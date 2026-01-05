Concursos na área da segurança pública oferecem salários de até R$ 26,9 mil no país
Há oportunidades em fase avançada em todo o país, incluindo três certames previstos no Pará, com vagas para níveis médio e superior
Em todo o país, a área da segurança pública conta com 34 oportunidades em fase avançada, entre comissão formada e banca definida, para os concurseiros de plantão, que podem garantir salários de até R$ 26.981,77. São dez oportunidades já com banca definida e 23 com comissões formadas, enquanto uma foi apenas solicitada. Do total, três certames são exclusivos para preenchimento de vagas em instituições na área de segurança no estado do Pará: Polícia Científica do Pará; Polícia Civil do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.
Entre as oportunidades no estado, o destaque vai para o certame da Polícia Científica, que já conta com comissão formada e prevê a oferta de 200 vagas para os cargos de perito, assistente e outras carreiras, em níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 12.954,40, a depender do cargo e da escolaridade.
O concurso da Polícia Civil do Pará (PCPA) também está com comissão formada e prevê a oferta de 100 vagas para o cargo de escrivão, que exige nível superior. A remuneração inicial é de R$ 7.731,64, conforme o último edital. A formação da comissão indica que o certame já se encontra em fase administrativa, etapa que antecede a definição da banca organizadora e a publicação do edital.
Entre os três, o único ainda em fase inicial é o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), que já está formalmente solicitado, com 160 vagas previstas para o cargo de policial penal, que exige nível médio. O salário informado, com base no último edital, é de R$ 2.810,00. Apesar de ainda não haver comissão formada, o pedido oficial indica a intenção do governo estadual de abrir novo certame para reforçar o sistema prisional.
Os dois concursos da área da segurança pública com os salários mais altos da lista, em nível nacional, são os da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ) e da Polícia Civil do Tocantins (PC TO). O certame da PC RJ se destaca por oferecer remuneração que pode chegar a R$ 26.981,77, a maior entre todos os concursos analisados. Com comissão formada e previsão de 414 vagas, o concurso contempla diversos cargos de nível superior, incluindo carreiras de alta complexidade e responsabilidade. Além do salário elevado, o certame chama atenção pela estrutura da corporação, pela abrangência das funções e pelo volume de vagas, fatores que tradicionalmente atraem candidatos de todo o país.
Já o concurso da Polícia Civil do Tocantins (PC TO) aparece logo em seguida, com salários de até R$ 25.259,62, também entre os mais altos do Brasil na área policial. O certame está com comissão formada e prevê 381 vagas imediatas, além de 71 para cadastro de reserva, destinadas a cargos diversos de nível superior. Mesmo sendo um estado com menor população, o Tocantins se destaca por oferecer uma estrutura remuneratória altamente competitiva, o que transforma o concurso em uma opção nacionalmente disputada.
Confira as oportunidades
1. Concurso PM RN
Status: banca definida (Idecan)
Cargos: Praças de Saúde e Músicos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 146
Salário: R$ 1.302,00 a R$ 5.357,73 (último edital)
2. Concurso PM RR
Status: banca definida (UERR)
Cargo: Oficial
Escolaridade: nível superior
Vagas: 20 + 100 CR
Salário: R$ 6.846,22
3. Concurso PMDF
Status: previsto, com banca definida (Cebraspe)
Cargo: Soldado
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.336,96 + benefícios
4. Concurso PM SP
Status: comissão formada
Cargo: Aluno-Oficial
Escolaridade: nível médio
Vagas: 200
Salário: R$ 5.035,65
5. Concurso PM AL
Status: comissão formada
Cargos: Soldado e Oficial
Escolaridade: nível médio
Vagas: 530 + 530 CR
Salário:
Soldado: R$ 4.250,06
Oficial: R$ 8.099,94 (último edital)
6. Concurso PC BA
Status: anunciado, com comissão formada
Cargos: Investigador, Escrivão e Delegado
Escolaridade: nível superior
Vagas: 750
Salário: R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44 (último edital)
7. Concurso PC MA
Status: comissão formada
Cargos: Delegado, Investigador, Escrivão e Perícia
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 7.663,42 a R$ 22.048,53
8. Concurso PC TO
Status: comissão formada
Cargos: diversos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 381 + 71 CR
Salário: R$ 9.274,48 a R$ 25.259,62
9. Concurso PC AC
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Escolaridade: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.000,00
10. Concurso PC PA
Status: comissão formada
Cargo: Escrivão
Escolaridade: nível superior
Vagas: 100
Salário: R$ 7.731,64
11. Concurso PC RJ
Status: comissão formada
Cargos: diversos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 414
Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77
12. Concurso PC PR
Status: comissão formada
Cargos: Delegado, Agente de Polícia e Papiloscopista
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42
13. Concurso PCDF – Agente de Custódia
Status: banca definida (Cebraspe)
Cargo: Agente de Custódia
Escolaridade: nível superior
Vagas: 50 + 100 CR
Salário: R$ 9.394,68
14. Concurso Polícia Penal PB
Status: banca definida (Idecan)
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível superior
Vagas: 1.000
Salário: R$ 4.844,14
15. Concurso Fundac PB
Status: banca definida (Idecan)
Cargo: Agente de Segurança Socioeducativo
Escolaridade: nível médio
Vagas: 50 + 50 CR
Salário: R$ 2.196,80 + 20% de adicional noturno
16. PSS Polícia Penal MG
Status: banca definida (IBGP)
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível médio
Vagas: 686
Salário: R$ 5.332,64
17. Concurso SAP SC
Status: comissão formada
Cargo: Agente de Segurança Socioeducativo
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.245,34 a R$ 8.665,18 (último edital)
18. Concurso Polícia Penal RS
Status: comissão formada
Cargo: Técnico Superior Penitenciário
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 5.500,00
19. Concurso Polícia Penal TO
Status: comissão formada
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível médio
Vagas: a definir
Salário: R$ 4.550,00
20. Concurso CASE GO
Status: comissão formada
Cargos: Analista de Políticas de Assistência Social; Agente Socioeducativo
Escolaridade: nível superior
Vagas: 251
Salário: R$ 3.715,55 a R$ 6.192,53
21. Concurso SEAP PA
Status: solicitado
Cargo: Policial Penal
Escolaridade: nível médio
Vagas: 160 previstas
Salário: R$ 2.810,00 (último edital)
22. Concurso Polícia Penal RN
Status: comissão formada
Cargos: Policial Penal, Especialista e cargos administrativos
Escolaridade: nível superior
Vagas: 300
Salário: R$ 3.405,76 (último edital)
23. Concurso Polícia Penal MA
Status: comissão formada
Cargos: Inspetor, Auxiliar de Segurança, Técnico e Especialista Penitenciário
Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.717,77 a R$ 7.663,42
24. Concurso SEJUS RO
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Escolaridade: a definir
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.677,73 a R$ 3.573,64 (último edital)
25. Concurso Funac MA
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Escolaridade: a definir
Vagas: 161
Salário: a definir
26. Concurso Perícia Oficial MA
Status: comissão formada
Cargos: a definir
Escolaridade: nível superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 4.003,50 a R$ 13.391,02
27. Concurso Polícia Científica PA
Status: comissão formada
Cargos: Perito, Assistente e demais carreiras
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: 200
Salário: R$ 12.954,40
28. PSS Bombeiro RJ – SMTV
Status: banca definida (Instituto AOCP)
Cargos: Soldado e Oficial
Escolaridade: nível médio
Vagas: 1.500
Salário: R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78 (último edital)
29. Concurso CBM ES
Status: banca definida (Idecan)
Cargo: Oficial Combatente
Escolaridade: nível médio
Vagas: 6
Salário: R$ 11.974,03 (2º Tenente)
30. Concurso CBM MA
Status: comissão formada
Cargo: Soldado
Escolaridade: nível médio
Vagas: 500
Salário: R$ 5.252,34
31. Concurso CBM RR
Status: comissão formada
Cargos: Oficial e Soldado
Escolaridade: níveis médio e superior
Vagas: a definir
Salário: R$ 1.680,81 (último edital)
32. Concurso CBM PI
Status: comissão formada
Cargo: Oficial
Escolaridade: nível superior
Vagas: 40 previstas
Salário: R$ 6.552,45
33. Concurso CBM SC
Status: banca definida (IDIB)
Cargos: Soldado e Oficial
Escolaridade: nível superior
Vagas: 110
Salário:
Soldado: R$ 6.500,00
Oficial: R$ 18.589,00 (após formação)
34. Concurso CBM AL
Status: comissão formada
Cargos: Soldado e Oficial
Escolaridade: nível médio
Vagas: 172 + 172 CR
Salário:
Soldado: R$ 1.649,35
Oficial: R$ 2.713,89 (últimos editais)
