. Concurso SAP SC

Status: comissão formada

Cargo: Agente de Segurança Socioeducativo

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.245,34 a R$ 8.665,18 (último edital)



18. Concurso Polícia Penal RS

Status: comissão formada

Cargo: Técnico Superior Penitenciário

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.500,00



19. Concurso Polícia Penal TO

Status: comissão formada

Cargo: Policial Penal

Escolaridade: nível médio

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.550,00



20. Concurso CASE GO

Status: comissão formada

Cargos: Analista de Políticas de Assistência Social; Agente Socioeducativo

Escolaridade: nível superior

Vagas: 251

Salário: R$ 3.715,55 a R$ 6.192,53



21. Concurso SEAP PA

Status: solicitado

Cargo: Policial Penal

Escolaridade: nível médio

Vagas: 160 previstas

Salário: R$ 2.810,00 (último edital)



22. Concurso Polícia Penal RN

Status: comissão formada

Cargos: Policial Penal, Especialista e cargos administrativos

Escolaridade: nível superior

Vagas: 300

Salário: R$ 3.405,76 (último edital)



23. Concurso Polícia Penal MA

Status: comissão formada

Cargos: Inspetor, Auxiliar de Segurança, Técnico e Especialista Penitenciário

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.717,77 a R$ 7.663,42

24. Concurso SEJUS RO

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.677,73 a R$ 3.573,64 (último edital)

25. Concurso Funac MA

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Vagas: 161

Salário: a definir

26. Concurso Perícia Oficial MA

Status: comissão formada

Cargos: a definir

Escolaridade: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.003,50 a R$ 13.391,02

27. Concurso Polícia Científica PA

Status: comissão formada

Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

28. PSS Bombeiro RJ – SMTV

Status: banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: Soldado e Oficial

Escolaridade: nível médio

Vagas: 1.500

Salário: R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78 (último edital)

29. Concurso CBM ES

Status: banca definida (Idecan)

Cargo: Oficial Combatente

Escolaridade: nível médio

Vagas: 6

Salário: R$ 11.974,03 (2º Tenente)

30. Concurso CBM MA

Status: comissão formada

Cargo: Soldado

Escolaridade: nível médio

Vagas: 500

Salário: R$ 5.252,34

31. Concurso CBM RR

Status: comissão formada

Cargos: Oficial e Soldado

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.680,81 (último edital)

32. Concurso CBM PI

Status: comissão formada

Cargo: Oficial

Escolaridade: nível superior

Vagas: 40 previstas

Salário: R$ 6.552,45

33. Concurso CBM SC

Status: banca definida (IDIB)

Cargos: Soldado e Oficial

Escolaridade: nível superior

Vagas: 110

Salário:

Soldado: R$ 6.500,00

Oficial: R$ 18.589,00 (após formação)

34. Concurso CBM AL

Status: comissão formada

Cargos: Soldado e Oficial

Escolaridade: nível médio

Vagas: 172 + 172 CR

Salário:

Soldado: R$ 1.649,35

Oficial: R$ 2.713,89 (últimos editais)