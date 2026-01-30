Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

A Universidade do Estado Pará (Uepa) iniciou às 9h a divulgação do seu Listão dos aprovados no vestibular. O reitor da instituição falou o nome dos três primeiros colocados no Processo Seletivo e, em seguida, o listão foi distribuído para as rádios e portais. Confira o LISTÃO COMPLETO DO PROSEL DA UEPA 2026.

Quem são os primeiros colocados da UEPA 2026

1º lugar Medicina/Belém - Camille Azevedo Vaz

- 2º lugar Medicina/Marabá - Sofia Farias Cerceau

3º lugar Medicina/Belém - Ingrid Rebeca de Morais Soares

Além do Prosel 2026, a Uepa divulgou também os resultados dos processos seletivos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. As provas desses certames foram aplicadas pela própria universidade no fim de 2025.

Cursos mais concorridos da UEPA em 2026

Em 2026, considerando a relação entre número de inscritos e vagas ofertadas, os cursos mais concorridos são:

Biomedicina (Belém), com 69,52 candidatos por vaga;

Fisioterapia (Belém), com média de 65,90 candidatos por vaga;

Medicina (Belém), com 62,24 candidatos por vaga.

Para o preenchimento das 3.770 vagas oferecidas, a Uepa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, além de disponibilizar 98 vagas adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Como fazer a matrícula na UEPA?

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada em duas etapas. A primeira consiste na pré-matrícula online, que deve ser feita entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, por meio do portal público do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Após essa fase, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus para o qual foram aprovados.

Os aprovados por meio de cotas deverão realizar a etapa presencial da matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no horário das 9h às 14h. Já os candidatos classificados pela ampla concorrência devem se apresentar nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 14h.

Todas as orientações, documentação exigida e demais informações estão disponíveis no edital nº 13/2026, publicado no site oficial da Uepa.