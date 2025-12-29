Sespa abre Processo Seletivo com 42 vagas temporárias e salários de até R$ 4,3 mil

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) abriu o 47º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que atuarão no nível central e em unidades da Região Metropolitana de Belém (RMB). O edital prevê 42 vagas distribuídas entre cargos de nível superior — nas áreas da saúde e administrativa — e de nível médio/técnico, com contratos de um ano, prorrogáveis por igual período.

De acordo com o Anexo I do edital, são ofertadas vagas para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e 11 especialidades médicas (clínico, ginecologia/obstetrícia, intensivista, infectologia, urologia, psiquiatria, entre outras). Na área administrativa há oportunidades para contador, engenheiro ambiental, engenheiro clínico e estatístico. Para nível médio/técnico, há vagas para agente de controle de endemias e técnico de enfermagem – necropsia. As vagas se destinam ao nível central da Sespa e unidades como UREs, CAPs, Lacen, SVO, entre outras.

Salários

O edital estabelece remuneração composta por vencimento base, gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação de R$ 1.500. Para nível superior na área da saúde, o total é de R$ 4.374,96; para nível superior administrativo, R$ 3.914,49; e para nível médio/técnico, R$ 2.887,95. Esses valores podem ser acrescidos de gratificações específicas, como insalubridade.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 5 de janeiro e 23h59 do dia 6 de janeiro de 2026. Não haverá cobrança de taxa. O candidato deverá preencher formulário eletrônico e anexar documentos obrigatórios, como comprovação de escolaridade, experiência, qualificação profissional, documentos pessoais, certidões e declarações exigidas pelo edital. Após o envio, o sistema gera número de inscrição e pontuação preliminar. Não será permitido acrescentar novos documentos depois da inscrição.

Etapas da seleção

O processo seletivo será realizado em três fases:

Primeira fase: inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda fase: análise documental e curricular, eliminatória e classificatória;

Terceira fase: entrevista, também eliminatória e classificatória.



A análise curricular considerará escolaridade, experiência e cursos de qualificação dentro dos critérios previstos. Apenas candidatos até três vezes o número de vagas seguem para as fases seguintes. Na entrevista, serão avaliados comunicação, trabalho em equipe, domínio técnico e comprometimento.

Cronograma

Segundo o cronograma (Anexo V), a análise documental ocorrerá entre 7 e 10 de janeiro, com resultado preliminar no dia 12. Recursos poderão ser apresentados no dia 13, e o resultado definitivo sai no dia 15. As entrevistas estão previstas para os dias 19 e 21 de janeiro. O resultado final e homologação estão programados para 23 de janeiro. A entrega de documentos para contratação será no dia 26 e o início das atividades está previsto para 27 de janeiro.

Requisitos e condições

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar quite com obrigações eleitorais e militares, ter registro profissional quando exigido e não possuir vínculo inacumulável com a administração pública. Também há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que compatível com a função. O contrato temporário terá jornada de 30 horas semanais.

Divulgação e acompanhamento

Todas as fases, convocações e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal Sipros. O edital reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais.