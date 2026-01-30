Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará
Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado
A Universidade do Estado Pará (Uepa) iniciou às 9h a divulgação do seu Listão dos aprovados no vestibular. O reitor da instituição falou o nome dos três primeiros colocados no Processo Seletivo e, em seguida, o listão foi distribuído para as rádios e portais. Confira o LISTÃO COMPLETO DO PROSEL DA UEPA 2026.
Quem são os primeiros colocados da UEPA 2026
- 1º lugar Medicina/Belém - Camille Azevedo Vaz
- 2º lugar Medicina/Marabá - Sofia Farias Cerceau
- 3º lugar Medicina/Belém - Ingrid Rebeca de Morais Soares
Além do Prosel 2026, a Uepa divulgou também os resultados dos processos seletivos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. As provas desses certames foram aplicadas pela própria universidade no fim de 2025.
Cursos mais concorridos da UEPA em 2026
Em 2026, considerando a relação entre número de inscritos e vagas ofertadas, os cursos mais concorridos são:
- Biomedicina (Belém), com 69,52 candidatos por vaga;
- Fisioterapia (Belém), com média de 65,90 candidatos por vaga;
- Medicina (Belém), com 62,24 candidatos por vaga.
Para o preenchimento das 3.770 vagas oferecidas, a Uepa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, além de disponibilizar 98 vagas adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).
Como fazer a matrícula na UEPA?
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada em duas etapas. A primeira consiste na pré-matrícula online, que deve ser feita entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, por meio do portal público do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Após essa fase, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus para o qual foram aprovados.
Os aprovados por meio de cotas deverão realizar a etapa presencial da matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no horário das 9h às 14h. Já os candidatos classificados pela ampla concorrência devem se apresentar nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 14h.
Todas as orientações, documentação exigida e demais informações estão disponíveis no edital nº 13/2026, publicado no site oficial da Uepa.
