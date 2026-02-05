Seduc e Seplad avançam na organização de novo concurso público da Educação

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) iniciaram o alinhamento das diretrizes para a realização de um novo concurso público voltado à área da educação. A reunião ocorreu na quarta-feira (4) e teve como objetivo definir os requisitos do certame.

De acordo com a Seduc, o concurso terá abrangência em todo o estado e está em fase de organização, com tratativas em andamento para a elaboração do edital de licitação que irá contratar a banca responsável pela aplicação das provas. A previsão é de oferta de cerca de 2 mil vagas, destinadas a cargos do magistério da educação básica e da área administrativa, em níveis médio e superior.

VEJA MAIS

Segundo o secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, o processo inclui a definição da distribuição das vagas, dos municípios onde serão realizadas as provas e dos demais detalhes do certame. “Junto com o time da Seduc e da Seplad, venho trazer uma grande notícia para vocês. Estamos finalizando o trabalho de distribuição de vagas, o município onde vai ter prova, os detalhes para o tão esperado concurso da Secretaria de Estado de Educação, que vai vir com cerca de duas mil vagas”, adiantou.

Ainda de acordo com o titular da pasta, o concurso atende a uma diretriz do governo estadual. “Essa é uma diretriz do governo Helder Barbalho, do governo Hana Ghassan: concurso, funcionários de Estado para uma política de Estado, que é a política de educação”, declarou.

A realização do certame, segundo o governo, busca reforçar o quadro de profissionais da rede estadual de ensino e atender à demanda por recomposição de servidores na área da educação. Novas informações sobre o concurso devem ser divulgadas após a definição da banca organizadora e a publicação dos editais.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia