Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará

Inscrições para Ebserh e CRM PA estão abertas com oportunidades em Belém e interior. Prefeitura paulista oferece o maior vencimento da temporada.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Agência Brasil)

A busca por estabilidade e remunerações atrativas na área da saúde ganha força neste início de 2026, com diversos editais de concursos que somam milhares de oportunidades em todo o Brasil. Para os profissionais paraenses, o cenário é especialmente promissor: há vagas confirmadas para Belém e municípios do interior, com vencimentos que ultrapassam os R$ 19 mil em instituições federais e regionais. Os destaques ficam para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM PA).

O concurso da Ebserh é um dos principais atrativos para a carreira médica. Estão abertas 152 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para 96 especialidades em hospitais universitários federais. No Pará, o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, é uma das unidades contempladas na macrorregião 1.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 30 de janeiro pelo site da banca FGV. Os salários iniciais são de R$ 11.464,35 para jornadas de 24 horas semanais e chegam a R$ 19.107,31 para 40 horas. A taxa de inscrição custa R$ 180, e as provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março.

CRM PA abre seleção para Belém e mais três municípios paraenses 

Outra oportunidade local relevante é o certame do CRM PA, organizado pelo Instituto Access. O edital oferece 5 vagas imediatas e 1.200 para cadastro reserva. As oportunidades abrangem níveis médio e superior, com destaque para o cargo de médico fiscal. Além da capital, há lotação prevista para Santarém, Altamira e Marabá.

Os vencimentos variam entre R$ 2.870 e R$ 9 mil. O período para garantir a participação começa no dia 27 de janeiro e segue até 25 de fevereiro. A prova objetiva será aplicada em 8 de março.

Prefeitura paulista registra a maior remuneração do país para médicos 

Para quem busca mobilidade nacional, a Prefeitura de Barueri, em São Paulo, oferece o maior salário entre os editais publicados: R$ 22.258,04. São 125 vagas imediatas para níveis fundamental, médio e superior, incluindo nutricionistas e médicos. As inscrições ocorrem até o dia 4 de fevereiro pela banca FCC.

Já a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa PR) iniciou o período de inscrições para 641 vagas de níveis técnico e superior. Os ganhos chegam a R$ 7.616,88 mais benefícios, com prazo até 12 de fevereiro. Universidades federais como a do Cariri (UFCA) e do Rio de Janeiro (UFRJ) também estão com processos seletivos vigentes para profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia.

Hospital Gaspar Vianna tem edital confirmado no Pará para 2026 

Além dos concursos com inscrições abertas, os candidatos devem atentar para os editais iminentes. No Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna já definiu a banca Consulplan para organizar seu próximo certame. A previsão é de que sejam ofertadas 219 vagas para níveis médio e superior na área da saúde.

Outras expectativas para este semestre incluem as secretarias de saúde do Amapá (Sesa AP) e do Tocantins (Ses TO). No caso do Amapá, a comissão já trabalha no dimensionamento de vagas que podem oferecer remunerações de até R$ 18.659,82.

EDITAIS PUBLICADOS E INSCRIÇÕES ABERTAS

Ebserh (nacional/Belém)

  • Banca: FGV
  • Cargos: Médico (96 especialidades)
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 152 imediatas + Cadastro Reserva (CR)
  • Lotação: Nacional (inclui o Complexo Hospitalar da UFPA em Belém)
  • Remuneração: R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31
  • Inscrições: até 30/01/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 180
  • Data da prova: 29/03/2026

CRM PA (Pará)

  • Banca: Instituto Access
  • Cargos: Assistente de TI, Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Advogado, Analista de TI, Analista de Licitação, Controle Interno, Contador e Médico Fiscal
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 1.205 (5 imediatas + 1.200 CR)
  • Lotação: Belém, Santarém, Altamira e Marabá
  • Remuneração: R$ 2.870 a R$ 9 mil
  • Inscrições: de 27/01/2026 a 25/02/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 65 a R$ 80
  • Data da prova: 08/03/2026

