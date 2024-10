Círio 2024: Centenas de famílias participam da Romaria das Crianças neste domingo (20)

Uma multidão participou, na manhã deste domingo (10), da 32ª edição da Romaria das Crianças, uma das mais aguardadas do Círio 2024. Em clima de alegria e tranquilidade, centenas de famílias acompanharam a berlinda com Nossa Senhora de Nazare, que percorre as ruas ao entorno da Basílica Santuário, em Belém. Confira o vídeo:

Após receber as homenagens e ser tocada pelos fiéis, a imagem da santa foi cuidadosamente colocada na berlinda pelo arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira.