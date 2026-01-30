Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

O Liberal

A Universidade do Estado Pará (Uepa) iniciou às 9h a divulgação do seu Listão dos aprovados no vestibular. O reitor da instituição falou o nome dos três primeiros colocados no Processo Seletivo e, em seguida, o listão foi distribuído para as rádios e portais. Confira o LISTÃO COMPLETO DO PROSEL DA UEPA 2026.

Quem são os primeiros colocados da UEPA 2026

VEJA MAIS

image Listão Uepa 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral
A lista com os aprovados na Universidade do Estado do Pará é divulgada nessa sexta-feira (30)

image Listão da Uepa 2026: saiba o dia e como fazer a matrícula após ser aprovado no vestibular
De acordo com dados oficiais da instituição, houve um aumento de 93% nas inscrições no Prosel 2026

image Listão da Uepa: primeiro lugar geral do vestibular 2026 tem 17 anos; saiba quem é
A estudante aprovada no curso de Medicina obteve nota de 923.32

Além do Prosel 2026, a Uepa divulgou também os resultados dos processos seletivos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. As provas desses certames foram aplicadas pela própria universidade no fim de 2025.

Cursos mais concorridos da UEPA em 2026

Em 2026, considerando a relação entre número de inscritos e vagas ofertadas, os cursos mais concorridos são:

  • Biomedicina (Belém), com 69,52 candidatos por vaga;
  • Fisioterapia (Belém), com média de 65,90 candidatos por vaga;
  • Medicina (Belém), com 62,24 candidatos por vaga.

Para o preenchimento das 3.770 vagas oferecidas, a Uepa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, além de disponibilizar 98 vagas adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Como fazer a matrícula na UEPA?

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada em duas etapas. A primeira consiste na pré-matrícula online, que deve ser feita entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, por meio do portal público do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Após essa fase, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus para o qual foram aprovados.

Os aprovados por meio de cotas deverão realizar a etapa presencial da matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no horário das 9h às 14h. Já os candidatos classificados pela ampla concorrência devem se apresentar nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 14h.

Todas as orientações, documentação exigida e demais informações estão disponíveis no edital nº 13/2026, publicado no site oficial da Uepa.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

listão da uepa 2026

vestibular uepa 2026
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Novas moradias no Pará

Terra Alta e São Caetano de Odivelas recebem unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, entregou as chaves para 16 famílias nesta quinta-feira (29)

29.01.26 22h55

POLÍCIA

Jovem encontrada morta em córrego no Pará pode ter sofrido asfixia mecânica

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia no último dia 22

29.01.26 21h10

ANIVERSÁRIO

Castanhal, a 'Cidade Modelo', celebra 94 anos com programação especial nesta quarta-feira

Uma cidade erguida pelo sotaque, pelo suor e pela esperança nordestina

28.01.26 6h00

PARÁ 

Chuvas devem continuar no fim de janeiro e se intensificar em fevereiro no Pará, aponta Inmet

Nesta quarta-feira (28), o dia deve começar com pancadas de chuva ao amanhecer

27.01.26 19h31

MAIS LIDAS EM PARÁ

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

VESTIBULAR

Listão Uepa 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

A lista com os aprovados na Universidade do Estado do Pará é divulgada nessa sexta-feira (30)

30.01.26 9h11

VESTIBULAR

Listão da Uepa 2026: três primeiros lugares são mulheres; veja mais detalhes

Ao todo, o Prosel 2026 contabilizou 49.405 inscritos

30.01.26 9h18

alô papai! alô mamãe!

Listão da Uepa: aprovados no Prosel 2026 serão divulgados nesta sexta (30)

Resultado sai a partir das 9h e poderá ser conferido no site da universidade e em rádios do Pará

28.01.26 20h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda