Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.400; veja como se candidatar

O Pará tem 17 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Direito (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 13h às 18h

• Requisitos: Cursando do 3º ao 18º semestre

• Código da OE: 5926649

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5926649

Marketing (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 1.400,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre

• Código da OE: 5929759

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5929759

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 16h às 22h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5905503

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905503

Informática (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 15h

• Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre

• Código da OE: 5892173

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10h às 16h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5905520

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905520

Técnico Administrativo (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

• Código da OE: 5901193

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Comunicação (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre

• Código da OE: 5901065

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065

Técnico em Marketing (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 10º semestre

• Código da OE: 5916932

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5916932

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 12h às 17h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5921288

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5921288

Superior em Logística (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 14h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5905252

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252

Engenharia Civil (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 12h

• Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre

• Código da OE: 5911295

• Contato: Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) | Central de Atendimento: 3003-2433

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia