Inscrições para concurso do CRM-PA encerram nesta quinta-feira (5); salários podem chegar a R$ 9 mil

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) está com inscrições abertas para concurso até esta quinta-feira (5). As submissões são feitas exclusivamente online até às 23h59 — confira aqui. Com cinco vagas imediatas disponíveis e 1,2 mil oportunidades para cadastro reserva, os salários podem chegar até R$ 9 mil, a depender do cargo e nível de escolaridade.

VEJA MAIS

As taxas de inscrição variam conforme o cargo — R$ 65 para quem concorrer a nível médio e técnico e R$ 80 para nível superior. Além do salário, os concursados recebem vale-alimentação de R$ 1 mil, auxílio-creche de R$ 120, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. O concurso é realizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto ACCESS).

Os candidatos devem passar por três fases: provas objetiva, discursiva e de títulos. Enquanto as avaliações objetiva e discursiva são aplicadas a todos os cargos e possuem caráter eliminatório e classificatório, a prova de títulos é unicamente para cargos de nível superior e de caráter classificatório. No total, há 12 cargos disponíveis para cinco cidades diferentes, sendo elas Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Confira abaixo.

Assistente de Tecnologia da Informação (Belém) Agente Fiscal (Belém) Assistente Administrativo (Belém) Assistente Administrativo (Marabá) Assistente Administrativo (Santarém) Assistente Administrativo (Altamira) Advogado (Belém) Analista de Tecnologia da Informação (Belém) Analista de Licitação (Belém) Controle Interno (Belém) Contador (Belém) Médico Fiscal (Belém)

Demais informações sobre o concurso do CRM-PA constam no edital e podem ser vistas aqui.