Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará
Inscrições para Ebserh e CRM PA estão abertas com oportunidades em Belém e interior. Prefeitura paulista oferece o maior vencimento da temporada.
A busca por estabilidade e remunerações atrativas na área da saúde ganha força neste início de 2026, com diversos editais de concursos que somam milhares de oportunidades em todo o Brasil. Para os profissionais paraenses, o cenário é especialmente promissor: há vagas confirmadas para Belém e municípios do interior, com vencimentos que ultrapassam os R$ 19 mil em instituições federais e regionais. Os destaques ficam para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM PA).
O concurso da Ebserh é um dos principais atrativos para a carreira médica. Estão abertas 152 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para 96 especialidades em hospitais universitários federais. No Pará, o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, é uma das unidades contempladas na macrorregião 1.
As inscrições seguem até as 23h59 do dia 30 de janeiro pelo site da banca FGV. Os salários iniciais são de R$ 11.464,35 para jornadas de 24 horas semanais e chegam a R$ 19.107,31 para 40 horas. A taxa de inscrição custa R$ 180, e as provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março.
CRM PA abre seleção para Belém e mais três municípios paraenses
Outra oportunidade local relevante é o certame do CRM PA, organizado pelo Instituto Access. O edital oferece 5 vagas imediatas e 1.200 para cadastro reserva. As oportunidades abrangem níveis médio e superior, com destaque para o cargo de médico fiscal. Além da capital, há lotação prevista para Santarém, Altamira e Marabá.
Os vencimentos variam entre R$ 2.870 e R$ 9 mil. O período para garantir a participação começa no dia 27 de janeiro e segue até 25 de fevereiro. A prova objetiva será aplicada em 8 de março.
Prefeitura paulista registra a maior remuneração do país para médicos
Para quem busca mobilidade nacional, a Prefeitura de Barueri, em São Paulo, oferece o maior salário entre os editais publicados: R$ 22.258,04. São 125 vagas imediatas para níveis fundamental, médio e superior, incluindo nutricionistas e médicos. As inscrições ocorrem até o dia 4 de fevereiro pela banca FCC.
Já a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa PR) iniciou o período de inscrições para 641 vagas de níveis técnico e superior. Os ganhos chegam a R$ 7.616,88 mais benefícios, com prazo até 12 de fevereiro. Universidades federais como a do Cariri (UFCA) e do Rio de Janeiro (UFRJ) também estão com processos seletivos vigentes para profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia.
Hospital Gaspar Vianna tem edital confirmado no Pará para 2026
Além dos concursos com inscrições abertas, os candidatos devem atentar para os editais iminentes. No Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna já definiu a banca Consulplan para organizar seu próximo certame. A previsão é de que sejam ofertadas 219 vagas para níveis médio e superior na área da saúde.
Outras expectativas para este semestre incluem as secretarias de saúde do Amapá (Sesa AP) e do Tocantins (Ses TO). No caso do Amapá, a comissão já trabalha no dimensionamento de vagas que podem oferecer remunerações de até R$ 18.659,82.
EDITAIS PUBLICADOS E INSCRIÇÕES ABERTAS
Ebserh (nacional/Belém)
- Banca: FGV
- Cargos: Médico (96 especialidades)
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 152 imediatas + Cadastro Reserva (CR)
- Lotação: Nacional (inclui o Complexo Hospitalar da UFPA em Belém)
- Remuneração: R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31
- Inscrições: até 30/01/2026
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Data da prova: 29/03/2026
CRM PA (Pará)
- Banca: Instituto Access
- Cargos: Assistente de TI, Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Advogado, Analista de TI, Analista de Licitação, Controle Interno, Contador e Médico Fiscal
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 1.205 (5 imediatas + 1.200 CR)
- Lotação: Belém, Santarém, Altamira e Marabá
- Remuneração: R$ 2.870 a R$ 9 mil
- Inscrições: de 27/01/2026 a 25/02/2026
- Taxa de inscrição: R$ 65 a R$ 80
- Data da prova: 08/03/2026
Prefeitura de Barueri (SP)
- Banca: FCC
- Cargos: diversos (inclui Nutricionista e Médico)
- Escolaridade: todos os níveis
- Vagas: 125 + CR
- Lotação: Barueri (SP)
- Remuneração: R$ 2.300 a R$ 22.258,04
- Inscrições: até 04/02/2026 (até 23h59)
- Taxa de inscrição: R$ 55 a R$ 90
- Data da prova: 22/03/2026
Sesa PR (Paraná)
- Banca: Fafipa
- Cargos: Promotor de Saúde Execução e Promotor de Saúde Profissional
- Escolaridade: níveis técnico e superior
- Vagas: 641
- Lotação: estado do Paraná
- Remuneração: R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88
- Inscrições: até 12/02/2026
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130
- Data da prova: 29/03/2026
UFRJ (Rio de Janeiro)
- Banca: Selecon
- Cargos: Diversos (inclui Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista e Psicólogo)
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 243
- Lotação: Rio de Janeiro (RJ)
- Remuneração: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04
- Inscrições: até 25/01/2026
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130
- Data da prova: 01/03/2026 (superior) e 08/03/2026 (médio)
Prefeitura de Serraria (PB)
- Banca: Igeduc
- Cargos: áreas Administrativa, Saúde e Educação
- Escolaridade: todos os níveis
- Vagas: 175
- Lotação: Serraria (PB)
- Remuneração: R$ 1.518 a R$ 5.313
- Inscrições: até 29/01/2026
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Data da prova: 22/03/2026
Prefeitura de Dom Feliciano (RS)
- Banca: Legalle Concursos
- Cargos: diversos (inclui médicos)
- Escolaridade: todos os níveis
- Vagas: 14 + CR
- Lotação: Dom Feliciano (RS)
- Remuneração: R$ 2.434,81 a R$ 15.576,20
- Inscrições: até 28/01/2026
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Data da prova: 12/04/2026
CRF DF (Distrito Federal)
- Banca: Instituto Quadrix
- Cargos: Assistente I, Administrador, Analista e Farmacêutico Fiscal
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 150
- Lotação: Distrito Federal
- Remuneração: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46
- Inscrições: sté 20/01/2026
- Taxa de inscrição: R$ 55 a R$ 58
- Data da prova: 15/03/2026
BANCAS DEFINIDAS E EXPECTATIVAS
Hospital Gaspar Vianna (PA)
- Banca: Consulplan
- Situação: banca definida
- Vagas: 219 previstas
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Remuneração: R$ 1.320 a R$ 3.345,14 (baseada em seletivos anteriores)
Sesa AP (Amapá)
- Banca: a definir
- Situação: comissão formada
- Escolaridade: níveis Médio e superior
- Remuneração: R$ 3.063,43 a R$ 18.659,82
Ses TO (Tocantins)
- Banca: a definir
- Situação: comissão formada
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Remuneração: R$ 1.108,13 a R$ 40.939,69
