Inscrições para concurso do CRM-PA encerram nesta quinta-feira (5); salários podem chegar a R$ 9 mil
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará está com cinco vagas imediatas abertas de 1,2 mil oportunidades para cadastro reserva
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) está com inscrições abertas para concurso até esta quinta-feira (5). As submissões são feitas exclusivamente online até às 23h59 — confira aqui. Com cinco vagas imediatas disponíveis e 1,2 mil oportunidades para cadastro reserva, os salários podem chegar até R$ 9 mil, a depender do cargo e nível de escolaridade.
As taxas de inscrição variam conforme o cargo — R$ 65 para quem concorrer a nível médio e técnico e R$ 80 para nível superior. Além do salário, os concursados recebem vale-alimentação de R$ 1 mil, auxílio-creche de R$ 120, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. O concurso é realizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto ACCESS).
Os candidatos devem passar por três fases: provas objetiva, discursiva e de títulos. Enquanto as avaliações objetiva e discursiva são aplicadas a todos os cargos e possuem caráter eliminatório e classificatório, a prova de títulos é unicamente para cargos de nível superior e de caráter classificatório. No total, há 12 cargos disponíveis para cinco cidades diferentes, sendo elas Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Confira abaixo.
- Assistente de Tecnologia da Informação (Belém)
- Agente Fiscal (Belém)
- Assistente Administrativo (Belém)
- Assistente Administrativo (Marabá)
- Assistente Administrativo (Santarém)
- Assistente Administrativo (Altamira)
- Advogado (Belém)
- Analista de Tecnologia da Informação (Belém)
- Analista de Licitação (Belém)
- Controle Interno (Belém)
- Contador (Belém)
- Médico Fiscal (Belém)
Demais informações sobre o concurso do CRM-PA constam no edital e podem ser vistas aqui.
