Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados. O edital prevê a contratação imediata de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva com outras 70 vagas. As oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, ambos com lotação em Brasília (DF).

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130 e deve ser paga até 28 de janeiro. Candidatos que atendem aos critérios do edital podem solicitar isenção entre os dias 5 e 12 de janeiro.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país. O concurso também prevê etapas posteriores, conforme estabelecido em edital. O cronograma ainda inclui a divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva no dia 10 de março e dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas no dia 13 de março.

Entre os cargos ofertados, um dos que mais chama atenção é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão. A função oferece remuneração de R$ 30.853,99 e exige nível superior em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), sem restrição de curso específico. A jornada é de 40 horas semanais e o servidor deverá permanecer, no mínimo, três anos na unidade de primeira lotação.

As atribuições incluem planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas; apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, finanças, orçamento, licitações, tecnologia da informação e comunicação social; assistência à Mesa Diretora, comissões e lideranças; elaboração de documentos e organização de dados legislativos, administrativos e orçamentários.

Já o cargo de Técnico Legislativo tem remuneração inicial de R$ 21.008,19. O profissional será responsável por atividades técnicas relacionadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos administrativos e legislativos, suporte operacional às atividades institucionais, assistência às unidades administrativas e elaboração de documentos e relatórios.

Para tomar posse, é necessário atender aos requisitos previstos no edital, como ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos políticos reconhecidos), estar em dia com obrigações eleitorais e militares, ter no mínimo 18 anos, possuir aptidão física e mental e apresentar diploma de graduação.

A distribuição das vagas imediatas é de 35 para Analista Legislativo e 35 para Técnico Legislativo. Há reserva de vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, conforme o edital.

Cronograma do concurso:

Inscrições: 05/01/2026 a 26/01/2026

Solicitação de isenção: 05/01/2026 a 12/01/2026

Pagamento da taxa: até 28/01/2026

Provas: 08/03/2026

Padrão preliminar de respostas da discursiva: 10/03/2026

Gabaritos preliminares das objetivas: 13/03/2026

