Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Sespa abre Processo Seletivo com 42 vagas temporárias e salários de até R$ 4,3 mil

Seleção oferece oportunidades para nível superior e técnico na Região Metropolitana de Belém

Fabyo Cruz
fonte

Fachada do novo prédio da Sespa, na Travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco (Foto: Daniella Eguchi/Sespa)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) abriu o 47º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que atuarão no nível central e em unidades da Região Metropolitana de Belém (RMB). O edital prevê 42 vagas distribuídas entre cargos de nível superior — nas áreas da saúde e administrativa — e de nível médio/técnico, com contratos de um ano, prorrogáveis por igual período.

De acordo com o Anexo I do edital, são ofertadas vagas para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e 11 especialidades médicas (clínico, ginecologia/obstetrícia, intensivista, infectologia, urologia, psiquiatria, entre outras). Na área administrativa há oportunidades para contador, engenheiro ambiental, engenheiro clínico e estatístico. Para nível médio/técnico, há vagas para agente de controle de endemias e técnico de enfermagem – necropsia. As vagas se destinam ao nível central da Sespa e unidades como UREs, CAPs, Lacen, SVO, entre outras.

Salários

 

O edital estabelece remuneração composta por vencimento base, gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação de R$ 1.500. Para nível superior na área da saúde, o total é de R$ 4.374,96; para nível superior administrativo, R$ 3.914,49; e para nível médio/técnico, R$ 2.887,95. Esses valores podem ser acrescidos de gratificações específicas, como insalubridade.

Inscrições

 

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 5 de janeiro e 23h59 do dia 6 de janeiro de 2026. Não haverá cobrança de taxa. O candidato deverá preencher formulário eletrônico e anexar documentos obrigatórios, como comprovação de escolaridade, experiência, qualificação profissional, documentos pessoais, certidões e declarações exigidas pelo edital. Após o envio, o sistema gera número de inscrição e pontuação preliminar. Não será permitido acrescentar novos documentos depois da inscrição.

Etapas da seleção

 

O processo seletivo será realizado em três fases:

 

  • Primeira fase: inscrição, de caráter habilitatório;
  • Segunda fase: análise documental e curricular, eliminatória e classificatória;
  • Terceira fase: entrevista, também eliminatória e classificatória.


A análise curricular considerará escolaridade, experiência e cursos de qualificação dentro dos critérios previstos. Apenas candidatos até três vezes o número de vagas seguem para as fases seguintes. Na entrevista, serão avaliados comunicação, trabalho em equipe, domínio técnico e comprometimento.

Cronograma

 

Segundo o cronograma (Anexo V), a análise documental ocorrerá entre 7 e 10 de janeiro, com resultado preliminar no dia 12. Recursos poderão ser apresentados no dia 13, e o resultado definitivo sai no dia 15. As entrevistas estão previstas para os dias 19 e 21 de janeiro. O resultado final e homologação estão programados para 23 de janeiro. A entrega de documentos para contratação será no dia 26 e o início das atividades está previsto para 27 de janeiro.

Requisitos e condições

 

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar quite com obrigações eleitorais e militares, ter registro profissional quando exigido e não possuir vínculo inacumulável com a administração pública. Também há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que compatível com a função. O contrato temporário terá jornada de 30 horas semanais.

Divulgação e acompanhamento

 

Todas as fases, convocações e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal Sipros. O edital reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sespa

processo seletivo

concurso

Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Sespa abre Processo Seletivo com 42 vagas temporárias e salários de até R$ 4,3 mil

Seleção oferece oportunidades para nível superior e técnico na Região Metropolitana de Belém

29.12.25 19h39

ÁREA JURÍDICA

Concursos de Direito em 2026 oferecem salários de até R$ 41,8 mil

Carreiras jurídicas para juiz, delegado e procurador ganham fôlego no próximo ano. Capital paraense tem comissão para certame de procurador.

29.12.25 7h15

Concurso SEFA

Edital do concurso da Sefa é publicado com 286 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fadesp

23.12.25 10h24

Concurso

Concursos públicos 2026: vejas as oportunidades de nível médio em bancos, controle e segurança

No Pará, o destaque é para o concurso da Polícia Científica do estado com 200 vagas

22.12.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda