Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará

A busca por estabilidade e remunerações atrativas na área da saúde ganha força neste início de 2026, com diversos editais de concursos que somam milhares de oportunidades em todo o Brasil. Para os profissionais paraenses, o cenário é especialmente promissor: há vagas confirmadas para Belém e municípios do interior, com vencimentos que ultrapassam os R$ 19 mil em instituições federais e regionais. Os destaques ficam para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM PA).

O concurso da Ebserh é um dos principais atrativos para a carreira médica. Estão abertas 152 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para 96 especialidades em hospitais universitários federais. No Pará, o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, é uma das unidades contempladas na macrorregião 1.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 30 de janeiro pelo site da banca FGV. Os salários iniciais são de R$ 11.464,35 para jornadas de 24 horas semanais e chegam a R$ 19.107,31 para 40 horas. A taxa de inscrição custa R$ 180, e as provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de março.

CRM PA abre seleção para Belém e mais três municípios paraenses

Outra oportunidade local relevante é o certame do CRM PA, organizado pelo Instituto Access. O edital oferece 5 vagas imediatas e 1.200 para cadastro reserva. As oportunidades abrangem níveis médio e superior, com destaque para o cargo de médico fiscal. Além da capital, há lotação prevista para Santarém, Altamira e Marabá.

Os vencimentos variam entre R$ 2.870 e R$ 9 mil. O período para garantir a participação começa no dia 27 de janeiro e segue até 25 de fevereiro. A prova objetiva será aplicada em 8 de março.

Prefeitura paulista registra a maior remuneração do país para médicos

Para quem busca mobilidade nacional, a Prefeitura de Barueri, em São Paulo, oferece o maior salário entre os editais publicados: R$ 22.258,04. São 125 vagas imediatas para níveis fundamental, médio e superior, incluindo nutricionistas e médicos. As inscrições ocorrem até o dia 4 de fevereiro pela banca FCC.

Já a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa PR) iniciou o período de inscrições para 641 vagas de níveis técnico e superior. Os ganhos chegam a R$ 7.616,88 mais benefícios, com prazo até 12 de fevereiro. Universidades federais como a do Cariri (UFCA) e do Rio de Janeiro (UFRJ) também estão com processos seletivos vigentes para profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia.

Hospital Gaspar Vianna tem edital confirmado no Pará para 2026

Além dos concursos com inscrições abertas, os candidatos devem atentar para os editais iminentes. No Pará, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna já definiu a banca Consulplan para organizar seu próximo certame. A previsão é de que sejam ofertadas 219 vagas para níveis médio e superior na área da saúde.

Outras expectativas para este semestre incluem as secretarias de saúde do Amapá (Sesa AP) e do Tocantins (Ses TO). No caso do Amapá, a comissão já trabalha no dimensionamento de vagas que podem oferecer remunerações de até R$ 18.659,82.

EDITAIS PUBLICADOS E INSCRIÇÕES ABERTAS

Ebserh (nacional/Belém)

Banca : FGV

: FGV Cargos : Médico (96 especialidades)

: Médico (96 especialidades) Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 152 imediatas + Cadastro Reserva (CR)

: 152 imediatas + Cadastro Reserva (CR) Lotação : Nacional (inclui o Complexo Hospitalar da UFPA em Belém)

: Nacional (inclui o Complexo Hospitalar da UFPA em Belém) Remuneração : R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31

: R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31 Inscrições : até 30/01/2026

: até 30/01/2026 Taxa de inscrição : R$ 180

: R$ 180 Data da prova: 29/03/2026

CRM PA (Pará)

Banca : Instituto Access

: Instituto Access Cargos : Assistente de TI, Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Advogado, Analista de TI, Analista de Licitação, Controle Interno, Contador e Médico Fiscal

: Assistente de TI, Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Advogado, Analista de TI, Analista de Licitação, Controle Interno, Contador e Médico Fiscal Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Vagas : 1.205 (5 imediatas + 1.200 CR)

: 1.205 (5 imediatas + 1.200 CR) Lotação : Belém, Santarém, Altamira e Marabá

: Belém, Santarém, Altamira e Marabá Remuneração : R$ 2.870 a R$ 9 mil

: R$ 2.870 a R$ 9 mil Inscrições : de 27/01/2026 a 25/02/2026

: de 27/01/2026 a 25/02/2026 Taxa de inscrição : R$ 65 a R$ 80

: R$ 65 a R$ 80 Data da prova: 08/03/2026

Prefeitura de Barueri (SP)

Banca : FCC

: FCC Cargos : diversos (inclui Nutricionista e Médico)

: diversos (inclui Nutricionista e Médico) Escolaridade : todos os níveis

: todos os níveis Vagas : 125 + CR

: 125 + CR Lotação : Barueri (SP)

: Barueri (SP) Remuneração : R$ 2.300 a R$ 22.258,04

: R$ 2.300 a R$ 22.258,04 Inscrições : até 04/02/2026 (até 23h59)

: até 04/02/2026 (até 23h59) Taxa de inscrição : R$ 55 a R$ 90

: R$ 55 a R$ 90 Data da prova: 22/03/2026

Sesa PR (Paraná)

Banca : Fafipa

: Fafipa Cargos : Promotor de Saúde Execução e Promotor de Saúde Profissional

: Promotor de Saúde Execução e Promotor de Saúde Profissional Escolaridade : níveis técnico e superior

: níveis técnico e superior Vagas : 641

: 641 Lotação : estado do Paraná

: estado do Paraná Remuneração : R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88

: R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88 Inscrições : até 12/02/2026

: até 12/02/2026 Taxa de inscrição : R$ 90 a R$ 130

: R$ 90 a R$ 130 Data da prova: 29/03/2026

UFRJ (Rio de Janeiro)

Banca : Selecon

: Selecon Cargos : Diversos (inclui Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista e Psicólogo)

: Diversos (inclui Assistente Social, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista e Psicólogo) Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Vagas : 243

: 243 Lotação : Rio de Janeiro (RJ)

: Rio de Janeiro (RJ) Remuneração : R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04

: R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04 Inscrições : até 25/01/2026

: até 25/01/2026 Taxa de inscrição : R$ 90 a R$ 130

: R$ 90 a R$ 130 Data da prova: 01/03/2026 (superior) e 08/03/2026 (médio)

Prefeitura de Serraria (PB)

Banca : Igeduc

: Igeduc Cargos : áreas Administrativa, Saúde e Educação

: áreas Administrativa, Saúde e Educação Escolaridade : todos os níveis

: todos os níveis Vagas : 175

: 175 Lotação : Serraria (PB)

: Serraria (PB) Remuneração : R$ 1.518 a R$ 5.313

: R$ 1.518 a R$ 5.313 Inscrições : até 29/01/2026

: até 29/01/2026 Taxa de inscrição : R$ 80 a R$ 120

: R$ 80 a R$ 120 Data da prova: 22/03/2026

Prefeitura de Dom Feliciano (RS)

Banca : Legalle Concursos

: Legalle Concursos Cargos : diversos (inclui médicos)

: diversos (inclui médicos) Escolaridade : todos os níveis

: todos os níveis Vagas : 14 + CR

: 14 + CR Lotação : Dom Feliciano (RS)

: Dom Feliciano (RS) Remuneração : R$ 2.434,81 a R$ 15.576,20

: R$ 2.434,81 a R$ 15.576,20 Inscrições : até 28/01/2026

: até 28/01/2026 Taxa de inscrição : R$ 80 a R$ 120

: R$ 80 a R$ 120 Data da prova: 12/04/2026

CRF DF (Distrito Federal)

Banca : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Cargos : Assistente I, Administrador, Analista e Farmacêutico Fiscal

: Assistente I, Administrador, Analista e Farmacêutico Fiscal Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Vagas : 150

: 150 Lotação : Distrito Federal

: Distrito Federal Remuneração : R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46

: R$ 3.153,34 a R$ 6.642,46 Inscrições : sté 20/01/2026

: sté 20/01/2026 Taxa de inscrição : R$ 55 a R$ 58

: R$ 55 a R$ 58 Data da prova: 15/03/2026

BANCAS DEFINIDAS E EXPECTATIVAS

Hospital Gaspar Vianna (PA)

Banca : Consulplan

: Consulplan Situação : banca definida

: banca definida Vagas : 219 previstas

: 219 previstas Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração: R$ 1.320 a R$ 3.345,14 (baseada em seletivos anteriores)

Sesa AP (Amapá)

Banca : a definir

: a definir Situação : comissão formada

: comissão formada Escolaridade : níveis Médio e superior

: níveis Médio e superior Remuneração: R$ 3.063,43 a R$ 18.659,82

Ses TO (Tocantins)

Banca : a definir

: a definir Situação : comissão formada

: comissão formada Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração: R$ 1.108,13 a R$ 40.939,69