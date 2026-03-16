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Após dias de situação crítica, Bragança segue em monitoramento da Defesa Civil por causa das chuvas

O acompanhamento ocorre diante da continuidade das condições climáticas, que exigem atenção das autoridades e da população, segundo a gestão municipal

O Liberal
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Idosa sendo resgatada de alagamento pelo Corpo de Bombeiros em Bragança devido ao alagamento (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O município de Bragança, no nordeste paraense, segue com a situação das chuvas sendo monitorada pelas equipes da Defesa Civil, conforme informou a prefeitura nesta segunda-feira (16), após dias de situação crítica. O acompanhamento ocorre diante da continuidade das condições climáticas, que exigem atenção das autoridades e da população, segundo a gestão municipal.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município permanece com classificação de “perigo potencial” para chuvas, o que indica possibilidade de ocorrências associadas às precipitações e demanda acompanhamento constante da situação.

Nos últimos dias 14, 15 e 16 de março, também foi registrada maré acima de 4,05 metros, fator que contribui para a elevação do nível da água em algumas áreas da cidade e pode intensificar os impactos das chuvas.

A prefeitura informou que o alerta e o monitoramento continuam sendo realizados pelas equipes responsáveis, que seguem acompanhando as condições meteorológicas e possíveis reflexos no município. Em caso de necessidade ou para mais informações, a população pode entrar em contato com o Centro de Operações Emergenciais pelo telefone (91) 99122-8959.

Situação de emergência

No início de março, Bragança teve a situação de emergência oficialmente reconhecida pelo Governo Federal devido às chuvas que atingiram a cidade e provocaram alagamentos e danos em áreas urbanas e rurais. Em meio a isso, a prefeitura criou uma força-tarefa para enfrentar os alagamentos. A força-tarefa contou com a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do Samu.

Apenas nos cinco primeiros dias de março, Bragança teve 385 mm de chuva, segundo dados do Inmet. O município do Nordeste do Pará tinha, até o dia 5 de abril, a maior quantidade de chuvas de todo o Estado. 

E ainda, equipes da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) acompanham os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Bragança, como detalhado na semana passada. De acordo com a Sespa, para reforçar as ações preventivas, foram disponibilizadas 50 caixas de hipoclorito de sódio, o equivalente a 2.500 frascos, que serão utilizados na desinfecção da água para consumo humano.

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