Prefeitura de Barueri (SP)

  • Banca: FCC
  • Cargos: diversos (inclui Nutricionista e Médico)
  • Escolaridade: todos os níveis
  • Vagas: 125 + CR
  • Lotação: Barueri (SP)
  • Remuneração: R$ 2.300 a R$ 22.258,04
  • Inscrições: até 04/02/2026 (até 23h59) 
  • Taxa de inscrição: R$ 55 a R$ 90
  • Data da prova: 22/03/2026

Sesa PR (Paraná)

  • Banca: Fafipa
  • Cargos: Promotor de Saúde Execução e Promotor de Saúde Profissional
  • Escolaridade: níveis técnico e superior
  • Vagas: 641
  • Lotação: estado do Paraná
  • Remuneração: R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88
  • Inscrições: até 12/02/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130
  • Data da prova: 29/03/2026

UFRJ (Rio de Janeiro)

  • Banca: Selecon
  • Cargos: Diversos (inclui Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista e Psicólogo)
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 243
  • Lotação: Rio de Janeiro (RJ)
  • Remuneração: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04
  • Inscrições: até 25/01/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130
  • Data da prova: 01/03/2026 (superior) e 08/03/2026 (médio)

Prefeitura de Serraria (PB)

  • Banca: Igeduc
  • Cargos: áreas Administrativa, Saúde e Educação
  • Escolaridade: todos os níveis
  • Vagas: 175
  • Lotação: Serraria (PB)
  • Remuneração: R$ 1.518 a R$ 5.313
  • Inscrições: até 29/01/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
  • Data da prova: 22/03/2026

Prefeitura de Dom Feliciano (RS)

  • Banca: Legalle Concursos
  • Cargos: diversos (inclui médicos)
  • Escolaridade: todos os níveis
  • Vagas: 14 + CR
  • Lotação: Dom Feliciano (RS)
  • Remuneração: R$ 2.434,81 a R$ 15.576,20
  • Inscrições: até 28/01/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
  • Data da prova: 12/04/2026

CRF DF (Distrito Federal)

  • Banca: Instituto Quadrix
  • Cargos: Assistente I, Administrador, Analista e Farmacêutico Fiscal
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 150
  • Lotação: Distrito Federal
  • Remuneração: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46
  • Inscrições: sté 20/01/2026
  • Taxa de inscrição: R$ 55 a R$ 58
  • Data da prova: 15/03/2026

BANCAS DEFINIDAS E EXPECTATIVAS

Hospital Gaspar Vianna (PA)

  • Banca: Consulplan
  • Situação: banca definida
  • Vagas: 219 previstas
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Remuneração: R$ 1.320 a R$ 3.345,14 (baseada em seletivos anteriores)

Sesa AP (Amapá)

  • Banca: a definir
  • Situação: comissão formada
  • Escolaridade: níveis Médio e superior
  • Remuneração: R$ 3.063,43 a R$ 18.659,82

Ses TO (Tocantins)

  • Banca: a definir
  • Situação: comissão formada
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Remuneração: R$ 1.108,13 a R$ 40.939,69
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concursos no pará

saúde

concursos em 2026

ebserh

crm pa
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Processo seletivo

Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais

Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

19.01.26 11h37

CONCURSOS

Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará

Inscrições para Ebserh e CRM PA estão abertas com oportunidades em Belém e interior. Prefeitura paulista oferece o maior vencimento da temporada.

19.01.26 7h15

PSS

Centro de Inclusão e Reabilitação abre vagas para auxiliar de higiene e limpeza em Belém; saiba mais

Inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro na plataforma Burh

16.01.26 11h15

PSS Polícia Civil

Polícia Civil do Estado Pará abre processo seletivo; veja como participar

As inscrições devem ser realizadas nos dias 13 e 14 de janeiro; não será cobrada taxa de inscrição

13.01.26 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda